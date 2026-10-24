In Frankreich finden landesweit neue Proteste statt

Paris - Eine Woche nach den gewaltsamen Ausschreitungen in Frankreich finden am Samstag neue landesweite Proteste statt. Nach Angaben des Innenministeriums werden rund 70.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein. Für die Demonstrationen gelten strenge Auflagen, in Paris wurde nur ein Protestmarsch genehmigt, dessen Route verkürzt wurde. Die Behörden in Lyon haben Demonstrationen im Stadtzentrum untersagt. In Marseille darf nur eine Gewerkschaftskundgebung stattfinden.

Zwei Explosionen in saudi-arabischer Hauptstadt Riad

Riad/Sanaa - In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad waren am frühen Samstagmorgen zwei Explosionen zu hören, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Ein Frühwarnsystem sei aktiviert worden, um die Bewohner vor einer möglichen Bedrohung zu warnen, teilte der saudi-arabische Zivilschutz mit. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen erklärte, sie habe eine ballistische Rakete abgeschossen, die auf Riad zusteuerte, sowie eine Drohne im Osten des Landes.

Großbrand im ehemaligen Nazi-Berghof in Berchtesgaden

Berchtesgaden - Im ehemaligen Hitler-Berghof Kehlsteinhaus im Berchtesgadener Land in Bayern ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Um 21.52 Uhr seien erste Rettungskräfte eingetroffen und hätten einen Großbrand festgestellt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Eine verdächtige Person sei vorläufig festgenommen worden, hieß es in einer Aussendung in der Nacht. Die aufwendigen Löscharbeiten dauern weiter an. Von Verletzten wurde zunächst nicht ausgegangen.

Trump hebt Zölle auf bestimmte kanadische Waren auf

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die 50-prozentigen Zölle auf einige kanadische Agrar- und Forstprodukte offiziell aufgehoben. Mit dem am Freitag unterzeichneten Dekret will er der republikanischen Senatorin Susan Collins im Bundesstaat Maine im Wahlkampf helfen - ein Schritt, den der demokratische Senator Ron Wyden als "verzweifelten Versuch in letzter Minute" zur Rettung ihrer politischen Karriere kritisierte.

Verletzte und Schäden wegen Sturms in Deutschland

Offenbach - Der erste kräftige Herbststurm des Jahres in Deutschland hat vor allem im Westen und Südwesten Schäden hinterlassen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Gefahr ist jedoch nicht gebannt: Deutschland steht ein weiterer stürmischer Tag bevor. Vor allem in den Höhenlagen und an der Nordsee sind nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern in der Stunde möglich - auf dem Brocken im Harz sogar noch darüber.

Südkorea: Kim Jong Un in China eingetroffen

Pjöngjang/Dandong/Seoul - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist nach südkoreanischen Angaben überraschend in der chinesischen Grenzstadt Dandong eingetroffen. Kim soll über eine vor wenigen Wochen eingeweihte Grenzbrücke eingereist sein, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine anonyme Regierungsquelle in Seoul. Chinesische oder nordkoreanische Behörden haben den Besuch zunächst nicht bestätigt.

Taifun "Champi" fordert in Taiwan mehr als 500 Verletzte

Taipeh - Die Zahl der Verletzten infolge des Taifuns "Champi" ist in Taiwan auf knapp 530 gestiegen. Zudem war bereits ein Mensch am Donnerstag gestorben. Der Mann wurde laut Berichten am Südzipfel der Insel von den Wellen ins Meer gerissen. Der Tropensturm hat in Teilen Taiwans zu großen Schäden geführt. So registrierten die Behörden knapp 2.200 umgestürzte Bäume und über 700 beschädigte Gebäude. Laut Medienberichten sollen zeitweise über 160.000 Haushalte ohne Strom gewesen sein.

Großeltern leisten im Jahr 202 Mio. Stunden Kinderbetreuung

Wien - 202 Millionen Stunden im Jahr betreuen Großeltern in Österreich laut dem Gewerkschaftsbund (ÖGB) ihre Enkelkinder unter zwölf Jahren. Das sind pro Woche und Kind im Schnitt rund zehn Stunden Betreuung. Mit der Analyse anlässlich des "Monats der älteren Generation" im Oktober will der ÖGB auf die Leistung dieser Gruppe aufmerksam machen. Denn in der öffentlichen Debatte - rund um Themen wie Pensionen, Gesundheit und Pflege - würde sie vor allem als Kostenfaktor betrachtet.

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red