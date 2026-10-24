Proteste in Frankreich mit massiver Polizeipräsenz

Paris - Nach einem größtenteils friedlichen Beginn des Protesttages in Frankreich haben die Spannungen am Samstagabend zugenommen. "Wir sind bereit", hatte Frankreichs Innenminister Laurent Nu�ez zuvor mit Blick auf die schweren Ausschreitungen in der Vorwoche angekündigt und ein massives Aufgebot an Sicherheitskräften mobilisiert. 70.000 Polizeikräfte und Gendarmen sollten im Einsatz sein, Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge standen bereit.

Palästinenser fordern Eingreifen im Westjordanland

Jerusalem - Die palästinensische Autonomiebehörde ruft die internationale Gemeinschaft auf, wegen des Vorgehens israelischer Sicherheitskräfte im besetzten Westjordanland einzugreifen. Nach Angaben der Autonomiebehörde stellen die Maßnahmen im Raum Hebron - darunter die Vertreibung von Bewohnern, der Abriss von Häusern und Gebäuden sowie die Abriegelung von Städten - eine Kollektivstrafe dar. Das werde niemandem Sicherheit bringen, sondern nur weitere Spannungen schüren, hieß es.

Stocker weist Kritik von NGOs an Sozialhilfereform zurück

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat am Samstag den Entwurf der Bundesregierung für die Sozialhilfereform einmal mehr gegen die teils scharfe Kritik der Hilfsorganisationen verteidigt. "Die Sozialhilfereform ist keine, die Armut vergrößert", sagte der Regierungschef im Ö1-"Journal zu Gast". Gleichzeitig bezifferte er seine Erwartungen an Einsparungen durch die Reform nun konkret: Er erwartet, dass die Reform für das Budget über 200 Millionen Euro bringen werde.

Großbrand im ehemaligen Nazi-Berghof in Berchtesgaden

Berchtesgaden - Das von den Nationalsozialisten errichtete Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden in Bayern ist in der Nacht auf Samstag durch ein Feuer weitgehend zerstört worden. Die Behörden gehen davon aus, den Verursacher gefasst zu haben. Es gebe deutliche Hinweise, dass ein im Umfeld gefasster Motorradfahrer den Brand gelegt hat. Der 33 Jahre alte Deutsche dürfte psychisch krank sein, hieß es am Samstagnachmittag von der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Selenskyj dankt für Starlink und fordert Abwehrraketen

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die USA nach der Wiederherstellung der Starlink-Verbindung erneut mit Nachdruck auch zur Lieferung zugesagter Flugabwehrraketen aufgefordert. "Es gibt Lieferpakete, auf die wir noch immer warten", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft am Samstag. "Dabei handelt es sich sowohl um Pakete aus den USA als auch von unseren europäischen Partnern. Lieferpakete, für die bereits politische Entscheidungen getroffen wurden."

Zwei Explosionen in saudi-arabischer Hauptstadt Riad

Riad/Sanaa - In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad waren am frühen Samstagmorgen zwei Explosionen zu hören, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Ein Frühwarnsystem sei aktiviert worden, um die Bewohner vor einer möglichen Bedrohung zu warnen, teilte der saudi-arabische Zivilschutz mit. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen erklärte, sie habe eine ballistische Rakete abgeschossen, die auf Riad zusteuerte, sowie eine Drohne im Osten des Landes.

Mit Polizistentrick von Salzburgerin 30.000 Euro ergaunert

Bez. St. Johann im Pongau - Unbekannte Täter haben von einer 84-jährigen Pongauerin rund 30.000 Euro ergaunert. Ein Betrüger rief die Pensionistin am Donnerstag am Telefon an und gab sich als Polizist aus. Er gaukelte ihr vor, dass es in ihrer Nachbarschaft vermehrt zu Einbrüchen käme, als Vorsichtsmaßnahme würden Polizisten ihre Wertgegenstände abholen und sicher verwahren. Die Frau deponierte Bargeld und Schmuck in einem Behältnis vor ihrem Haus. Die Täter holten es ab und verschwanden spurlos.

Kim Jong-un besuchte überraschend China

Pjöngjang/Dandong/Seoul - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat überraschend die chinesische Grenzstadt Dandong besucht. Dabei wurde Kim vom ranghohen chinesischen Parteikader Wang Huning, Mitglied im ständigen Ausschuss des Politbüros, begleitet, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Gemeinsam legten sie einen Blumenkranz am Denkmal für die chinesischen Volksfreiwilligen nieder, um den gefallenen chinesischen Soldaten im Koreakrieg zu gedenken.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red