Pensionistin am Friedhof in Klagenfurt überfallen

Klagenfurt - Ein Unbekannter hat am Samstag eine 85-Jährige am Friedhof St. Ruprecht in Klagenfurt überfallen. Laut Polizei schlug er der Frau gegen 13.00 Uhr bei der nördlich gelegenen Urnenwand auf den Kopf, sprühte ihr ein Reizmittel ins Gesicht und entriss ihr ihre violettfarbene Handtasche. Danach flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung.

Feuer nach Großbrand am Kehlsteinhaus wieder aufgeflammt

Berchtesgaden - Nach dem Großbrand am historischen Kehlsteinhaus auf dem Obersalzberg in Bayern ist das Feuer in der Nacht auf Sonntag erneut aufgeflammt. Es habe "noch mal zimmerhoch gebrannt", sagte ein Polizeibeamter. Die Feuerwehr rückte aus und löschte die Flammen. Dass ein Feuer wegen Glutnestern nach dem eigentlichen Brand wieder aufflackert, sei nicht unüblich, sagte der Polizist.

Serben wählen neues Parlament

Belgrad/Novi Sad - In Serbien hat am Sonntag um 7.00 Uhr die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Von ihren Ergebnissen dürfte größtenteils die weitere politische Ausrichtung des Landes abhängen. Die seit 2012 regierende Serbische Fortschrittspartei SNS und ihr Spitzenkandidat, der seit Jahren für seinen autoritären Führungsstil bekannte, kürzlich zurückgetretene Staatschef Aleksandar Vučić, ringen mit der Studentenliste um den Verbleib an der Macht.

Präsidentschaftswahl in Bulgarien begonnen

Sofia - Das südöstliche EU- und NATO-Land Bulgarien wählt am heutigen Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Die Wahllokale sind seit 6.00 Uhr MEZ (7.00 Uhr Ortszeit) und bis 19.00 Uhr MEZ (20.00 Uhr Ortszeit) geöffnet. Im Anschluss werden Prognosen aufgrund von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe veröffentlicht. Mit offiziellen Ergebnissen ist bis zu 48 Stunden nach Wahlschluss zu rechnen. Rund 6,5 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen.

Gebühren des Bundes werden 2027 nicht erhöht

Wien - Die Gebühren des Bundes, die unter anderem für das Ausstellen von Reisepässen oder Personalausweisen anfallen, sollen im kommenden Jahr nicht erhöht werden. Das gaben Finanzminister Markus Marterbauer und Infrastrukturminister Peter Hanke (beide SPÖ) am Sonntag via Pressemitteilung bekannt. Sie sprachen von einer "Gebührenbremse bei Reisepass, Führerschein und Co". Nur moderat - um 2 Prozent - erhöht werden sollen die Preise für das Klimaticket sowie die Pkw-Jahresvignette.

Israels Armee: Lockdown im Westjordanland am Wahltag

Tel Aviv - Israels Armee wird nach eigenen Angaben während der Parlamentswahl am Dienstag einen Lockdown über das besetzte Westjordanland verhängen. Wie die Armee weiter mitteilte, werde palästinensischen Arbeitern bereits am Sonntag und Montag der Zugang zu israelischen Siedlungen im Westjordanland und Jordantal verwehrt. Ausnahme seien Industriezonen und eine "begrenzte Zahl" genehmigter Bereiche.

"Integrationslandkarte" für gezielte Fördermaßnahmen geplant

Wien - Im Zuge der Reformen zur Integration soll nun auch die von den NEOS geforderte "Integrationslandkarte" nach dänischem Vorbild umgesetzt werden. Diese werde im neuen Integrationsgesetz verankert, erklärte NEOS-Klubobmann Yannick Shetty in einem Statement gegenüber der APA. Verankert werden soll dies im neuen Integrationsgesetz, das nun laut den NEOS in Begutachtung geschickt wurde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red