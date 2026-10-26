Rekord-Wahlbeteiligung fegt serbischen Machthaber Vučić weg

Belgrad - In einem nationalen Kraftakt haben die Serbinnen und Serben ihren langjährigen Machthaber Aleksandar Vučić abgewählt. Die Studentenliste holte bei der Parlamentswahl am Sonntag laut Teilergebnissen 52 Prozent der Stimmen und eine absolute Mehrheit in der Volksvertretung. Die Wahlbeteiligung war so hoch wie noch nie seit dem Zerfall Jugoslawiens im Jahr 1992. Vučić trat noch vor Verkündung erster Ergebnisse überraschend vor seine Anhänger, um die Niederlage einzuräumen.

Präsident Lula gewinnt Stichwahl in Brasilien

Bras�lia - Amtsinhaber Luiz In�cio Lula da Silva hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien gewonnen. Wie die Wahlbehörde am Sonntag (Ortszeit) offiziell mitteilte, besiegte der linke Politiker seinen Kontrahenten, den rechten Senator Fl�vio Bolsonaro. Lula bekam demnach gut 51,8 Prozent der Stimmen, Bolsonaro 48,2. Nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse weigerte sich Bolsonaro, seine Niederlage einzugestehen und kündigte an, eine Annullierung der Abstimmung zu beantragen.

Bundesheer und Politik präsentieren sich am Nationalfeiertag

Wien - Das Bundesheer, aber auch das Parlament, die Hofburg und das Kanzleramt präsentieren sich am Nationalfeiertag am Montag der Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten am 71. Jahrestag des Beschlusses der österreichischen Neutralität stehen einmal mehr die Leistungsschau des Bundesheers sowie die Angelobung von 1.200 Rekruten am Wiener Heldenplatz. Viele weitere Institutionen öffnen ihre Türen.

Zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff in Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei massiven ukrainischen Drohnenangriffen sind nach Angaben russischer Behörden am Montag im Gebiet Woronesch mindestens zwei Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Zudem sei auch ein Zug getroffen worden. Insgesamt gebe es 17 Verletzte, die meisten in dem Zug, teilte Gouverneur Alexander Gussew bei Telegram mit. In Woronesch selbst und in der Region seien insgesamt 113 Drohnen abgeschossen worden.

Spitzenvertreter des Mekka-Pakts beraten in Teheran

Teheran - Spitzenvertreter des Mekka-Pakts werden am Montag zu Beratungen über die regionale Sicherheitslage und Konflikte im Nahen Osten in Teheran erwartet. Der saudische Verteidigungsminister Prinz Khalid bin Salman, Pakistans Armeechef Asim Munir und der türkische Geheimdienstchef Ibrahim Kalin sollen zu diesem Anlass Teheran besuchen. Dies teilte der stellvertretende Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats des Iran, Ali Bagheri Kani, am Montag mit.

Explosion in Mannheimer Caf�

Mannheim - In einem Caf� im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt in Deutschland hat es Montag früh eine Explosion gegeben. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Hintergründe waren zunächst unklar - die Polizei machte weder Angaben zur Ursache der Explosion noch zur Schadenshöhe. Die Kriminalpolizei ermittle in alle Richtungen. Der Besitzer des Caf�s sagte gegenüber der dpa, jemand habe die Scheibe eingeschlagen und eine "Bombe reingeschmissen".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red