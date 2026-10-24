Vier Männer nach Mordversuch in Wien festgenommen

Wien - Am Montag war ein 35-Jähriger mit Schussverletzungen im Unterleib in seiner Wohnung in Wien-Penzing entdeckt worden. Das Landeskriminalamt ermittelte wegen versuchten Mordes, am Samstag wurde nun die Klärung des Falls bekanntgegeben: Vier Männer wurden am Freitag festgenommen, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. "Im Zuge der Einvernahmen zeigten sich die Tatverdächtigen großteils geständig."

In Frankreich finden landesweit neue Proteste statt

Paris - Eine Woche nach den gewaltsamen Ausschreitungen in Frankreich wollen am Samstag "Gelbwesten", Gewerkschaften und Schüler im Land auf die Straße gehen. Angesichts der starken Spannungen werden rund 70.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein. Für die Demonstrationen gelten strenge Auflagen, in Paris wurde nur ein Protestmarsch mit verkürzter Route genehmigt. Die Behörden in Lyon haben Demonstrationen im Zentrum untersagt. In Marseille darf nur eine Gewerkschaftsdemo stattfinden.

Großbrand im ehemaligen Nazi-Berghof in Berchtesgaden

Berchtesgaden - Das von den Nationalsozialisten errichtete Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden in Bayern ist in der Nacht auf Samstag durch ein Feuer weitgehend zerstört worden. Die Polizei hält eine Brandstiftung als Ursache für möglich. Eine Person sei festgenommen worden. Ob diese Person im Zusammenhang mit dem Brand stehe, werde aber noch untersucht. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Traunstein übernommen.

Verletzte und Schäden wegen Sturms in Deutschland

Offenbach - Der erste kräftige Herbststurm des Jahres in Deutschland hat vor allem im Westen und Südwesten Schäden hinterlassen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Gefahr ist jedoch nicht gebannt: Deutschland steht ein weiterer stürmischer Tag bevor. Vor allem in den Höhenlagen und an der Nordsee sind nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern in der Stunde möglich - auf dem Brocken im Harz sogar noch darüber.

Zwei Explosionen in saudi-arabischer Hauptstadt Riad

Riad/Sanaa - In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad waren am frühen Samstagmorgen zwei Explosionen zu hören, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Ein Frühwarnsystem sei aktiviert worden, um die Bewohner vor einer möglichen Bedrohung zu warnen, teilte der saudi-arabische Zivilschutz mit. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen erklärte, sie habe eine ballistische Rakete abgeschossen, die auf Riad zusteuerte, sowie eine Drohne im Osten des Landes.

Satellitenkommunikation von SpaceX in Ukraine wieder stabil

Simferopol/Kiew (Kyjiw) - Die Satellitenkommunikation von SpaceX in der Ukraine funktioniert nach Angaben aus Kiew bei Geschwindigkeiten von über 400 Stundenkilometern. "Wir messen eine Geschwindigkeit von über 400 km/h; die Verbindung ist stabil", sagt der ukrainische Verteidigungsminister Jewhenij Chmara. Die Ukraine ist für ihre Kommunikation auf dem Schlachtfeld und den Einsatz von Drohnen auf das Satellitennetzwerk Starlink von Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX angewiesen.

Vermisste nach Hochhauseinsturz in Nairobi

Nairobi - Nach dem Einsturz eines im Bau befindlichen Hochhauses in Kenias Hauptstadt Nairobi werden nach Regierungsangaben sieben Menschen vermisst. Die Rettungsmannschaften hätten Kontakt zu einigen von ihnen aufgenommen, teilte Innenminister Kipchumba Murkomen im Onlinedienst X mit. Die Einsatzkräfte versuchten demnach, die unter den Trümmern verschütteten Menschen zu befreien.

Südkorea: Kim Jong Un in China eingetroffen

Pjöngjang/Dandong/Seoul - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist nach südkoreanischen Angaben überraschend in der chinesischen Grenzstadt Dandong eingetroffen. Kim soll über eine vor wenigen Wochen eingeweihte Grenzbrücke eingereist sein, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine anonyme Regierungsquelle in Seoul. Chinesische oder nordkoreanische Behörden haben den Besuch zunächst nicht bestätigt.

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red