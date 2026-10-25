Hohe Wahlbeteiligung bei Parlamentswahl in Serbien

Belgrad/Novi Sad - Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in Serbien zeichnet sich am Sonntag wie erwartet eine außerordentlich hohe Wahlbeteiligung ab. Bis 14.00 Uhr gaben bereits 46,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, berichtete das Onlineportal "Vreme". Praktisch vor allen Wahllokalen waren laut Medienberichten schon in den frühen Morgenstunden lange Warteschlangen zu sehen. Der Urnengang läuft noch bis 20.00 Uhr.

Jotowa bei Präsidentschaftswahl in Bulgarien favorisiert

Sofia - Im EU- und NATO-Land Bulgarien wird am Sonntag das Staatsoberhaupt gewählt. Es bewerben sich 27 Kandidatinnen und Kandidaten um das Präsidentenamt. Amtsinhaberin Ilijana Jotowa ist allen Umfragen zufolge klare Favoritin, für sie werden mehr als 40 Prozent der Stimmen vorausgesagt. Für einen Sieg schon im ersten Wahlgang wären allerdings mehr als 50 Prozent nötig.

KV-Verhandlungen: IHS-Chef für "differenzierte Abschlüsse"

Wien - IHS-Chef Holger Bonin plädiert bei den Lohnverhandlungen für "differenzierte Abschlüsse". Die Lage in der österreichischen Wirtschaft sei "sehr, sehr unterschiedlich", sagte der Wirtschaftsforscher am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Er verwies etwa auf den Handel, der aufgrund des Onlinehandels und des veränderten Kaufverhaltens eine "komplett andere Situation" habe als Teile der Industrie. Bonin plädierte u.a. auch für eine Modifizierung der sogenannten Benya-Formel.

Gebühren des Bundes werden 2027 nicht erhöht

Wien - Die Gebühren des Bundes, die unter anderem für das Ausstellen von Reisepässen oder Personalausweisen anfallen, sollen im kommenden Jahr nicht erhöht werden. Das gaben Finanzminister Markus Marterbauer und Infrastrukturminister Peter Hanke (beide SPÖ) am Sonntag via Pressemitteilung bekannt. Sie sprachen von einer "Gebührenbremse bei Reisepass, Führerschein und Co". Nur moderat - um 2 Prozent - erhöht werden sollen die Preise für das Klimaticket sowie die Pkw-Jahresvignette.

Gewaltsame Proteste in mehreren europäischen Ländern

Rom - Bei Protesten in mehreren europäischen Ländern ist es erneut zu Krawallen gekommen. Gewalttätige Zusammenstöße gab es am Wochenende in Frankreich, Albanien, Spanien, Italien und Belgien. Bei Ausschreitungen in Frankreich wurden 1.314 Menschen festgenommen. 53 Polizeikräfte seien verletzt worden, teilte das Innenministerium in einer morgendlichen Bilanz mit. In Italien wurden neun Haftbefehle erlassen und 317 Menschen festgenommen, in Barcelona gab es 128 Festnahmen.

"Integrationslandkarte" für gezielte Fördermaßnahmen geplant

Wien - Im Zuge der Reformen zur Integration soll nun auch die von den NEOS geforderte "Integrationslandkarte" nach dänischem Vorbild umgesetzt werden. Diese werde im neuen Integrationsgesetz verankert, erklärte NEOS-Klubobmann Yannick Shetty in einem Statement gegenüber der APA. Verankert werden soll dies im neuen Integrationsgesetz, das nun laut den NEOS in Begutachtung geschickt wurde.

Wahllokale in Brasilien für Stichwahl geöffnet

Bras�lia - In Brasilien hat die richtungsweisende Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Die Wahllokale in dem südamerikanischen Land öffneten am Sonntag ihre Tore für rund 159 Millionen Wahlberechtigte, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Es zeichnet sich ein äußerst knappes Rennen zwischen dem linksgerichteten Amtsinhaber Luiz In�cio Lula da Silva und seinem rechtsgerichteten Herausforderer Fl�vio Bolsonaro ab.

Saudi-Arabien fängt Houthi-Raketen ab

Riad/Sanaa - Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben Drohnen und Raketen über seiner Hauptstadt Riad und südlichen Gebieten abgewehrt. Insgesamt seien zehn ballistische Raketen abgefangen worden, die auf den Süden Saudi-Arabiens gezielt hätten. Zuvor hatten saudische Zivilschutzbehörden Notfallwarnungen für Riad sowie die Städte Abha und Khamis Mushait herausgegeben. Dies teilte die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen mit. Minuten später wurde jedoch Entwarnung gegeben.

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red