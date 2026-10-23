Israel will Westjordanland nach Angriff komplett abriegeln

Jerusalem - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat nach einem tödlichen Anschlag die Abriegelung der Stadt Hebron im besetzten Westjordanland und die Zerstörung von Häusern angekündigt. "Wir werden handeln, um diesen Ort zu zerstören, um ihn vollständig zu verändern", erklärte Netanyahu am Freitag. Er kündigte zudem einen großangelegten Militäreinsatz im Westjordanland an.

Tote Studentin in Tirol: Angeklagter freigesprochen

Innsbruck - Einer der spektakulärsten Kriminalfälle der Tiroler Geschichte dürfte ungeklärt bleiben: Im Fall einer im Jahr 2005 vor einer Telefonzelle in Innsbruck erstochenen 19-jährigen niederösterreichischen Studentin wurde der wegen des Verdachts des Mordes angeklagte 42-jährige damalige Studienkollege am Freitag von einem Geschworenengericht freigesprochen. Der Wahrspruch der Geschworenen am Landesgericht fiel mit acht zu null einstimmig aus.

Ein Toter bei mutmaßlich rassistischem Anschlag nahe Paris

Paris - Bei einem mutmaßlich rassistisch motivierten Angriff auf offener Straße in einer Vorstadt von Paris hat ein Mann einen Menschen erschossen und fünf weitere verletzt. Die Attacke sei "objektiv ein Anschlag mit rassistischer, wahrscheinlich islamfeindlicher Konnotation" gewesen, sagte der Bürgermeister der betroffenen Stadt Trappes, Ali Rabeh, am Freitag. Innenminister Laurent Nu�ez sagte, es handle sich "eindeutig um ein terroristisches Verbrechen".

Budgethüter schauen besorgt in die Zukunft

Wien - Der Budget-Ausblick des Fiskalrats hat sich auch im Herbst nicht entscheidend geändert. Für heuer erwartet das Beratungsgremium einen Abgang von 4,0 Prozent des BIP, was leicht über der Prognose vom Juni (3,9) liegt. Dafür errechnet man für das kommende Jahr mit unverändert 3,6 Prozent exakt jenen Wert, den das Finanzministerium zuletzt an Brüssel gemeldet hat. Für die Zukunft ist der Fiskalrat besorgt, vor allem weil auch die Staatsreform kaum Effekte haben werde.

Influvac kommt: Erste 200.000 Dosen gehen in Verteilung

Wien - Nach wochenlangen Lieferverzögerungen hat Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Freitagabend Entwarnung bei der Versorgung mit dem Influenza-Impfstoff Influvac gegeben: Die ersten 200.000 Dosen gehen jetzt in die Verteilung. Weitere rund 467.000 Dosen seien schon im Land, in den letzten Freigabeschritten und können voraussichtlich ebenfalls ab kommender Woche in die Verteilung gehen. Die restlichen Mengen seien für Anfang November angekündigt.

Dreijährige unbedingte Haft für "Gunkl" rechtskräftig

Wien - Die dreijährige unbedingte Freiheitsstrafe, die am Donnerstag am Wiener Landesgericht über den Kabarettisten Günther Paal alias "Gunkl" verhängt wurde, ist rechtskräftig. Nachdem der 64-Jährige den Schuldspruch wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen (� 207 StGB) und Besitzes von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial (� 207a StGB) angenommen hatte, akzeptierte auch die Staatsanwaltschaft Wien die Entscheidung eines Schöffensenats.

Millionen US-Bürger haben schon gewählt

Washington - Eineinhalb Wochen vor den wichtigen US-Parlamentswahlen haben laut einer Übersicht der University of Florida bereits Millionen von Amerikanern gewählt. Freitagvormittag (Ortszeit) zählte das Election Lab der Universität in Gainesville rund 21,8 Millionen abgegebene Stimmen für die Midterm Elections. Dem öffentlichen Radiosender NPR zufolge stimmten in wichtigen Swing States bisher deutlich mehr US-Wähler vorzeitig ab als noch vor vier Jahren bei den vorherigen Midterms.

SOS-Kinderdorf International beschloss Reformmaßnahmen

Wien - SOS-Kinderdorf International, dem SOS Kinderdorf Österreich nach einer Suspendierung wieder angehört, hat bei seiner Generalversammlung Reformmaßnahmen zur Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes, der Transparenz und der internen Kontrollmechanismen beschlossen. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, vergangene Versäumnisse aufzuarbeiten und die Verantwortung innerhalb der internationalen Föderation zu stärken, teilte die Organisation am Freitag in einer Aussendung mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red