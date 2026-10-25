Hohe Wahlbeteiligung bei Parlamentswahl in Serbien

Belgrad/Novi Sad - Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in Serbien zeichnet sich am Sonntagvormittag wie erwartet eine außerordentlich hohe Wahlbeteiligung ab. Nach Angaben der Organisation CESID haben bis 11.00 Uhr bereits 27,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Vor drei Jahren waren es um dieselbe Zeit gerade 15,1 Prozent. Der Urnengang läuft noch bis 20.00 Uhr.

Jotowa bei Präsidentschaftswahl in Bulgarien favorisiert

Sofia - Im EU- und NATO-Land Bulgarien wird am Sonntag das Staatsoberhaupt gewählt. Es bewerben sich 27 Kandidatinnen und Kandidaten um das Präsidentenamt. Amtsinhaberin Ilijana Jotowa ist allen Umfragen zufolge klare Favoritin, für sie werden mehr als 40 Prozent der Stimmen vorausgesagt. Für einen Sieg schon im ersten Wahlgang wären allerdings mehr als 50 Prozent nötig.

Gewaltsame Proteste in mehreren europäischen Ländern

Rom - Bei Protesten in mehreren europäischen Ländern ist es erneut zu Krawallen gekommen. Gewalttätige Zusammenstöße gab es am Wochenende in Frankreich, Albanien, Spanien, Italien und Belgien. Bei Ausschreitungen in Frankreich wurden 1.314 Menschen festgenommen. 53 Polizeikräfte seien verletzt worden, teilte das Innenministerium in einer morgendlichen Bilanz mit. In Italien wurden neun Haftbefehle erlassen und 317 Menschen festgenommen, in Barcelona gab es 128 Festnahmen.

Wahllokale in Brasilien für Stichwahl geöffnet

Bras�lia - In Brasilien hat die richtungsweisende Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Die Wahllokale in dem südamerikanischen Land öffneten am Sonntag ihre Tore für rund 159 Millionen Wahlberechtigte, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Es zeichnet sich ein äußerst knappes Rennen zwischen dem linksgerichteten Amtsinhaber Luiz In�cio Lula da Silva und seinem rechtsgerichteten Herausforderer Fl�vio Bolsonaro ab.

Saudi-Arabien fängt Houthi-Raketen ab

Riad/Sanaa - Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben Drohnen und Raketen über seiner Hauptstadt Riad und südlichen Gebieten abgewehrt. Insgesamt seien zehn ballistische Raketen abgefangen worden, die auf den Süden Saudi-Arabiens gezielt hätten. Zuvor hatten saudische Zivilschutzbehörden Notfallwarnungen für Riad sowie die Städte Abha und Khamis Mushait herausgegeben. Dies teilte die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen mit. Minuten später wurde jedoch Entwarnung gegeben.

Israels Militär vor Parlamentswahl in Alarmbereitschaft

Tel Aviv - Die israelischen Streitkräfte sind einem Medienbericht zufolge vor der Parlamentswahl am Dienstag in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Zehntausende Soldaten seien in verschiedenen Landesteilen stationiert worden, berichtete der israelische TV-Sender Kan. Das Militär habe zudem die Luftabwehr verstärkt, obwohl Sicherheitsvertreter die Wahrscheinlichkeit von Raketenangriffen aus dem Iran oder dem Libanon als gering einschätzten.

Gebühren des Bundes werden 2027 nicht erhöht

Wien - Die Gebühren des Bundes, die unter anderem für das Ausstellen von Reisepässen oder Personalausweisen anfallen, sollen im kommenden Jahr nicht erhöht werden. Das gaben Finanzminister Markus Marterbauer und Infrastrukturminister Peter Hanke (beide SPÖ) am Sonntag via Pressemitteilung bekannt. Sie sprachen von einer "Gebührenbremse bei Reisepass, Führerschein und Co". Nur moderat - um 2 Prozent - erhöht werden sollen die Preise für das Klimaticket sowie die Pkw-Jahresvignette.

Iran: US-Drohne über Bandar Abbas abgeschossen

Bandar Abbas/Washington - Der Iran hat nach eigenen Angaben eine US-Drohne über der südlichen Hafenstadt Bandar Abbas abgeschossen. Es handle sich um eine Drohne vom Typ LUCAS, berichtet die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Armee. Bandar Abbas liegt am Nordufer der Straße von Hormuz. Irans Streitkräfte haben ihre Attacken auf die Schifffahrt in der Straße von Hormuz in den vergangenen Wochen intensiviert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red