Proteste in Frankreich mit massiver Polizeipräsenz

Paris - Eine Woche nach den gewaltsamen Ausschreitungen haben in Frankreich wieder Proteste gegen hohe Lebenshaltungskosten begonnen. Die Sicherheitskräfte nahmen bis zum frühen Samstagnachmittag über 130 Menschen fest. Im südfranzösischen Lyon setzte die Polizei Tränengas ein, um etwa 150 Demonstranten auseinanderzutreiben, die trotz eines Verbots eine Straße blockieren wollten. Landesweit waren rund 70.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, um Gewalttaten und Plünderungen zu verhindern.

Palästinenser fordern Eingreifen im Westjordanland

Jerusalem - Die palästinensische Autonomiebehörde ruft die internationale Gemeinschaft auf, wegen des Vorgehens israelischer Sicherheitskräfte im besetzten Westjordanland einzugreifen. Nach Angaben der Autonomiebehörde stellen die Maßnahmen im Raum Hebron - darunter die Vertreibung von Bewohnern, der Abriss von Häusern und Gebäuden sowie die Abriegelung von Städten - eine Kollektivstrafe dar. Das werde niemandem Sicherheit bringen, sondern nur weitere Spannungen schüren, hieß es.

Stocker weist Kritik von NGOs an Sozialhilfereform zurück

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat am Samstag den Entwurf der Bundesregierung für die Sozialhilfereform einmal mehr gegen die teils scharfe Kritik der Hilfsorganisationen verteidigt. "Die Sozialhilfereform ist keine, die Armut vergrößert", sagte der Regierungschef im Ö1-"Journal zu Gast". Gleichzeitig bezifferte er seine Erwartungen an Einsparungen durch die Reform nun konkret: Er erwartet, dass die Reform für das Budget über 200 Millionen Euro bringen werde.

Vier Männer nach Mordversuch in Wien festgenommen

Wien - Am Montag war ein 35-Jähriger mit Schussverletzungen im Unterleib in seiner Wohnung in Wien-Penzing entdeckt worden. Das Landeskriminalamt ermittelte wegen versuchten Mordes, am Samstag wurde nun die Klärung des Falls bekanntgegeben: Vier Männer wurden am Freitag festgenommen, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. "Im Zuge der Einvernahmen zeigten sich die Tatverdächtigen großteils geständig."

Großbrand im ehemaligen Nazi-Berghof in Berchtesgaden

Berchtesgaden - Das von den Nationalsozialisten errichtete Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden in Bayern ist in der Nacht auf Samstag durch ein Feuer weitgehend zerstört worden. Die Behörden gehen davon aus, den Verursacher gefasst zu haben. Es gebe deutliche Hinweise, dass ein im Umfeld gefasster Motorradfahrer den Brand gelegt hat. Der 33 Jahre alte Deutsche dürfte psychisch krank sein, hieß es am Samstagnachmittag von der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Zwei Explosionen in saudi-arabischer Hauptstadt Riad

Riad/Sanaa - In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad waren am frühen Samstagmorgen zwei Explosionen zu hören, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Ein Frühwarnsystem sei aktiviert worden, um die Bewohner vor einer möglichen Bedrohung zu warnen, teilte der saudi-arabische Zivilschutz mit. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen erklärte, sie habe eine ballistische Rakete abgeschossen, die auf Riad zusteuerte, sowie eine Drohne im Osten des Landes.

Satellitenkommunikation von SpaceX in Ukraine wieder stabil

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine funktioniert nach tagelangen Klagen der Führung in Kiew das für die Flugabwehr wichtige US-Satelliteninternet Starlink laut Verteidigungsministerium wieder. Die Überwachungssysteme verzeichnen eine Wiederherstellung der Starlink/Starshield-Geschwindigkeit, teilte der ukrainische Verteidigungsminister Jewhenij Chmara mit. "Wir messen eine Geschwindigkeit von über 400 km/h, die Verbindung ist stabil", sagte er der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zufolge.

87-Jährige in Wien nach Geldbehebung überfallen

Wien - Eine 87-Jährige ist Freitagabend nach einer Geldbehebung bei einer Wiener Bank brutal überfallen und beraubt worden. "Das Opfer hatte zuvor in einer Bankfiliale einen höheren Bargeldbetrag behoben und war anschließend mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause gefahren", sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Beim Aufsperren der Eingangstür zu ihrem Wohnhaus in Ottakring wurde die Seniorin von hinten angegriffen, sie erlitt Verletzungen.

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red