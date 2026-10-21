Kreml: Putin zu neuen Ukraine-Gesprächen bereit

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu einer Wiederaufnahme der Gespräche mit der Ukraine und den USA im kommenden Monat bereit. Dies erklärte Kreml-Berater Juri Uschakow nach dem Treffen Putins mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Die Verhandlungen sollen sich Uschakow zufolge auf Sicherheitsgarantien für Russland und die Ukraine nach einem Ende des Konflikts konzentrieren. Solche Gespräche gab es zuletzt im Februar.

Stocker wusste in U-Ausschuss nichts von Pilnacek-Beratung

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat laut eigenen Angaben nichts von angeblichen Beratungsleistungen für seine Partei durch Christian Pilnacek gewusst. Er habe den verstorbenen Justiz-Sektionschef lediglich durch dessen Rechtsexpertisen für das Parlament gekannt, sagte der Regierungschef am Mittwoch als Auskunftsperson im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa. Zuvor hatte die FPÖ angekündigt, eine Verlängerung des U-Ausschusses zu beantragen.

Gravierende Sicherheitslücke bedroht Millionen Webseiten

Berlin/Wien - Millionen Webseiten sind von einer neu entdeckten, schwerwiegenden Sicherheitslücke bedroht. Betroffen ist die weitverbreitete Programmiersprache PHP, auf der ein Großteil des Internets basiert - von einfachen Blogs über große Nachrichtenportale bis hin zu komplexen Onlineshops und Content-Management-Systemen wie WordPress. Einige Betreiber nahmen ihre Seiten vorübergehend vom Netz, darunter jene der Uni Wien, TU Wien und der "Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN).

Autor Clemens J. Setz mit Großem Staatspreis geehrt

Wien - Der aus Graz stammende und in Wien lebende Schriftsteller Clemens J. Setz (43) ist am Mittwoch mit dem Großen Österreichischen Staatspreis 2026 ausgezeichnet und in den Kunstsenat aufgenommen worden. Er erfülle mit seinen Werken eine wichtige Aufgabe von Literatur, meinte Kulturminister Andreas Babler (SPÖ), der die Urkunde überreichte: "Literatur verändert nicht die Welt, aber unseren Blick auf sie."

AfD-Weidel wünscht sich Kooperation mit FPÖ auf EU-Ebene

Straßburg/Wien/EU-weit - Die Chefin der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD), Alice Weidel, will auch auf europäischer Ebene mehr mit den Freiheitlichen kooperieren. "Eine weitere Zusammenarbeit mit der FPÖ wäre sicher wünschenswert", sagte Weidel der APA am Mittwochnachmittag am Rande einer Pressekonferenz im EU-Parlament in Straßburg. Die AfD ist im Europaparlament Teil der Fraktion ESN (Europa der Souveränen Nationen), die FPÖ gehört hingegen den Patrioten für Europa (PfE) an.

Händler suchen alternative Bezugsquellen für Ardo-Produkte

Groß-Enzersdorf/Wiener Neudorf/Salzburg - Im Zusammenhang mit der geplanten Werksschließung von Ardo in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich versuchen die heimischen Supermarktketten nun, alternative Bezugsquellen auszubauen. Spar will kein ausländisches Tiefkühlgemüse des belgischen Unternehmens für seine Eigenmarken verwenden, hieß es auf APA-Anfrage. Am Mittwoch gab es informelle Gespräche mit dem Betriebsrat, am Freitag soll die nächste Verhandlungsrunde über den Sozialplan stattfinden, sagte ein Ardo-Sprecher.

14-jähriger Skifahrer in Tirol bei 30 Meter-Absturz verletzt

Hintertux - Ein 14-jähriger Skifahrer aus Großbritannien ist Mittwochmittag bei einem Training mit seiner Gruppe am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal schwer verletzt worden. Der Jugendliche war auf einer roten Piste in einer Linkskurve zu Sturz gekommen. Daraufhin durchbrach er mit hoher Geschwindigkeit einen Fangzaun. Der 14-Jährige stürzte rund 30 Meter in felsiges Gelände ab und zog sich Verletzungen im Bereich des Rückens und im Gesicht zu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red