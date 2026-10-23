Israel will Westjordanland nach Angriff komplett abriegeln

Jerusalem - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat nach einem tödlichen Anschlag die Abriegelung der Stadt Hebron im besetzten Westjordanland und die Zerstörung von Häusern angekündigt. "Wir werden handeln, um diesen Ort zu zerstören, um ihn vollständig zu verändern", erklärte Netanyahu am Freitag. Er kündigte zudem einen großangelegten Militäreinsatz im Westjordanland an.

Tote Studentin in Tirol: Angeklagter freigesprochen

Innsbruck - Einer der spektakulärsten Kriminalfälle der Tiroler Geschichte dürfte ungeklärt bleiben: Im Fall einer im Jahr 2005 vor einer Telefonzelle in Innsbruck erstochenen 19-jährigen niederösterreichischen Studentin wurde der wegen des Verdachts des Mordes angeklagte 42-jährige damalige Studienkollege am Freitag von einem Geschworenengericht freigesprochen. Der Wahrspruch der Geschworenen am Landesgericht fiel mit acht zu null einstimmig aus.

Budgethüter schauen besorgt in die Zukunft

Wien - Der Budget-Ausblick des Fiskalrats hat sich auch im Herbst nicht entscheidend geändert. Für heuer erwartet das Beratungsgremium einen Abgang von 4,0 Prozent des BIP, was leicht über der Prognose vom Juni (3,9) liegt. Dafür errechnet man für das kommende Jahr mit unverändert 3,6 Prozent exakt jenen Wert, den das Finanzministerium zuletzt an Brüssel gemeldet hat. Für die Zukunft ist der Fiskalrat besorgt, vor allem weil auch die Staatsreform kaum Effekte haben werde.

Todesschüsse bei Paris für Innenminister "Terrortat"

Paris - Nach tödlichen Schüssen in der Region von Paris hat Frankreichs Innenminister Laurent Nu�ez den Vorfall als "terroristische Tat" bezeichnet. "Die Ermittlungen laufen noch, aber es handelt sich eindeutig um ein terroristisches Verbrechen", sagte Nu�ez. Freitagvormittag hatte ein Mann bei Paris aus einem Auto geschossen. Ein Mensch kam dabei ums Leben, vier weitere wurden teils sehr schwer verletzt, darunter ein zwölfjähriges Kind. Der Mann wurde kurz danach festgenommen.

Dreijährige unbedingte Haft für "Gunkl" rechtskräftig

Wien - Die dreijährige unbedingte Freiheitsstrafe, die am Donnerstag am Wiener Landesgericht über den Kabarettisten Günther Paal alias "Gunkl" verhängt wurde, ist rechtskräftig. Nachdem der 64-Jährige den Schuldspruch wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen (� 207 StGB) und Besitzes von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial (� 207a StGB) angenommen hatte, akzeptierte auch die Staatsanwaltschaft Wien die Entscheidung eines Schöffensenats.

Mordprozess um erwürgten und in Wohnung abgelegten Freund

Wien - Ein 36-Jähriger, der im heurigen Frühjahr in Wien-Penzing einen befreundeten Mann im Zuge eines Streits erwürgt haben soll, ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Höchststrafe sei "alternativlos", hieß es in der Urteilsbegründung. Zusätzlich wurde der Mann gemäß � 21 Absatz 2 StGB in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Paris rüstet sich mit 70.000 Kräften für Protestwochenende

Paris - Frankreich mobilisiert für Samstag landesweit 70.000 Sicherheitskräfte, um Ausschreitungen bei den geplanten Protesten zu verhindern. Das teilte Innenminister Laurent Nu�ez am Freitag mit. Dabei verwies er auf Aufrufe zu Plünderungen und Gewalt aus der linksextremen Szene. "Sehen Sie sich die sozialen Medien an: Es gibt Aufrufe von ganz links, öffentliche Gebäude ins Visier zu nehmen. Wir sprechen hier nicht von einer friedlichen Demonstration", sagte Nu�ez vor Journalisten.

SOS-Kinderdorf International beschloss Reformmaßnahmen

Wien - SOS-Kinderdorf International, dem SOS Kinderdorf Österreich nach einer Suspendierung wieder angehört, hat bei seiner Generalversammlung Reformmaßnahmen zur Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes, der Transparenz und der internen Kontrollmechanismen beschlossen. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, vergangene Versäumnisse aufzuarbeiten und die Verantwortung innerhalb der internationalen Föderation zu stärken, teilte die Organisation am Freitag in einer Aussendung mit.

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red