Regierung dürfte bei Sozialhilfereform vor Einigung stehen

Wien - Die ÖVP-SPÖ-NEOS-Regierung dürfte bei der lange verhandelten Neuregelung der Sozialhilfe vor einer Einigung stehen. Am Donnerstag soll Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) die neun Soziallandesräte treffen, um über die Reform zu sprechen. Am Abend könnte das Ergebnis der "Sozialhilfe NEU" dann der Öffentlichkeit präsentiert werden. Danach wird der Entwurf wohl in Begutachtung gehen.

Reges Medieninteresse am "Gunkl"-Prozess in Wien

Wien - Am Donnerstag wird am Wiener Landesgericht unter regem Medieninteresse der "Fall Gunkl" verhandelt. Dem Kabarettisten Günther Paal alias "Gunkl" wird sexueller Missbrauch von Unmündigen (� 207 StGB) und der Besitz von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial (� 207a StGB) vorgeworfen. Der Mutter und der Großmutter des Kindes, an dem sich Paal vergangen haben soll, wird schwere Erpressung angekreidet. Sie sollen Paal unter Druck gesetzt und ihm 159.000 Euro abgenommen haben.

Ukraine und Russland überziehen einander mit Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ungeachtet neuer US-Vermittlungsbemühungen haben Russland und die Ukraine gegenseitig die jeweiligen Hauptstädte mit schweren Luftangriffen überzogen. In Kiew schlugen am Donnerstag Raketen ein, wie ein Augenzeuge berichtete. Dabei wurden nach Angaben der ukrainischen Behörden 15 Menschen verletzt. Auch die U-Bahn-Infrastruktur auf einer Brücke über den Dnipro wurde demnach beschädigt. Die Ukraine griff ihrerseits in der Nacht Moskau mit Hunderten Drohnen an.

Haushaltsenergie im September um 15,1 Prozent verteuert

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie sind im September erneut kräftig gestiegen. Gegenüber dem Vormonat August erhöhten sie sich um 3,9 Prozent, im Jahresvergleich lagen sie um 15,1 Prozent höher und erreichten einen neuen Höchststand, wie die Österreichische Energieagentur mitteilte. Der Preisauftrieb lag damit deutlich über der allgemeinen Inflation von 3,6 Prozent im Jahresabstand. Treiber waren neuerlich Treibstoffe und Heizöl.

Rasanter Anstieg von Angriffen auf Webseiten wegen PHP-Lücke

Berlin/Karlsruhe - Das Cloud-Dienstleistungsunternehmen Cloudflare verzeichnete Millionen von Angriffsversuchen, nachdem kritische Sicherheitslücken in der weit verbreiteten Programmiersprache PHP öffentlich bekannt geworden waren, teilte CEO Matthew Prince am späten Mittwoch in einem Beitrag auf X mit.

Drei Tote bei Unwettern in Südfrankreich

Marseille - Bei Unwettern mit heftigem Niederschlag sind in Südfrankreich drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Präfektur des Departements Bouches-du-Rh�ne am Abend in Marseille mitteilte, kommt es in der Region zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen. Straßen waren blockiert und Bahnlinien unterbrochen. Zusätzlich kam es zu Störungen im Telefonnetz, weshalb die Menschen über eine Warn-App über den Stand der Dinge informiert wurden.

Die Viennale startet in ihre 64. Ausgabe

Wien - Am Donnerstag startet die Viennale, Österreichs größtes Filmfestival, in ihre 64. Ausgabe. Wie stets fällt der Startschuss zum Filmreigen im Wiener Gartenbaukino, wo mit Johann Lurfs 21-minütigem "Forever...Forever", einer zweijährigen, durchgängigen Einstellung vom Stausee Ottenstein, der wohl kürzeste Eröffnungsfilm seit Menschengedenken zu sehen ist. Nur etwas kürzer ist da der Viennale-Trailer 2026 von Kelly Reichardt, der ebenfalls über die Leinwand flimmert.

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red