"Gunkl" zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt

Wien - Der Kabarettist Günther Paal alias "Gunkl" ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen (� 207 StGB) und Besitzes von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial (� 207a StGB) zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Die zwei Frauen, die ihn unter Druck und zur Zahlung von insgesamt 159.000 Euro gebracht hatten, wurden wegen schwerer Erpressung schuldig erkannt.

Im Niger entführte Österreicherin zurück in Wien

Agadez/Wien/Benghazi - Die Anfang 2025 im Niger entführte Österreicherin Eva G. ist nach mehr als 21 Monaten in Geiselhaft wieder zurück in Wien. Ein der APA vorliegendes Bild zeigt sie nach ihrer Ankunft am Flughafen Wien-Schwechat beim Empfang durch ihren Sohn. Zuvor hatte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Donnerstag ihre Freilassung bestätigt. "Ich konnte bereits mit Eva G. telefonieren. Es scheint ihr so weit gut zu gehen und ich bin sehr beeindruckt von dieser starken Frau."

Handels-KV - Erste Verhandlungsrunde ohne Ergebnis

Wien - Die erste Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag 2027 für 420.000 Angestellte und 19.000 Lehrlinge im Handel ist Donnerstagnachmittag nach fünf Stunden erwartungsgemäß ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt. Am 3. November wird weiter gefeilscht. Die Beschäftigten verlangen 3,8 Prozent mehr Gehalt, einen Zuschlag ab der ersten Stunde Mehrarbeit, eine Zulage für das kurzfristige Einspringen und eine verbindliche 5-Tage-Woche.

Regierung einigte sich auf "Sozialhilfe NEU"

Wien - Die Bundesregierung hat sich auf die lange geplante Reform der Sozialhilfe verständigt. Am Donnerstagabend stellten ÖVP, SPÖ und NEOS den akkordierten Entwurf zur "Sozialhilfe NEU" vor. Für Erwerbsfähige sind striktere Regeln vorgesehen, wobei vor allem die Integration im Mittelpunkt steht. Bei der Sozialhilfe-Höhe für Kinder soll es zwar künftig bundesweite Vorgaben geben, den Ländern wird aber ein Spielraum eingeräumt, geht aus den Plänen hervor.

Ukraine ordnet Teil-Evakuierung wichtiger Frontstädte an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wegen des Vormarschs der russischen Armee müssen Familien mit Kindern auf Anordnung der ukrainischen Behörden die Städte Kramatorsk und Slowjansk im Osten des Landes verlassen. Das Gebiet der sogenannten verpflichtenden Evakuierung werde ausgedehnt und umfasse nun "alle Ortschaften der Ballungsräume Kramatorsk und Slowjansk", erklärte der Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Er gab nicht an, wie viele Menschen betroffen sind.

Tausende bei weiterer Demo für höheres Uni-Budget in Wien

Wien - Tausende sind am Donnerstag dem Aufruf der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) gefolgt und haben bei einer Demo in Wien die nachträgliche Erhöhung des Uni-Budgets gefordert. Schon im Frühjahr hatte die ÖH, damals mit der Universitätenkonferenz (uniko), Proteste in mehreren Uni-Städten organisiert und 40.000 Personen auf die Straße gebracht. Diesmal ging sie kurz nach dem Auftakt von 30.000 Teilnehmern aus. Die Regierung schließt einen Budget-Nachschlag aber aus.

Polen demonstrieren für liberales Abtreibungsrecht

Warschau - In Polen haben landesweit viele Menschen für eine grundlegende Liberalisierung des Abtreibungsrechts demonstriert. In der Hauptstadt Warschau versammelten sich die Demonstranten vor dem Parlament. Sie trommelten, pfiffen und trugen Plakate mit der Aufschrift "Legale Abtreibung", "Wir gehen aufs Ganze" und "Jede Regierung können wir ablösen". Auch in Krakau, Posen (Poznan), Lodz und vielen anderen Städten wurde protestiert.

Erdbeben der Stärke 7,0 erschüttert Tibet

Lhasa - Ein schweres Erdbeben hat China erschüttert. Der US-Geologische Dienst (USGS) und die chinesische Erdbeben-Beobachtungsstelle (CENC) gaben die Stärke des Bebens nahe der Stadt Nagqu in der Autonomen Region Tibet mit 7,0 an. Nach ersten Angaben ereignete sich das Beben um 16.33 Uhr MESZ (22.33 Uhr Ortszeit) rund 180 Kilometer nordöstlich von Nagqu in einer Tiefe von zehn Kilometern. Über mögliche Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt.

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red