Totes Baby im Burgenland: Eineinhalb Jahre Haft, Freisprüche

Eisenstadt - Der Prozess um das tote Neugeborene, das im vergangenen Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, ist am Donnerstag weit nach Mitternacht mit einem Schuldspruch für die damals erst 17-jährige Mutter des Kindes und vier Freisprüchen für ihre Verwandten zu Ende gegangen. Die junge Frau wurde wegen Tötung eines Kindes bei der Geburt zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt.

Aus für Ardo-Werk - Totschnig: "Kann gar nichts garantieren"

Wien - Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) erwartet "in ein paar Wochen" Klarheit wie es mit der Gemüseproduktion im Marchfeld weiter geht, nachdem der belgische Verarbeiter Ardo sein Werk zusperrt. Hoffnung, dass Ardo noch mal seine Meinung ändert, hat er nicht. "Es ist aussichtslos", so der Minister im "krone.tv". Ob er garantieren könne, dass die Konsumenten 2027 noch Tiefkühlspinat aus Österreich bekommen? "Ich kann gar nichts garantieren", so Totschnig.

16 Tote bei Erdbeben in Tibet - Rettungseinsatz läuft

Lhasa - Nach einem schweren Erdbeben in Tibet mit mindestens 16 Toten laufen die Such- und Rettungseinsätze weiter. Die Zahl der Verletzten stieg chinesischen Staatsmedien zufolge auf 54. Am Vortag waren die Behörden noch von 32 Verletzten ausgegangen. Im Kreis Baqing in Chinas Autonomer Region Tibet hatte in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) die Erde mit einer Stärke von 7,0 in einer Tiefe von rund 10 Kilometern gebebt.

Tote Studentin in Tirol: Mordprozess wird fortgesetzt

Innsbruck - Der Prozess gegen einen 42-Jährigen, der sich im Fall einer im Jahr 2005 erstochenen 19-jährigen niederösterreichischen Studentin bereits am Montag wegen des Verdachts des Mordes am Landesgericht Innsbruck hatte verantworten müssen, wird am Freitag fortgesetzt. Am ersten Verhandlungstag beteuerte der Angeklagte vehement, teils unter Tränen, seine Unschuld. Am Freitag soll schließlich ein Urteil fallen.

Trump: Musk hat Starlink-Drosselung für Ukraine aufgehoben

Washington - Der SpaceX-Gründer Elon Musk hat die Drosselung des Satelliteninternets für die Ukraine nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump wieder aufgehoben. Einen Medienbericht, wonach Musk dies auf Anweisung Trumps getan habe, wollte der Präsident hingegen nicht kommentieren. "Ob ich angerufen habe oder ob jemand anderes angerufen hat, spielt keine Rolle", sagte er in Washington. Wichtig sei, dass Musk die Drosselung des Satelliten-Dienstes Starlink rückgängig gemacht habe.

Mehrheit in Österreich für EU-Berufsheer

Wien - Die überwiegende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher steht einer stärkeren militärischen Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union positiv gegenüber. 60 Prozent würden gemäß einer Gallup-Umfrage im Auftrag des Außenministeriums ein europäisches Berufsheer sehr oder eher positiv sehen. Der Idee einer europäischen Verteidigungsunion stehen sogar drei Viertel wohlwollend gegenüber. Ebenso viele befürworten eine gemeinsame Beschaffung.

Rückläufiger Asyl-Trend hält an

Wien - Ereignet sich in den kommenden zwei Monaten nichts mehr unerwartetes, wird Österreich heuer die niedrigsten Asyl-Antragszahlen seit Jahrzehnten aufweisen. Laut aktueller Statistik wurden in den ersten drei Quartalen des Jahres 7.397 Ansuchen gestellt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es rund 13.500. Das ergibt einen Rückgang von 45 Prozent. Dabei suchten etwas mehr Männer (58 Prozent) als Frauen um Asyl an.

Aus für Pferdekutschen in New York

New York - Nach rund 150 Jahren geht die Ära der Pferdekutschen im New Yorker Central Park zu Ende. Der New Yorker Stadtrat stimmte für ein Gesetz, das die traditionsreiche Attraktion schrittweise bis zum 1. Juni 2028 abschaffen soll. Auf den Gesetzentwurf hatten sich Bürgermeister Zohran Mamdani und die Vorsitzende des New Yorker Stadtrats, Julie Menin, geeinigt. Ein Gesundheitsausschuss des Stadtrats hatte dem Papier zuvor ebenfalls zugestimmt.

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red