Fast 1.000 Festnahmen bei Protesten in Frankreich

Paris - Nach einem größtenteils friedlichen Beginn des Protesttages in Frankreich haben die Spannungen am Samstagabend zugenommen. Nach Angaben des französischen Innenministeriums nahmen rund 410.000 Menschen an den landesweiten Protesten teil, davon rund 110.000 in Paris. Am Abend sprach Innenminister Laurent Nu�ez von fast 1.000 Festnahmen landesweit. Die Zahl werde noch steigen, sobald Daten zusammengeführt würden, sagte er.

Polizeischutz für Schieder-Delegation bei Wahl in Serbien

Belgrad/Brüssel/EU-weit - Nach dem Protest aus Serbien gegen die EU-Wahlbeobachtungsmission unter der Leitung von Andreas Schieder (SPÖ) sind die Sicherheitsmaßnahmen für die Delegation während der Stimmabgaben am heutigen Sonntag erhöht worden. "Aufgrund der jüngsten Ereignisse mussten wir die Vorkehrungen für Herrn Schieder verstärken", bestätigte Sprecherin Cristina Castagnoli aus dem EU-Parlament der APA. "Wir haben in Belgrad eine Polizeieskorte für die gesamte Delegation", sagte die Sprecherin.

"Integrationslandkarte" für gezielte Fördermaßnahmen geplant

Wien - Im Zuge der Reformen zur Integration soll nun auch die von den NEOS geforderte "Integrationslandkarte" nach dänischem Vorbild umgesetzt werden. Diese werde im neuen Integrationsgesetz verankert, erklärte NEOS-Klubobmann Yannick Shetty in einem Statement gegenüber der APA. Verankert werden soll dies im neuen Integrationsgesetz, das nun laut den NEOS in Begutachtung geschickt wurde.

Israels Armee: Lockdown im Westjordanland am Wahltag

Tel Aviv - Israels Armee wird nach eigenen Angaben während der Parlamentswahl am Dienstag einen Lockdown über das besetzte Westjordanland verhängen. Wie die Armee weiter mitteilte, werde palästinensischen Arbeitern bereits am Sonntag und Montag der Zugang zu israelischen Siedlungen im Westjordanland und Jordantal verwehrt. Ausnahme seien Industriezonen und eine "begrenzte Zahl" genehmigter Bereiche.

Parlamentswahl in Serbien: Vucic will Regierungschef werden

Belgrad - Die Serben wählen an diesem Sonntag ein neues Parlament. Rund 6,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger des Balkanlandes sind dazu aufgerufen, über die 250 Parlamentsmandate zu bestimmen. Das Ergebnis der vorgezogenen Parlamentswahl entscheidet darüber, ob Aleksandar Vucic, der starke Mann der serbischen Politik, seine teilweise autoritär ausgeübte Macht bewahren kann oder nicht.

Präsidentschaftswahl in Bulgarien

Sofia - Das südöstliche EU- und NATO-Land Bulgarien wählt an diesem Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Umfragen sehen Präsidentin Ilijana Jotowa, die erst seit Ende Jänner das höchste Staatsamt bekleidet, mit mehr als 40 Prozent der Stimmen klar vorn. Jotowa wird von Andrej Gjurow, dem Kandidaten von konsequent prowestlichen Oppositionsparteien, herausgefordert. Gjurow dürfte laut Umfragen gut 28 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen.

Richtungsentscheidung in Brasilien: Lula oder Bolsonaro?

Bras�lia - Brasilien steht am Sonntag vor einer Richtungsentscheidung: Bei der Stichwahl zur Präsidentenwahl stehen sich der linke Amtsinhaber Luiz In�cio Lula da Silva und der rechte Senator Fl�vio Bolsonaro gegenüber, Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro. Während Lula für die Fortsetzung seiner Sozialpolitik wirbt, verspricht sein Herausforderer einen härteren Kurs gegen Kriminalität und einen politischen Neuanfang.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red