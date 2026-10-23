23.10.2026 22:00:00

APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K

Israel will Westjordanland nach Angriff komplett abriegeln

Jerusalem - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat nach einem tödlichen Anschlag die Abriegelung der Stadt Hebron im besetzten Westjordanland und die Zerstörung von Häusern angekündigt. "Wir werden handeln, um diesen Ort zu zerstören, um ihn vollständig zu verändern", erklärte Netanyahu am Freitag. Er kündigte zudem einen großangelegten Militäreinsatz im Westjordanland an.

Ein Toter bei mutmaßlich rassistischem Anschlag nahe Paris

Paris - Bei einem mutmaßlich rassistisch motivierten Angriff auf offener Straße in einer Vorstadt von Paris hat ein Mann einen Menschen erschossen und fünf weitere verletzt. Die Attacke sei "objektiv ein Anschlag mit rassistischer, wahrscheinlich islamfeindlicher Konnotation" gewesen, sagte der Bürgermeister der betroffenen Stadt Trappes, Ali Rabeh, am Freitag. Innenminister Laurent Nu�ez sagte, es handle sich "eindeutig um ein terroristisches Verbrechen".

Sieben Tote bei Anschlag auf Kirche in Jordanien

Amman - Bewaffnete Männer haben bei einem Anschlag auf eine griechisch-orthodoxe Kirche im Süden Jordaniens mindestens sieben Menschen getötet und 34 verletzt. Die Angreifer eröffneten am Freitag während eines Trauerzugs in der Ortschaft Hammud in der Provinz Karak das Feuer, wie die Behörden mitteilten. Jordaniens Innenminister Mazen al-Faraya sprach von einem "Terroranschlag einer Gruppe von Extremisten". Jordaniens König Abdullah II. drohte den Tätern mit einer harten Reaktion.

In Frankreich finden landesweit neue Proteste statt

Paris - Eine Woche nach den gewaltsamen Ausschreitungen in Frankreich finden am Samstag neue landesweite Proteste statt. Nach Angaben des Innenministeriums werden rund 70.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein. Für die Demonstrationen gelten strenge Auflagen, in Paris wurde nur ein Protestmarsch genehmigt, dessen Route verkürzt wurde. Die Behörden in Lyon haben Demonstrationen im Stadtzentrum untersagt. In Marseille darf nur eine Gewerkschaftskundgebung stattfinden.

Dreijährige unbedingte Haft für "Gunkl" rechtskräftig

Wien - Die dreijährige unbedingte Freiheitsstrafe, die am Donnerstag am Wiener Landesgericht über den Kabarettisten Günther Paal alias "Gunkl" verhängt wurde, ist rechtskräftig. Nachdem der 64-Jährige den Schuldspruch wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen (� 207 StGB) und Besitzes von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial (� 207a StGB) angenommen hatte, akzeptierte auch die Staatsanwaltschaft Wien die Entscheidung eines Schöffensenats.

Frankreichs Rechtspopulisten treffen sich zu Parteitag

Orleans - Frankreichs Rechtspopulisten kommen am Wochenende zu einem Parteitag in Orl�ans zusammen. Der Chef des Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, stellt sich am Samstag ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl. Am Sonntag steht eine Rede von RN-Fraktionschefin Marine Le Pen auf dem Programm. Mit dem Auftritt vor rund 10.000 Anhängern will sie offiziell ihren Präsidentschaftswahlkampf eröffnen. Sechs Monate vor der Wahl liegt Le Pan in Umfragen derzeit weit vorn.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red

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