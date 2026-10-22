"Gunkl"-Prozess am Wiener Landesgericht gestartet

Wien - Unter regem Medien- und öffentlichen Interesse hat am Donnerstag am Wiener Landesgericht der Prozess im sogenannten Fall "Gunkl" begonnen. Dem Kabarettisten Günther Paal alias "Gunkl" wird sexueller Missbrauch von Unmündigen (� 207 StGB) und der Besitz von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial (� 207a StGB) vorgeworfen. Der Mutter und der Großmutter des Kindes, an dem sich Paal vergangen haben soll, wird schwere Erpressung angekreidet.

"Millionen" Hacker-Versuche weltweit wegen PHP-Lücke

Wien - Eine Sicherheitslücke im Internet hat am Donnerstag weltweit weiterhin für Aufregung gesorgt. Zahlreiche Internetseiten waren noch betroffen und vorsorglich offline. Weltweit habe es "Millionen" Versuche von Hackern gegeben, die Schwachstelle auszunutzen, sagte der Chef des IT-Unternehmens Cloudflare, Matthew Prince, dem britischen Sender Sky News. Ursache ist eine kritische Sicherheitslücke in der weit verbreiteten Programmiersprache PHP.

Regierung dürfte bei Sozialhilfereform vor Einigung stehen

Wien - Die ÖVP-SPÖ-NEOS-Regierung dürfte bei der lange verhandelten Neuregelung der Sozialhilfe vor einer Einigung stehen. Am Donnerstag soll Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) die neun Soziallandesräte treffen, um über die Reform zu sprechen. Am Abend könnte das Ergebnis der "Sozialhilfe NEU" dann der Öffentlichkeit präsentiert werden. Danach wird der Entwurf wohl in Begutachtung gehen.

Prozess um totes Baby im Burgenland fortgesetzt

Eisenstadt - Der Prozess um das tote Neugeborene, das im vergangenen Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, ist am Donnerstag am Landesgericht Eisenstadt fortgesetzt worden. Ein Urteil für die fünf Angeklagten war für den Abend geplant. Der damals erst 17-jährigen Mutter wird Tötung eines Kindes bei der Geburt vorgeworfen, ihrer Schwester, ihrem Schwager, ihrem Bruder und ihrer Mutter Beteiligung an einem Mord. Sie bekannten sich nicht schuldig.

Haushaltsvermögen übersteigt erstmals Billionengrenze

Wien - Das Finanzvermögen der heimischen Privathaushalte hat erstmals die Billionengrenze überschritten. Im zweiten Quartal 2026 stieg es auf 1.011 Mrd. Euro, wie die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Donnerstag mitteilte. Den größten Anteil daran haben Einlagen (34 Prozent), gefolgt von Beteiligungen und Wertpapieren (je 24 Prozent). In den vergangenen zehn Jahren legte das Finanzvermögen der Haushalte um 60 Prozent zu, hieß es in dem OeNB-Bericht weiter.

Feilschen um Handels-KV geht in die erste Runde

Wien - Am Donnerstagvormittag starten die Kollektivvertragsverhandlungen für rund 420.000 Angestellte und 19.000 Lehrlinge im Handel. Um elf Uhr übergeben in der Wirtschaftskammer im vierten Wiener Gemeindebezirk die Arbeitnehmervertreter der Gewerkschaft GPA ihre Forderungen an die Arbeitgebervertreter von der Wirtschaftskammer. Wie hoch die Gehaltsforderung für den KV 2026 sein wird, hat die GPA im Vorfeld nicht verraten.

Kritik an Sobotkas Nicht-Erscheinen im Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Die Serie an prominenten Absagen im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek geht weiter. Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), der für Donnerstag als Auskunftsperson geladen war, sagte sein Kommen in der Früh kurzfristig krankheitsbedingt ab. Zuvor hatte sich bereits die für den Nachmittag geladene Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) entschuldigen lassen. Vor allem FPÖ und Grüne kritisierten die Absagen scharf.

Nach Gesprächen erneut Raketenangriffe in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ungeachtet neuer US-Vermittlungsbemühungen fanden zwischen Russland und der Ukraine erneut schwere Luftangriffen statt. In Kiew schlugen am Donnerstag nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj insgesamt 21 ballistische Raketen ein. Mindestens zwei Menschen seien dabei getötet sowie Infrastruktur und Gebäude beschädigt worden, erklärte Selenskyj einen Tag nach dem Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff.

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red