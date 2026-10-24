Fast 1.000 Festnahmen bei Protesten in Frankreich

Paris - Nach einem größtenteils friedlichen Beginn des Protesttages in Frankreich haben die Spannungen am Samstagabend zugenommen. Nach Angaben des französischen Innenministeriums nahmen rund 410.000 Menschen an den landesweiten Protesten teil, davon rund 110.000 in Paris. Am Abend sprach Innenminister Laurent Nu�ez von fast 1.000 Festnahmen landesweit. Die Zahl werde noch steigen, sobald Daten zusammengeführt würden, sagte er.

Richtungsentscheidung in Brasilien: Lula oder Bolsonaro?

Bras�lia - Brasilien steht am Sonntag vor einer Richtungsentscheidung: Bei der Stichwahl zur Präsidentenwahl stehen sich der linke Amtsinhaber Luiz In�cio Lula da Silva und der rechte Senator Fl�vio Bolsonaro gegenüber, Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro. Während Lula für die Fortsetzung seiner Sozialpolitik wirbt, verspricht sein Herausforderer einen härteren Kurs gegen Kriminalität und einen politischen Neuanfang.

Parlamentswahl in Serbien: Vucic will Regierungschef werden

Belgrad - Die Serben wählen an diesem Sonntag ein neues Parlament. Rund 6,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger des Balkanlandes sind dazu aufgerufen, über die 250 Parlamentsmandate zu bestimmen. Das Ergebnis der vorgezogenen Parlamentswahl entscheidet darüber, ob Aleksandar Vucic, der starke Mann der serbischen Politik, seine teilweise autoritär ausgeübte Macht bewahren kann oder nicht.

Präsidentschaftswahl in Bulgarien

Sofia - Das südöstliche EU- und NATO-Land Bulgarien wählt an diesem Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Umfragen sehen Präsidentin Ilijana Jotowa, die erst seit Ende Jänner das höchste Staatsamt bekleidet, mit mehr als 40 Prozent der Stimmen klar vorn. Jotowa wird von Andrej Gjurow, dem Kandidaten von konsequent prowestlichen Oppositionsparteien, herausgefordert. Gjurow dürfte laut Umfragen gut 28 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen.

Großbrand im ehemaligen Nazi-Berghof in Berchtesgaden

Berchtesgaden - Das von den Nationalsozialisten errichtete Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden in Bayern ist in der Nacht auf Samstag durch ein Feuer weitgehend zerstört worden. Die Behörden gehen davon aus, den Verursacher gefasst zu haben. Es gebe deutliche Hinweise, dass ein im Umfeld gefasster Motorradfahrer den Brand gelegt hat. Der 33 Jahre alte Deutsche dürfte psychisch krank sein, hieß es am Samstagnachmittag von der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Houthis: 16 Tote bei saudischen Luftangriffen auf Jemen

Riad/Sanaa - Bei saudi-arabischen Luftangriffen auf Ziele im Jemen sind nach Angaben der pro-iranischen Houthi-Miliz mindestens 16 Menschen getötet worden. Der Houthi-Fernsehsender Al-Masirah berichtete am Samstag, bei Luftangriffen auf die von der Miliz kontrollierte Hauptstadt Sanaa seien mindestens vier Menschen getötet worden.

Terrortat bei Paris: Angreifer hatte Hitlers "Mein Kampf"

Paris - Nach dem offenbar rassistisch motivierten Anschlag im Großraum Paris mit einem Toten und fünf Verletzten haben die Ermittler in der Wohnung des mutmaßlichen Angreifers eine Ausgabe von Adolf Hitlers "Mein Kampf" gefunden. Das Buch sei bei einer Durchsuchung der Wohnung im westlich von Paris gelegenen Plaisir entdeckt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Samstag aus Ermittlerkreisen. Gefunden wurden außerdem eine Bibel und ein Koran.

Israel erwägt Kryptowährungen gegen mögliche Sanktionen

Jerusalem - Israel gerät wegen seiner Siedlungspolitik im Westjordanland immer mehr unter Druck. Nun bereitet Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu das Land auf mögliche internationale Banksanktionen vor. Er habe einen entsprechenden Plan in Auftrag gegeben, sagte Netanyahu am Freitag dem TV-Sender Channel 10. Israel müsse sich auf ein Wirtschaftssystem vorbereiten, in dem Finanztransaktionen am klassischen Bankensystem vorbeigeleitet würden, etwa mit Blockchain-Technologie.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red