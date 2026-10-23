Israel will Westjordanland nach Angriff komplett abriegeln

Jerusalem - Nach einem Schusswaffenangriff mit fünf Verletzten in der Nähe von Hebron bereitet Israel nach den Worten von Regierungschef Benjamin Netanyahu eine "vollständige Abriegelung" des besetzten Westjordanlandes vor. Der Premier erklärte am Freitag, Israel habe einen "schweren Terroranschlag" verhindert, nachdem Soldaten zwei mutmaßliche palästinensische Angreifer getötet hatten.

Österreich weist vier russische Diplomaten aus

Wien - Das Außenministerium weist vier in Wien akkreditierte russische Diplomaten aus. Aufgrund von Erkenntnissen der österreichischen Sicherheitsbehörden seien Maßnahmen gegen vier russische Diplomaten ergriffen worden, teilte das Außenamt der APA am Freitag mit. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "profil" berichtet. Drei Diplomaten der Botschaft sowie ein Mitglied der russischen Delegation für militärische Sicherheit und Rüstungskontrolle bei der OSZE müssen Österreich verlassen.

Budgethüter schauen besorgt in die Zukunft

Wien - Der Budget-Ausblick des Fiskalrats hat sich auch im Herbst nicht entscheidend geändert. Für heuer erwartet das Beratungsgremium einen Abgang von 4,0 Prozent des BIP, was leicht über der Prognose vom Juni (3,9) liegt. Dafür errechnet man für das kommende Jahr mit unverändert 3,6 Prozent exakt jenen Wert, den das Finanzministerium zuletzt an Brüssel gemeldet hat. Für die Zukunft ist der Fiskalrat besorgt, vor allem weil auch die Staatsreform kaum Effekte haben werde.

Dreijährige unbedingte Haft für "Gunkl" rechtskräftig

Wien - Die dreijährige unbedingte Freiheitsstrafe, die am Donnerstag am Wiener Landesgericht über den Kabarettisten Günther Paal alias "Gunkl" verhängt wurde, ist rechtskräftig. Nachdem der 64-Jährige den Schuldspruch wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen (� 207 StGB) und Besitzes von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial (� 207a StGB) angenommen hatte, akzeptierte auch die Staatsanwaltschaft Wien die Entscheidung eines Schöffensenats.

Ein Toter durch Schüsse aus Auto in Frankreich

Paris - Ein Mann in einem Auto hat in zwei Gemeinden in der Region Paris auf offener Straße mehrere Schüsse abgefeuert. Es gebe mindestens einen Toten und vier Verletzte, teilte die französische Nationalpolizei mit. Eine Person sei schwer verletzt. Der Mann aus dem Wagen sei festgenommen worden. Der Vorfall ereignete sich im D�partement Yvelines, das im Westen der Großraumregion Paris liegt. Zum Hintergrund gab es zunächst keine Informationen.

Sozialhilfe laut Kanzler "nicht mehr bedingungslos"

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich am Freitag vor Medien hochzufrieden mit dem Entwurf der Bundesregierung für die Sozialhilfereform gezeigt. Damit habe man eine der größten Reformen der bisherigen Regierungsperiode auf den Weg gebracht. Inhaltlich bringe das Gesetz, das nun in Begutachtung geht, "einen Paradigmenwechsel dergestalt, dass Sozialhilfe nicht mehr bedingungslos sein wird in Österreich". Er ging davon aus, dass die Reform auch das Budget entlastet.

Kiew beobachtet immer noch Einschränkungen bei Starshield

Washington - Die Ukraine hat immer noch Probleme bei der Nutzung des für die Kriegsführung wichtigen militärischen Kommunikationssystems Starshield. "Auch heute Vormittag sind noch Fälle von Signalverlust zu beobachten", hieß es am Freitag aus Kreisen des Verteidigungsministeriums. Es gebe "keine Bestätigung dafür, dass die Einschränkungen aufgehoben wurden". Unterdessen griff Russland die Energieinfrastruktur der Ukraine massiv an. Rund 500.000 Menschen hatten am Vormittag keinen Strom.

Erster russischer Diesel-Tanker ist auf dem Weg in die USA

Moskau/Washington - Ein mit 40.000 Tonnen russischem Diesel beladener Tanker ist auf dem Weg nach New York. Dies ging am Freitag aus Schifffahrtsdaten des Finanzdienstleisters LSEG hervor. Die Lieferung ist Teil einer Vereinbarung zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Trump hofft, mit mehreren Maßnahmen die Preise vor den US-Zwischenwahlen am 3. November zu senken. Dazu gehört auch die Aussetzung von Teilen eines neuen Sanktionsgesetzes gegen Russland.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red