Rekord-Wahlbeteiligung fegt serbischen Machthaber Vučić weg

Belgrad - In einem nationalen Kraftakt haben die Serbinnen und Serben ihren langjährigen Machthaber Aleksandar Vučić abgewählt. Die Studentenliste holte bei der Parlamentswahl am Sonntag laut Teilergebnissen 52 Prozent der Stimmen und eine absolute Mehrheit in der Volksvertretung. Die Wahlbeteiligung war so hoch wie noch nie seit dem Zerfall Jugoslawiens im Jahr 1992. Vučić trat noch vor Verkündung erster Ergebnisse überraschend vor seine Anhänger, um die Niederlage einzuräumen.

Exit Poll: Amtsinhaberin Jotowa gewinnt Bulgarien-Wahl

Sofia - Amtsinhaberin Ilijana Jotowa hat am Sonntag die erste Runde der bulgarischen Präsidentenwahlen gewonnen, muss aber in eine Stichwahl. Laut Exitpolls des Meinungsforschungsinstituts Alpha Research kommt Jotowa auf 35,3 Prozent der Stimmen. Für Andrej Gjurow haben demnach 32,4 Prozent gestimmt. Auf Platz drei reihte sich der Nationalist Kostadin Kostadonow mit 12,6 Prozent ein. Jotowa und Gjurow treten am 1. November in einer Stichwahl gegeneinander an.

Zehntausende protestieren gegen Rundfunkreform in Tschechien

Prag - Zehntausende Menschen haben am Sonntag in der Hauptstadt Prag und anderen Orten Tschechiens für Medienfreiheit und gegen die umstrittene Rundfunkreform demonstriert. Die Organisatoren forderten die rechtspopulistische Regierung unter Andrej Babiš zum Dialog auf. Diese will die Rundfunkgebühren abschaffen und die öffentlich-rechtlichen TV- und Radiosender von Budgetzahlungen abhängig machen. Die Änderung würde mit erheblichen Mittelkürzungen um mehr als 15 Prozent einhergehen.

Bundesheer und Politik präsentieren sich am Nationalfeiertag

Wien - Das Bundesheer, aber auch das Parlament, die Hofburg und das Kanzleramt präsentieren sich am Nationalfeiertag am Montag der Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten am 71. Jahrestag des Beschlusses der österreichischen Neutralität stehen einmal mehr die Leistungsschau des Bundesheers sowie die Angelobung von 1.200 Rekruten am Wiener Heldenplatz. Viele weitere Institutionen öffnen ihre Türen.

Oppositionspolitikerin Machado: "Rückkehr nach Venezuela"

Caracas/Washington - Die venezolanische Oppositionelle und Friedensnobelpreisträgerin Mar�a Corina Machado ist nach eigenen Angaben vom Sonntag nach knapp einem Jahr im Exil in ihr Heimatland zurückgekehrt. Machado war von der Präsidentschaftswahl 2024 ausgeschlossen worden und hatte später Venezuela verlassen. Inwieweit die Rückkehr in Absprache mit US-Präsident Donald Trump erfolge, der im Jänner Venezuelas Präsidenten Nicol�s Maduro festnehmen und in die USA bringen hatte lassen, war unklar.

Präsident Lula gewinnt Stichwahl in Brasilien

Bras�lia - Amtsinhaber Luiz In�cio Lula da Silva hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien gewonnen. Wie die Wahlbehörde am Sonntag (Ortszeit) offiziell mitteilte, besiegte der linke Politiker seinen Kontrahenten, den rechten Senator Fl�vio Bolsonaro. Lula bekam demnach gut 51,8 Prozent der Stimmen, Bolsonaro 48,2. Nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse weigerte sich Bolsonaro, seine Niederlage einzugestehen und kündigte an, eine Annullierung der Abstimmung zu beantragen.

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red