"Gunkl" zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt

Wien - Der Kabarettist Günther Paal alias "Gunkl" ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen (� 207 StGB) und Besitzes von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial (� 207a StGB) zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Die zwei Frauen, die ihn unter Druck und zur Zahlung von insgesamt 159.000 Euro gebracht hatten, wurden wegen schwerer Erpressung schuldig erkannt.

Sacharow-Preis geht an Internationalen Strafgerichtshof

Straßburg - Das Europaparlament zeichnet den unter starkem Druck der USA stehenden Internationalen Strafgerichtshof und seine Vertreter mit dem Sacharow-Preis aus. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola verkündete die Entscheidung am Donnerstag in Straßburg. "Die Europäische Union basiert auf der Achtung des Multilateralismus und der internationalen Institutionen, und dieser Preis würdigt die wichtige Arbeit des Gerichtshofs bei der Wahrung des Völkerrechts und der Gerechtigkeit."

"Millionen" Hacker-Versuche weltweit wegen PHP-Lücke

Wien - Eine Sicherheitslücke im Internet hat am Donnerstag weiter für Aufregung gesorgt. Zahlreiche Seiten waren vorsorglich offline. Weltweit habe es "Millionen" Versuche von Hackern gegeben, die Schwachstelle auszunutzen, sagte der Chef des IT-Unternehmens Cloudflare, Matthew Prince, dem britischen Sender Sky. Ursache ist eine kritische Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP. In Österreich wurden den Behörden zufolge bisher keine diesbezüglichen Cyberattacken gemeldet.

Handels-KV - GPA fordert 3,8 Prozent Gehaltserhöhung

Wien - Die Beschäftigten im Handel verlangen 3,8 Prozent mehr Gehalt, einen Zuschlag ab der ersten Stunde Mehrarbeit, eine Zulage für das kurzfristige Einspringen und eine verbindliche 5-Tage-Woche. Weiters soll die 6. Urlaubswoche früher erreicht werden können, betonte GPA-Chefverhandlerin Linda Keizer zum Start der Kollektivvertragsverhandlungen 2027 für rund 420.000 Angestellte und 19.000 Lehrlinge im Handel.

Regierung einig über ÖBB-Reform - Klimaticket um 2 % teurer

Wien - Die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat sich auf eine Strukturreform der ÖBB geeinigt, deren Begutachtung nächste Woche startet. Operative Führung und Töchter werden gebündelt, die ÖBB-Holding erhält ein drittes Vorstandsmitglied (COO). Außerdem haben sich die Parteien auf eine Dämpfung der Preissteigerung bei Klimaticket und Vignette geeinigt: Statt der laut Verbraucherpreisindex anvisierten 3,6 Prozent steigen die Tarife nur um 2 Prozent.

Kritik an Sobotkas Nicht-Erscheinen im Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Die Serie an prominenten Absagen im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek geht weiter. Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), der für Donnerstag als Auskunftsperson geladen war, sagte sein Kommen in der Früh kurzfristig krankheitsbedingt ab. Zuvor hatte sich bereits die für den Nachmittag geladene Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) entschuldigen lassen. Vor allem FPÖ und Grüne kritisierten die Absagen scharf.

Westbalkan: Österreich übernimmt Vorsitz im Berlin-Prozess

Montenegro/Sveti Stefan - Ein Gipfeltreffen mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in Montenegro macht Druck auf eine rasche Aufnahme der Westbalkan-Staaten in die EU. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte zum Auftakt des Treffens im Rahmen des "Berlin-Prozesses" am Donnerstag in dem Küstenort Sveti Stefan an, dass der Vorsitz dieser Initiative im nächsten Jahr von Montenegro an Österreich übergeben wird. Stocker sagte Montenegro Unterstützung für einen raschen EU-Beitritt zu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red