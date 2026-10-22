Im Niger entführte Österreicherin nach 21 Monaten frei

Agadez/Wien - Die Anfang 2025 im Niger entführte Österreicherin Eva G. ist offenbar wieder frei. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete am Mittwochabend unter Berufung auf "zwei anonyme offizielle Quellen", eine Österreicherin und eine Schweizerin seien in der ostlibyschen Stadt Benghazi eingetroffen, nachdem sie nach mehreren Monaten Gefangenschaft im Niger befreit worden waren. Reuters nannte keine Namen, doch gab es bereits zuvor im Internet Hinweise auf die Freilassung von Eva G..

Gravierende Sicherheitslücke bedroht Millionen Webseiten

Berlin/Wien - Millionen Webseiten sind von einer neu entdeckten, schwerwiegenden Sicherheitslücke bedroht. Betroffen ist die weitverbreitete Programmiersprache PHP, auf der ein Großteil des Internets basiert - von einfachen Blogs über große Nachrichtenportale bis hin zu komplexen Onlineshops und Content-Management-Systemen wie WordPress. Einige Betreiber nahmen ihre Seiten vorübergehend vom Netz, darunter jene der Uni Wien, TU Wien und der "Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN).

Spezielle Babyprodukte teils nicht für Babys geeignet

Wien - Beißketten, Lauflernhilfen oder Pucksäcke - Produkte, die speziell für Babys gemacht sind, sind für kleinste Kinder teils gefährlich und unnötig. Davor hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) gemeinsam mit der europäischen Verbraucherschutzorganisation ANEC am Donnerstag gewarnt. Die Gefahren reichen bis zum Erstickungs- und Strangulationsrisiko. Unter den zehn bemängelten Produktgruppen sind etwa Badesitze, Nackenschwimmringe und sogenannte Selbstfütterungskissen.

Reges Medieninteresse am "Gunkl"-Prozess in Wien

Wien - Am Donnerstag wird am Wiener Landesgericht unter regem Medieninteresse der "Fall Gunkl" verhandelt. Dem Kabarettisten Günther Paal alias "Gunkl" wird sexueller Missbrauch von Unmündigen (� 207 StGB) und der Besitz von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial (� 207a StGB) vorgeworfen. Der Mutter und der Großmutter des Kindes, an dem sich Paal vergangen haben soll, wird schwere Erpressung angekreidet. Sie sollen Paal unter Druck gesetzt und ihm 159.000 Euro abgenommen haben.

Erneut Demo für höheres Uni-Budget in Wien

Wien - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) hat für Donnerstag zum zweiten Mal zur Großdemo für ein höheres Uni-Budget aufgerufen. Schon im Frühjahr hatte die ÖH, damals mit der Universitätenkonferenz (uniko), Proteste in mehreren Uni-Städten organisiert. Im Mai hatten laut ÖH 40.000 Personen teilgenommen, diesmal ist die Veranstaltung für 20.000 Teilnehmende angemeldet. Die Gewerkschaft hilft bei der Mobilisierung, die uniko unterstützt den Protest.

Sobotka wird im Pilnacek-U-Auschuss befragt

Wien - Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wird am Donnerstag im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod von Ex-Sektionschef Christian Pilnacek als Auskunftsperson befragt. Er gilt als Schlüsselperson in der Causa. Pilnacek hatte auf einem heimlichen Tonmitschnitt angebliche Interventionen Sobotkas angedeutet. Zudem wohnte der suspendierte Sektionschef zeitweise auch in einem Haus mit einer früheren Mitarbeiterin des ÖVP-Politikers.

Stocker bei Westbalkan-Gipfel in Montenegro

Montenegro/Sveti Stefan - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt am Donnerstag an einem Gipfel in Montenegro im Rahmen des "Berlin-Prozesses" zur EU-Erweiterung auf dem Westbalkan teil. Das Treffen steht unter der Federführung des montenegrinischen Ministerpräsidenten Milojko Spajić und Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz. Im Zentrum stehen die regionale Zusammenarbeit sowie die Reformen der Westbalkan-Staaten Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien.

Leo XIV.: Nach Tumorentfernung keine weitere Behandlung

Vatikanstadt - Nach der Operation zur Entfernung eines bösartigen Lungentumors braucht sich Papst Leo XIV. keiner weiteren Behandlung unterziehen. Die abschließenden histologischen Untersuchungen und molekularbiologischen Analysen des bei der Operation entnommenen Gewebes haben ein Lungenadenokarzinom bestätigt, teilten die Ärzte, die den Pontifex operiert haben, am Mittwoch mit. Die Erkrankung sei lokal begrenzt gewesen. Keine weitere Therapie sei erforderlich.

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red