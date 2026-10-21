Kreml: Putin zu neuen Ukraine-Gesprächen bereit

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu einer Wiederaufnahme der Gespräche mit der Ukraine und den USA im kommenden Monat bereit. Dies erklärte Kreml-Berater Juri Uschakow nach dem Treffen Putins mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff in St. Petersburg. Die Verhandlungen sollen sich Uschakow zufolge auf Sicherheitsgarantien für Russland und die Ukraine nach einem Ende des Konflikts konzentrieren. Solche Gespräche gab es zuletzt im Februar.

Gravierende Sicherheitslücke bedroht Millionen Webseiten

Berlin/Wien - Millionen Webseiten sind von einer neu entdeckten, schwerwiegenden Sicherheitslücke bedroht. Betroffen ist die weitverbreitete Programmiersprache PHP, auf der ein Großteil des Internets basiert - von einfachen Blogs über große Nachrichtenportale bis hin zu komplexen Onlineshops und Content-Management-Systemen wie WordPress. Einige Betreiber nahmen ihre Seiten vorübergehend vom Netz, darunter jene der Uni Wien, TU Wien und der "Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN).

Autor Clemens J. Setz mit Großem Staatspreis geehrt

Wien - Der aus Graz stammende und in Wien lebende Schriftsteller Clemens J. Setz (43) ist am Mittwoch mit dem Großen Österreichischen Staatspreis 2026 ausgezeichnet und in den Kunstsenat aufgenommen worden. Er erfülle mit seinen Werken eine wichtige Aufgabe von Literatur, meinte Kulturminister Andreas Babler (SPÖ), der die Urkunde überreichte: "Literatur verändert nicht die Welt, aber unseren Blick auf sie."

Erneut Demo für höheres Uni-Budget in Wien

Wien - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) hat für Donnerstag zum zweiten Mal zur Großdemo für ein höheres Uni-Budget aufgerufen. Schon im Frühjahr hatte die ÖH, damals mit der Universitätenkonferenz (uniko), Proteste in mehreren Uni-Städten organisiert. Im Mai hatten laut ÖH 40.000 Personen teilgenommen, diesmal ist die Veranstaltung für 20.000 Teilnehmende angemeldet. Die Gewerkschaft hilft bei der Mobilisierung, die uniko unterstützt den Protest.

Sobotka wird im Pilnacek-U-Auschuss befragt

Wien - Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wird am Donnerstag im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod von Ex-Sektionschef Christian Pilnacek als Auskunftsperson befragt. Er gilt als Schlüsselperson in der Causa. Pilnacek hatte auf einem heimlichen Tonmitschnitt angebliche Interventionen Sobotkas angedeutet. Zudem wohnte der suspendierte Sektionschef zeitweise auch in einem Haus mit einer früheren Mitarbeiterin des ÖVP-Politikers.

Stocker bei Westbalkan-Gipfel in Montenegro

Montenegro/Sveti Stefan - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt am Donnerstag an einem Gipfel in Montenegro im Rahmen des "Berlin-Prozesses" zur EU-Erweiterung auf dem Westbalkan teil. Das Treffen steht unter der Federführung des montenegrinischen Ministerpräsidenten Milojko Spajić und Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz. Im Zentrum stehen die regionale Zusammenarbeit sowie die Reformen der Westbalkan-Staaten Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien.

AfD-Weidel wünscht sich Kooperation mit FPÖ auf EU-Ebene

Straßburg/Wien/EU-weit - Die Chefin der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD), Alice Weidel, will auch auf europäischer Ebene mehr mit den Freiheitlichen kooperieren. "Eine weitere Zusammenarbeit mit der FPÖ wäre sicher wünschenswert", sagte Weidel der APA am Mittwochnachmittag am Rande einer Pressekonferenz im EU-Parlament in Straßburg. Die AfD ist im Europaparlament Teil der Fraktion ESN (Europa der Souveränen Nationen), die FPÖ gehört hingegen den Patrioten für Europa (PfE) an.

Leo XIV.: Nach Tumorentfernung keine weitere Behandlung

Vatikanstadt - Nach der Operation zur Entfernung eines bösartigen Lungentumors braucht sich Papst Leo XIV. keiner weiteren Behandlung unterziehen. Die abschließenden histologischen Untersuchungen und molekularbiologischen Analysen des bei der Operation entnommenen Gewebes haben ein Lungenadenokarzinom bestätigt, teilten die Ärzte, die den Pontifex operiert haben, am Mittwoch mit. Die Erkrankung sei lokal begrenzt gewesen. Keine weitere Therapie sei erforderlich.

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red