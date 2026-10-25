Machtwechsel in Serbien - Vučić räumt Niederlage ein

Belgrad/Novi Sad - Die oppositionelle Studentenliste hat die Parlamentswahl am Sonntag gewonnen. Noch vor Verkündung der offiziellen Wahlergebnisse hat Machthaber Aleksandar Vučić am Abend die Niederlage seiner Bewegung bei einem überraschenden Presseauftritt in Belgrad eingeräumt.

Zehntausende protestieren gegen Rundfunkreform in Tschechien

Prag - Zehntausende Menschen haben am Sonntag in der Hauptstadt Prag und anderen Orten Tschechiens für Medienfreiheit und gegen die umstrittene Rundfunkreform demonstriert. Die Organisatoren forderten die rechtspopulistische Regierung unter Andrej Babiš zum Dialog auf. Diese will die Rundfunkgebühren abschaffen und die öffentlich-rechtlichen TV- und Radiosender von Budgetzahlungen abhängig machen. Die Änderung würde mit erheblichen Mittelkürzungen um mehr als 15 Prozent einhergehen.

Exit Poll: Amtsinhaberin Jotowa gewinnt Bulgarien-Wahl

Sofia - Amtsinhaberin Ilijana Jotowa hat am Sonntag die erste Runde der bulgarischen Präsidentenwahlen gewonnen, muss aber in eine Stichwahl. Laut Exitpolls des Meinungsforschungsinstituts Alpha Research kommt Jotowa auf 35,3 Prozent der Stimmen. Für Andrej Gjurow haben demnach 32,4 Prozent gestimmt. Auf Platz drei reihte sich der Nationalist Kostadin Kostadonow mit 12,6 Prozent ein. Jotowa und Gjurow treten am 1. November in einer Stichwahl gegeneinander an.

Oppositionspolitikerin Machado: "Rückkehr nach Venezuela"

Caracas/Washington - Die venezolanische Oppositionelle und Friedensnobelpreisträgerin Mar�a Corina Machado ist nach eigenen Angaben vom Sonntag nach knapp einem Jahr im Exil in ihr Heimatland zurückgekehrt. Machado war von der Präsidentschaftswahl 2024 ausgeschlossen worden und hatte später Venezuela verlassen. Inwieweit die Rückkehr in Absprache mit US-Präsident Donald Trump erfolge, der im Jänner Venezuelas Präsidenten Nicol�s Maduro festnehmen und in die USA bringen hatte lassen, war unklar.

Gewaltsame Proteste in mehreren europäischen Ländern

Rom - Bei Protesten in mehreren europäischen Ländern ist es erneut zu Krawallen gekommen. Gewalttätige Zusammenstöße gab es am Wochenende in Frankreich, Albanien, Spanien, Italien und Belgien. Bei Ausschreitungen in Frankreich wurden 1.314 Menschen festgenommen. 53 Polizeikräfte seien verletzt worden, teilte das Innenministerium in einer morgendlichen Bilanz mit. In Italien wurden neun Haftbefehle erlassen und 317 Menschen festgenommen, in Barcelona gab es 128 Festnahmen.

Wahllokale in Brasilien bleiben zwei Stunden länger geöffnet

Bras�lia - Bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien bleiben die Wahllokale auf Anordnung des Obersten Gerichts zwei Stunden länger geöffnet. Der Oberste Richter Cristiano Zanin begründete die Verlängerung bis 19.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MEZ) mit Problemen im Öffentlichen Nahverkehr. Zuvor hatte der linksgerichtete Präsident Lula In�cio da Silva eine längere Öffnungszeit der Wahllokale gefordert, weil am Wahltag in mehreren Städten Busse aus dem Verkehr gezogen worden seien.

Le Pen beschwört in Wahlkampfrede "Wiedergeburt" Frankreichs

Paris/Orleans - In der ersten großen Rede ihrer Präsidentschaftswahlkampagne hat die rechtspopulistische Politikerin Marine Le Pen am Sonntag für einen politischen Neuanfang Frankreichs plädiert. Unter dem Motto der "Wiedergeburt" ("Renaissance") für Frankreich sprach sie sich unter anderem gegen Einwanderung, die französische Städte "überschwemmt", für die Bekämpfung krimineller Organisationen und nationale Souveränität aus. Rund 8.500 Menschen waren nach Angaben der Organisatoren anwesend.

Auf Trump-Wahlkampftour: Audi kündigt SUV-Werk in den USA an

Washington/Ingolstadt/Wolfsburg - Der deutsche Autohersteller Audi will für vier Milliarden Dollar (3,6 Mrd. Euro) ein neues Werk im Bundesstaat Georgia bauen und damit erstmals in den USA produzieren. US-Präsident Donald Trump kündigte das Projekt am Samstag (Ortszeit) überraschend auf einer Wahlkampfveranstaltung in Perry (Georgia) an. Dazu kam Audi-Vorstandschef Gernot Döllner auf die Bühne. Er dankte Trump für dessen Unterstützung. Die deutschen Sozialdemokraten (SPD) kritisierten den Auftritt Döllners.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red