Totes Baby im Burgenland: Eineinhalb Jahre Haft, Freisprüche

Eisenstadt - Der Prozess um das tote Neugeborene, das im vergangenen Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, ist am Donnerstag weit nach Mitternacht mit einem Schuldspruch für die damals erst 17-jährige Mutter des Kindes und vier Freisprüchen für ihre Verwandten zu Ende gegangen. Die junge Frau wurde wegen Tötung eines Kindes bei der Geburt zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt.

Im Niger entführte Österreicherin zurück in Wien

Agadez/Wien/Benghazi - Die Anfang 2025 im Niger entführte Österreicherin Eva G. ist nach mehr als 21 Monaten in Geiselhaft wieder zurück in Wien. Ein der APA vorliegendes Bild zeigt sie nach ihrer Ankunft am Flughafen Wien-Schwechat beim Empfang durch ihren Sohn. Zuvor hatte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Donnerstag ihre Freilassung bestätigt. "Ich konnte bereits mit Eva G. telefonieren. Es scheint ihr so weit gut zu gehen und ich bin sehr beeindruckt von dieser starken Frau."

Regierung einigte sich auf "Sozialhilfe NEU"

Wien - Die Bundesregierung hat sich auf die lange geplante Reform der Sozialhilfe verständigt. Am Donnerstagabend stellten ÖVP, SPÖ und NEOS den akkordierten Entwurf zur "Sozialhilfe NEU" vor. Für Erwerbsfähige sind striktere Regeln vorgesehen, wobei vor allem die Integration im Mittelpunkt steht. Bei der Sozialhilfe-Höhe für Kinder soll es zwar künftig bundesweite Vorgaben geben, den Ländern wird aber ein Spielraum eingeräumt, geht aus den Plänen hervor.

Tote Studentin in Tirol: Mordprozess wird fortgesetzt

Innsbruck - Der Prozess gegen einen 42-Jährigen, der sich im Fall einer im Jahr 2005 erstochenen 19-jährigen niederösterreichischen Studentin bereits am Montag wegen des Verdachts des Mordes am Landesgericht Innsbruck hatte verantworten müssen, wird am Freitag fortgesetzt. Am ersten Verhandlungstag beteuerte der Angeklagte vehement, teils unter Tränen, seine Unschuld. Am Freitag soll schließlich ein Urteil fallen.

Großdemonstration der serbischen Opposition in Belgrad

Belgrad - Drei Tage vor der Parlamentswahl in Serbien haben zehntausende Anhänger der Opposition am Donnerstag für ein Ende der Regierung von Präsident Aleksandar Vučić in dem Westbalkanstaat demonstriert. Die Anhänger der Studentenliste zogen am Donnerstagabend durch die Straßen von Belgrad und versammelten sich schließlich auf dem Slavija-Platz der Hauptstadt. Nach Angaben der unabhängigen Gruppe Archiv öffentlicher Versammlungen nahmen rund 150.000 Menschen an der Kundgebung teil.

Tausende bei weiterer Demo für höheres Uni-Budget in Wien

Wien - Tausende sind am Donnerstag dem Aufruf der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) gefolgt und haben bei einer Demo in Wien die nachträgliche Erhöhung des Uni-Budgets gefordert. Schon im Frühjahr hatte die ÖH, damals mit der Universitätenkonferenz (uniko), Proteste in mehreren Uni-Städten organisiert und 40.000 Personen auf die Straße gebracht. Diesmal ging sie kurz nach dem Auftakt von 30.000 Teilnehmern aus. Die Regierung schließt einen Budget-Nachschlag aber aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red