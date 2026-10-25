Gewaltsame Proteste in mehreren europäischen Ländern

Rom - Bei Protesten in mehreren europäischen Ländern ist es erneut zu Krawallen gekommen. Gewalttätige Zusammenstöße gab es am Wochenende in Frankreich, Albanien, Spanien, Italien und Belgien. In Frankreich nahmen rund 410.000 Menschen an den landesweiten Protesten am Samstag teil, davon rund 110.000 in Paris. Dabei gab es laut Innenminister Laurent Nu�ez fast 1.000 Festnahmen. In Italien wurden neun Haftbefehle erlassen und 317 Menschen festgenommen.

Iran: US-Drohne über Bandar Abbas abgeschossen

Bandar Abbas/Washington - Der Iran hat nach eigenen Angaben eine US-Drohne über der südlichen Hafenstadt Bandar Abbas abgeschossen. Es handle sich um eine Drohne vom Typ LUCAS, berichtet die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Armee. Bandar Abbas liegt am Nordufer der Straße von Hormuz. Irans Streitkräfte haben ihre Attacken auf die Schifffahrt in der Straße von Hormuz in den vergangenen Wochen intensiviert.

Serben wählen neues Parlament

Belgrad/Novi Sad - In Serbien hat am Sonntag um 7.00 Uhr die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Von ihren Ergebnissen dürfte größtenteils die weitere politische Ausrichtung des Landes abhängen. Die seit 2012 regierende Serbische Fortschrittspartei SNS und ihr Spitzenkandidat, der seit Jahren für seinen autoritären Führungsstil bekannte, kürzlich zurückgetretene Staatschef Aleksandar Vučić, ringen mit der Studentenliste um den Verbleib an der Macht.

Präsidentschaftswahl in Bulgarien begonnen

Sofia - Das südöstliche EU- und NATO-Land Bulgarien wählt am heutigen Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Die Wahllokale sind seit 6.00 Uhr MEZ (7.00 Uhr Ortszeit) und bis 19.00 Uhr MEZ (20.00 Uhr Ortszeit) geöffnet. Im Anschluss werden Prognosen aufgrund von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe veröffentlicht. Mit offiziellen Ergebnissen ist bis zu 48 Stunden nach Wahlschluss zu rechnen. Rund 6,5 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen.

Israels Militär vor Parlamentswahl in Alarmbereitschaft

Tel Aviv - Die israelischen Streitkräfte sind einem Medienbericht zufolge vor der Parlamentswahl am Dienstag in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Zehntausende Soldaten seien in verschiedenen Landesteilen stationiert worden, berichtete der israelische TV-Sender Kan. Das Militär habe zudem die Luftabwehr verstärkt, obwohl Sicherheitsvertreter die Wahrscheinlichkeit von Raketenangriffen aus dem Iran oder dem Libanon als gering einschätzten.

Gebühren des Bundes werden 2027 nicht erhöht

Wien - Die Gebühren des Bundes, die unter anderem für das Ausstellen von Reisepässen oder Personalausweisen anfallen, sollen im kommenden Jahr nicht erhöht werden. Das gaben Finanzminister Markus Marterbauer und Infrastrukturminister Peter Hanke (beide SPÖ) am Sonntag via Pressemitteilung bekannt. Sie sprachen von einer "Gebührenbremse bei Reisepass, Führerschein und Co". Nur moderat - um 2 Prozent - erhöht werden sollen die Preise für das Klimaticket sowie die Pkw-Jahresvignette.

Pensionistin am Friedhof in Klagenfurt überfallen

Klagenfurt - Ein Unbekannter hat am Samstag eine 85-Jährige am Friedhof St. Ruprecht in Klagenfurt überfallen. Laut Polizei schlug er der Frau gegen 13.00 Uhr bei der nördlich gelegenen Urnenwand auf den Kopf, sprühte ihr ein Reizmittel ins Gesicht und entriss ihr ihre violettfarbene Handtasche. Danach flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung.

Feuer nach Großbrand am Kehlsteinhaus wieder aufgeflammt

Berchtesgaden - Nach dem Großbrand am historischen Kehlsteinhaus auf dem Obersalzberg in Bayern ist das Feuer in der Nacht auf Sonntag erneut aufgeflammt. Es habe "noch mal zimmerhoch gebrannt", sagte ein Polizeibeamter. Die Feuerwehr rückte aus und löschte die Flammen. Dass ein Feuer wegen Glutnestern nach dem eigentlichen Brand wieder aufflackert, sei nicht unüblich, sagte der Polizist.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red