Budgethüter schauen besorgt in die Zukunft

Wien - Der Budget-Ausblick des Fiskalrats hat sich auch im Herbst nicht entscheidend geändert. Für heuer erwartet das Beratungsgremium einen Abgang von 4,0 Prozent des BIP, was leicht über der Prognose vom Juni (3,9) liegt. Dafür errechnet man für das kommende Jahr mit unverändert 3,6 Prozent exakt jenen Wert, den das Finanzministerium zuletzt an Brüssel gemeldet hat. Für die Zukunft ist der Fiskalrat besorgt, vor allem weil auch die Staatsreform kaum Effekte haben werde.

Israel will Westjordanland nach Angriff komplett abriegeln

Jerusalem - Nach einem Schusswaffenangriff mit fünf Verletzten in der Nähe von Hebron bereitet Israel nach den Worten von Regierungschef Benjamin Netanyahu eine "vollständige Abriegelung" des besetzten Westjordanlandes vor. Der Premier erklärte am Freitag, Israel habe einen "schweren Terroranschlag" verhindert, nachdem Soldaten zwei mutmaßliche palästinensische Angreifer getötet hatten.

Österreich weist vier russische Diplomaten aus

Wien - Das Außenministerium weist vier in Wien akkreditierte russische Diplomaten aus. Aufgrund von Erkenntnissen der österreichischen Sicherheitsbehörden seien Maßnahmen gegen vier russische Diplomaten ergriffen worden, teilte das Außenamt der APA am Freitag mit. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "profil" berichtet. Drei Diplomaten der Botschaft sowie ein Mitglied der russischen Delegation für militärische Sicherheit und Rüstungskontrolle bei der OSZE müssen Österreich verlassen.

Erster russischer Diesel-Tanker ist auf dem Weg in die USA

Moskau/Washington - Ein mit 40.000 Tonnen russischem Diesel beladener Tanker ist auf dem Weg nach New York. Dies ging am Freitag aus Schifffahrtsdaten des Finanzdienstleisters LSEG hervor. Die Lieferung ist Teil einer Vereinbarung zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Trump hofft, mit mehreren Maßnahmen die Preise vor den US-Zwischenwahlen am 3. November zu senken. Dazu gehört auch die Aussetzung von Teilen eines neuen Sanktionsgesetzes gegen Russland.

Tote Studentin in Tirol: Mordprozess fortgesetzt

Innsbruck - Im Fall einer im Jahr 2005 vor einer Telefonzelle in Innsbruck erstochenen 19-jährigen niederösterreichischen Studentin ist am Freitag der Prozess wegen des Verdachts des Mordes gegen einen 42-jährigen damaligen Studienkollegen am Landesgericht fortgesetzt worden. Am ersten Verhandlungstag hatte der Angeklagte vehement, teils unter Tränen, seine Unschuld beteuert. Am Freitag soll nun das Urteil fallen.

Mehrheit in Österreich für EU-Berufsheer

Wien - Die überwiegende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher steht einer stärkeren militärischen Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union positiv gegenüber. 60 Prozent würden gemäß einer Gallup-Umfrage im Auftrag des Außenministeriums ein europäisches Berufsheer sehr oder eher positiv sehen. Der Idee einer europäischen Verteidigungsunion stehen sogar drei Viertel wohlwollend gegenüber. Ebenso viele befürworten eine gemeinsame Beschaffung.

Rückläufiger Asyl-Trend hält an

Wien - Ereignet sich in den kommenden zwei Monaten nichts mehr unerwartetes, wird Österreich heuer die niedrigsten Asyl-Antragszahlen seit Jahrzehnten aufweisen. Laut aktueller Statistik wurden in den ersten drei Quartalen des Jahres 7.397 Ansuchen gestellt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es rund 13.500. Das ergibt einen Rückgang von 45 Prozent. Dabei suchten etwas mehr Männer (58 Prozent) als Frauen um Asyl an.

Grazer Häftling verletzte Justizwachebeamten am Hals

Graz - Ein Grazer Justizwachebeamter ist am Donnerstag von einem Häftling mit einer Glasscherbe am Hals schwer verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag in einer Aussendung mitteilte, hatte der 33-jährige Insasse im Maßnahmenvollzug zuerst den Beamten gerufen und ihn dann mit der mit einem Gummizug als Griffschutz präparierten Scherbe attackiert. Andere Justizwachebeamte schritten ein und halfen dem Verletzten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red