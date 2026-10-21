Kreml: Putin zu neuen Ukraine-Gesprächen bereit

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu einer Wiederaufnahme der Gespräche mit der Ukraine und den USA im kommenden Monat bereit. Dies erklärte Kreml-Berater Juri Uschakow nach dem Treffen Putins mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Die Verhandlungen sollen sich Uschakow zufolge auf Sicherheitsgarantien für Russland und die Ukraine nach einem Ende des Konflikts konzentrieren. Solche Gespräche gab es zuletzt im Februar.

Stocker wusste in U-Ausschuss nichts von Pilnacek-Beratung

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat laut eigenen Angaben nichts von angeblichen Beratungsleistungen für seine Partei durch Christian Pilnacek gewusst. Er habe den verstorbenen Justiz-Sektionschef lediglich durch dessen Rechtsexpertisen für das Parlament gekannt, sagte der Regierungschef am Mittwoch als Auskunftsperson im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa. Zuvor hatte die FPÖ angekündigt, eine Verlängerung des U-Ausschusses zu beantragen.

Netzgebühren für Gas steigen in Kärnten und NÖ um 20 Prozent

Wien - Die Netzentgelte für das Gasnetz steigen auch 2027 deutlich, am stärksten in Kärnten und Niederösterreich. Österreichweit erhöhen sich die Netzgebühren laut Verordnungsentwurf der E-Control um 7,2 Prozent, in Kärnten jedoch um 20,7 Prozent und in NÖ um 19,3 Prozent. In Niederösterreich ist es nach 30,6 Prozent 2026 und 19,4 Prozent 2025 bereits das dritte Jahr in Folge mit zweistelligem Kostenplus. Gründe für den Anstieg sind der rückläufige Transit und Verbrauch von Erdgas.

Händler suchen alternative Bezugsquellen für Ardo-Produkte

Groß-Enzersdorf/Wiener Neudorf/Salzburg - Im Zusammenhang mit der geplanten Werksschließung von Ardo in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich versuchen die heimischen Supermarktketten nun, alternative Bezugsquellen auszubauen. Spar will kein ausländisches Tiefkühlgemüse des belgischen Unternehmens für seine Eigenmarken verwenden, hieß es auf APA-Anfrage. Am Mittwoch gab es informelle Gespräche mit dem Betriebsrat, am Freitag soll die nächste Verhandlungsrunde über den Sozialplan stattfinden, sagte ein Ardo-Sprecher.

"Alarmierender Höhepunkt": Krisenzentren völlig überbelegt

Wien - Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien (Kija Wien) hat am Mittwoch ihren Tätigkeitsbericht 2025 präsentiert. Dabei zeigte sich vor allem ein zentrales Thema, nämlich die Überbelegung in der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). Die Kija Wien sieht hier bei der Überlastung der Krisenzentren Handlungsbedarf, wie es in dem Bericht heißt. "Das Jahr 2025 brachte einen alarmierenden Höhepunkt." 2012 waren 1.600 Kinder untergebracht, 2025 waren es bereits 2.600.

Menschenwürde im Zentrum von Österreichs Sicherheitsratssitz

Wien/New York - Mit einem klaren Bekenntnis zu Völkerrecht, Dialog und Menschenrechten startet Österreich seine zweijährige Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat. "Wir werden in den Vereinten Nationen den Menschen und seine Würde in den Mittelpunkt stellen", sagte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat. Dieses fand symbolträchtig nicht im Bundeskanzleramt statt, sondern in der Wiener UNO-City.

Macron: Keine ausländische Einmischung bei Unruhen

Doha/Paris - Bei den massiven Ausschreitungen während Sozialprotesten in Frankreich hat es nach Einschätzung von Präsident Emmanuel Macron keine Einmischung aus dem Ausland gegeben. Österreich sieht indes Anzeichen für ausländische Einflüsse bei den Unruhen, wie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Mittwoch der APA sagte.

Über 40 EU-Abgeordnete für Ende der Zeitumstellung

Brüssel - Über 40 EU-Abgeordnete aus 15 EU-Ländern - darunter auch aus Österreich - und sechs politischen Fraktionen fordern die EU-Verkehrsminister in einem mit Oktober 2026 datierten Brief dazu auf, die vom EU-Parlament bereits 2019 geforderte, im Rat der EU-Länder aber blockierte Abschaffung der Zeitumstellung erneut zu diskutieren. Gestartet wurde die neue Initiative vom deutschen EVP-EU-Abgeordneten und Arzt Peter Liese, der auch auf gesundheitliche Bedenken hinweist.

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red