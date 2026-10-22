"Gunkl" zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt

Wien - Der Kabarettist Günther Paal alias "Gunkl" ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen (� 207 StGB) und Besitzes von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial (� 207a StGB) zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Die zwei Frauen, die ihn unter Druck und zur Zahlung von insgesamt 159.000 Euro gebracht hatten, wurden wegen schwerer Erpressung schuldig erkannt.

Im Niger entführte Österreicherin zurück in Wien

Agadez/Wien/Benghazi - Die Anfang 2025 im Niger entführte Österreicherin Eva G. ist nach mehr als 21 Monaten in Geiselhaft wieder zurück in Wien. Ein der APA vorliegendes Bild zeigt sie nach ihrer Ankunft am Flughafen Wien-Schwechat beim Empfang durch ihren Sohn. Zuvor hatte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Donnerstag ihre Freilassung bestätigt. "Ich konnte bereits mit Eva G. telefonieren. Es scheint ihr so weit gut zu gehen und ich bin sehr beeindruckt von dieser starken Frau."

Handels-KV - Erste Verhandlungsrunde ohne Ergebnis

Wien - Die erste Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag 2027 für 420.000 Angestellte und 19.000 Lehrlinge im Handel ist Donnerstagnachmittag nach fünf Stunden erwartungsgemäß ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt. Am 3. November wird weiter gefeilscht. Die Beschäftigten verlangen 3,8 Prozent mehr Gehalt, einen Zuschlag ab der ersten Stunde Mehrarbeit, eine Zulage für das kurzfristige Einspringen und eine verbindliche 5-Tage-Woche.

Regierung einigte sich auf "Sozialhilfe NEU"

Wien - Die Bundesregierung hat sich auf die lange geplante Reform der Sozialhilfe verständigt. Am Donnerstagabend stellten ÖVP, SPÖ und NEOS den akkordierten Entwurf zur "Sozialhilfe NEU" vor. Für Erwerbsfähige sind striktere Regeln vorgesehen, wobei vor allem die Integration im Mittelpunkt steht. Bei der Sozialhilfe-Höhe für Kinder soll es zwar künftig bundesweite Vorgaben geben, den Ländern wird aber ein Spielraum eingeräumt, geht aus den Plänen hervor.

Tote Studentin in Tirol: Mordprozess wird fortgesetzt

Innsbruck - Der Prozess gegen einen 42-Jährigen, der sich im Fall einer im Jahr 2005 erstochenen 19-jährigen niederösterreichischen Studentin bereits am Montag wegen des Verdachts des Mordes am Landesgericht Innsbruck hatte verantworten müssen, wird am Freitag fortgesetzt. Am ersten Verhandlungstag beteuerte der Angeklagte vehement, teils unter Tränen, seine Unschuld. Am Freitag soll schließlich ein Urteil fallen.

Tausende bei weiterer Demo für höheres Uni-Budget in Wien

Wien - Tausende sind am Donnerstag dem Aufruf der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) gefolgt und haben bei einer Demo in Wien die nachträgliche Erhöhung des Uni-Budgets gefordert. Schon im Frühjahr hatte die ÖH, damals mit der Universitätenkonferenz (uniko), Proteste in mehreren Uni-Städten organisiert und 40.000 Personen auf die Straße gebracht. Diesmal ging sie kurz nach dem Auftakt von 30.000 Teilnehmern aus. Die Regierung schließt einen Budget-Nachschlag aber aus.

Monet-Gemälde "Iris" bricht Frankreichs Auktions-Rekord

Paris - Ein zuvor nie öffentlich ausgestelltes Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet ist am Donnerstagabend in Paris zum Rekordpreis von 50 Millionen Euro versteigert worden. Es ist der höchste Preis, der bei einer Versteigerung eines Kunstwerks in Frankreich jemals erzielt wurde, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Das Werk dem Titel "Iris" aus dem Spätwerk des Meisters war im Vorfeld auf 22 bis 30 Millionen Euro geschätzt worden.

Schuldsprüche in Vorarlberger Legionellen-Prozess

Bregenz/Feldkirch - Der Geschäftsführer und ein Mitarbeiter eines Vorarlberger Unternehmens sind am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch wegen fahrlässiger Gemeingefährdung zu jeweils neun Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Das berichteten übereinstimmend am Abend Vorarlberger Medien. Die Männer waren laut Gericht für einen Kühlturm verantwortlich, der im Winter 2024/25 einen Legionellen-Ausbruch mit über 40 Erkrankten verursachte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red