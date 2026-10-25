Oppositionspolitikerin Machado: "Rückkehr nach Venezuela"

Caracas/Washington - Die venezolanische Oppositionelle und Friedensnobelpreisträgerin Mar�a Corina Machado ist nach eigenen Angaben vom Sonntag nach knapp einem Jahr im Exil in ihr Heimatland zurückgekehrt. Machado war von der Präsidentschaftswahl 2024 ausgeschlossen worden und hatte später Venezuela verlassen. Die Rückkehr erfolgte offenbar ohne Absprache mit US-Präsident Donald Trump, der im Jänner Venezuelas Präsidenten Nicol�s Maduro festnehmen und in die USA bringen hatte lassen.

Rekordbeteiligung bei Serbien-Wahl - EU besorgt wegen Gewalt

Belgrad/Novi Sad - Bei der serbischen Parlamentswahl hat sich am Sonntag eine historische Beteiligung abgezeichnet. Bis 18 Uhr gaben 64,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, so viel wie noch nie seit dem Zerfall Jugoslawiens im Jahr 1992. Der Showdown zwischen Machthaber Aleksandar Vučić und der oppositionellen Studentenliste wurde von Manipulationsvorwürfen überschattet. Die EU zeigte sich "zutiefst besorgt über Berichte von gewaltsamen Vorfällen in einer Reihe von Wahllokalen".

Exit Poll: Amtsinhaberin Jotowa gewinnt Bulgarien-Wahl

Sofia - Amtsinhaberin Ilijana Jotowa hat am Sonntag die erste Runde der bulgarischen Präsidentenwahlen gewonnen, muss aber in eine Stichwahl. Laut Exitpolls des Meinungsforschungsinstituts Alpha Research kommt Jotowa auf 35,3 Prozent der Stimmen. Für Andrej Gjurow haben demnach 32,4 Prozent gestimmt. Auf Platz drei reihte sich der Nationalist Kostadin Kostadonow mit 12,6 Prozent ein. Jotowa und Gjurow treten am 1. November in einer Stichwahl gegeneinander an.

KV-Verhandlungen: IHS-Chef für "differenzierte Abschlüsse"

Wien - IHS-Chef Holger Bonin plädiert bei den Lohnverhandlungen für "differenzierte Abschlüsse". Die Lage in der österreichischen Wirtschaft sei "sehr, sehr unterschiedlich", sagte der Wirtschaftsforscher am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Er verwies etwa auf den Handel, der aufgrund des Onlinehandels und des veränderten Kaufverhaltens eine "komplett andere Situation" habe als Teile der Industrie. Bonin plädierte u.a. auch für eine Modifizierung der sogenannten Benya-Formel.

Gewaltsame Proteste in mehreren europäischen Ländern

Rom - Bei Protesten in mehreren europäischen Ländern ist es erneut zu Krawallen gekommen. Gewalttätige Zusammenstöße gab es am Wochenende in Frankreich, Albanien, Spanien, Italien und Belgien. Bei Ausschreitungen in Frankreich wurden 1.314 Menschen festgenommen. 53 Polizeikräfte seien verletzt worden, teilte das Innenministerium in einer morgendlichen Bilanz mit. In Italien wurden neun Haftbefehle erlassen und 317 Menschen festgenommen, in Barcelona gab es 128 Festnahmen.

Auf Trump-Wahlkampftour: Audi kündigt SUV-Werk in den USA an

Washington/Ingolstadt/Wolfsburg - Der deutsche Autohersteller Audi will für vier Milliarden Dollar (3,6 Mrd. Euro) ein neues Werk im Bundesstaat Georgia bauen und damit erstmals in den USA produzieren. US-Präsident Donald Trump kündigte das Projekt am Samstag (Ortszeit) überraschend auf einer Wahlkampfveranstaltung in Perry (Georgia) an. Dazu kam Audi-Vorstandschef Gernot Döllner auf die Bühne. Er dankte Trump für dessen Unterstützung. Die deutschen Sozialdemokraten (SPD) kritisierten den Auftritt Döllners.

Pkw-Lenker in Tirol bei 50 Meter-Absturz tödlich verletzt

Karres - Ein 57-jähriger Pkw-Lenker ist Sonntagfrüh bei einem Unfall auf der Tiroler Straße (B 171) bei Karres in Tirol (Bezirk Imst) ums Leben gekommen. Der Mann war aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte eine Steinmauer bzw. Leitschiene durchbrochen. Anschließend stürzte der Taxifahrer, der nach dem Dienst mit seinem Privatauto unterwegs war, 50 Meter tief in eine Schlucht, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Sturm "Boelo": Zehntausende in Großbritannien ohne Strom

London/Amsterdam/Belfast - Der Sturm "Boelo" hat in Großbritannien zu Stromausfällen und am Airport Amsterdam Schiphol, einem der meistgenutzten Flughäfen Europas, zur Streichung von Dutzenden Flügen geführt. Mehr als 82.000 Haushalte im Norden Großbritanniens waren am Sonntag von der Stromversorgung abgeschnitten, so der Branchenverband Energy Networks Association. Seit den Schäden durch den vorangegangenen Sturm "Austen" sei die Versorgung in knapp 350.000 Haushalten wiederhergestellt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red