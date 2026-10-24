In Frankreich finden landesweit neue Proteste statt

Paris - Eine Woche nach den gewaltsamen Ausschreitungen in Frankreich wollen am Samstag "Gelbwesten", Gewerkschaften und Schüler im Land auf die Straße gehen. Angesichts der starken Spannungen werden rund 70.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein. Für die Demonstrationen gelten strenge Auflagen, in Paris wurde nur ein Protestmarsch mit verkürzter Route genehmigt. Die Behörden in Lyon haben Demonstrationen im Zentrum untersagt. In Marseille darf nur eine Gewerkschaftsdemo stattfinden.

Vier Männer nach Mordversuch in Wien festgenommen

Wien - Am Montag war ein 35-Jähriger mit Schussverletzungen im Unterleib in seiner Wohnung in Wien-Penzing entdeckt worden. Das Landeskriminalamt ermittelte wegen versuchten Mordes, am Samstag wurde nun die Klärung des Falls bekanntgegeben: Vier Männer wurden am Freitag festgenommen, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. "Im Zuge der Einvernahmen zeigten sich die Tatverdächtigen großteils geständig."

Stocker weist Kritik von NGOs an Sozialhilfereform zurück

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich am Samstag den Entwurf der Bundesregierung für die Sozialhilfereform einmal mehr gegen die teils scharfe Kritik der Hilfsorganisationen verteidigt. "Die Sozialhilfereform ist keine, die Armut vergrößert", sagte der Regierungschef im Ö1-"Journal zu Gast". Gleichzeitig bezifferte er seine Erwartungen an Einsparungen durch die Reform nun konkret: Er erwartet, dass die Reform für das Budget über 200 Millionen Euro bringen werde.

In Westjordanland festgenommene Italienerinnen wieder frei

Rom/Tel Aviv - Die fünf italienischen Staatsbürgerinnen, die im Westjordanland festgenommen worden waren, sind am Samstag in die Heimat zurückgeführt worden. Dies teilte das italienische Außenministerium mit. Mitarbeiter der italienischen Botschaft in Tel Aviv konnten die Frauen am Freitagabend am Flughafen konsularisch besuchen. Dabei befanden sich die Italienerinnen in einem guten körperlichen Zustand.

87-Jährige in Wien nach Geldbehebung überfallen

Wien - Eine 87-Jährige ist Freitagabend nach einer Geldbehebung bei einer Wiener Bank brutal überfallen und beraubt worden. "Das Opfer hatte zuvor in einer Bankfiliale einen höheren Bargeldbetrag behoben und war anschließend mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause gefahren", sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Beim Aufsperren der Eingangstür zu ihrem Wohnhaus in Ottakring wurde die Seniorin von hinten angegriffen, sie erlitt Verletzungen.

Großbrand im ehemaligen Nazi-Berghof in Berchtesgaden

Berchtesgaden - Das von den Nationalsozialisten errichtete Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden in Bayern ist in der Nacht auf Samstag durch ein Feuer weitgehend zerstört worden. Die Behörden gehen davon aus, den mutmaßlichen Verursacher gefasst zu haben. Es gebe deutliche Hinweise, dass ein nach Ausbruch des Feuers im Umfeld des Kehlsteinhauses gefasster Motorradfahrer den Brand gelegt habe, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen.

Satellitenkommunikation von SpaceX in Ukraine wieder stabil

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine funktioniert nach tagelangen Klagen der Führung in Kiew das für die Flugabwehr wichtige US-Satelliteninternet Starlink laut Verteidigungsministerium wieder. Die Überwachungssysteme verzeichnen eine Wiederherstellung der Starlink/Starshield-Geschwindigkeit, teilte der ukrainische Verteidigungsminister Jewhenij Chmara mit. "Wir messen eine Geschwindigkeit von über 400 km/h, die Verbindung ist stabil", sagte er der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zufolge.

Verletzte und Schäden wegen Sturms in Deutschland

Offenbach - Der erste kräftige Herbststurm des Jahres in Deutschland hat vor allem im Westen und Südwesten Schäden hinterlassen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Gefahr ist jedoch nicht gebannt: Deutschland steht ein weiterer stürmischer Tag bevor. Vor allem in den Höhenlagen und an der Nordsee sind nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern in der Stunde möglich - auf dem Brocken im Harz sogar noch darüber.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red