Serbien steht nach Parlamentswahl vor einem Machtwechsel

Belgrad - Die oppositionelle Studentenliste (SL) hat die vorgezogene Parlamentswahl in Serbien am Sonntag überraschend klar gewonnen. Langzeitmachthaber Aleksandar Vucic räumte seine Niederlage ein. Damit steht das Land vor einem Machtwechsel: Vucic hatte die Serbiens Politik seit 2012 quasi im Alleingang bestimmt und auf eine Anlehnung an Russland und China gesetzt, das Land entfernte sich von Europa. Wer nun Regierungschef wird, ist trotz des fulminanten SL-Wahlsiegs noch offen.

Präsident Lula gewinnt Stichwahl in Brasilien

Bras�lia - Amtsinhaber Luiz In�cio Lula da Silva hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien gewonnen. Wie die Wahlbehörde am Sonntag (Ortszeit) offiziell mitteilte, besiegte der linke Politiker seinen Kontrahenten, den rechten Senator Fl�vio Bolsonaro. Lula bekam demnach gut 51,8 Prozent der Stimmen, Bolsonaro 48,2. Nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse weigerte sich Bolsonaro, seine Niederlage einzugestehen und kündigte an, eine Annullierung der Abstimmung zu beantragen.

Bundesheer und Politik präsentieren sich am Nationalfeiertag

Wien - Mit der traditionellen Kranzniederlegung bei der Krypta am Heldenplatz durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Bundesregierung haben am Montag die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag begonnen. Im Weiheraum des Äußeren Burgtors beim Wiener Heldenplatz gedachten sie der toten Soldaten und Opfer des Widerstandes. Bei sonnigem, aber windigem Wetter war der Heldenplatz bereits recht gut besucht. Zuvor hat sich die Bundesregierung zu einem Ministerrat getroffen.

Zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff in Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei massiven ukrainischen Drohnenangriffen sind nach Angaben russischer Behörden am Montag im Gebiet Woronesch mindestens zwei Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Zudem sei auch ein Zug getroffen worden. Insgesamt gebe es 17 Verletzte, die meisten in dem Zug, teilte Gouverneur Alexander Gussew bei Telegram mit. In Woronesch selbst und in der Region seien insgesamt 113 Drohnen abgeschossen worden.

Katz: Israel plant vor der Wahl keinen Angriff auf den Iran

Jerusalem - Israel hat laut Verteidigungsminister Israel Katz keine Pläne für einen Angriff auf den Iran vor der israelischen Parlamentswahl an diesem Dienstag. Katz reagierte damit auf einen Medienbericht über angebliche schwere Meinungsverschiedenheiten zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Militärchef Eyal Zamir mit Blick auf den Iran.

Spitzenvertreter des Mekka-Pakts beraten in Teheran

Teheran - Spitzenvertreter des Mekka-Pakts werden am Montag zu Beratungen über die regionale Sicherheitslage und Konflikte im Nahen Osten in Teheran erwartet. Der saudische Verteidigungsminister Prinz Khalid bin Salman, Pakistans Armeechef Asim Munir und der türkische Geheimdienstchef Ibrahim Kalin sollen zu diesem Anlass Teheran besuchen. Dies teilte der stellvertretende Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats des Iran, Ali Bagheri Kani, am Montag mit.

Mann bedrohte Autoinsassen in Oberösterreich mit Messer

Vöcklabruck - Ein Oberösterreicher hat in der Nacht auf Sonntag in Vöcklabruck mehrere Fahrzeuge an der B1 angehalten und die Insassen von drei Pkw mit einem Feldmesser bedroht. Der 58-Jährige zerkratzte laut Polizei die Motorhauben von zwei der drei Autos. Zudem soll er einem Taxifahrer mit den Worten "Steig aus, dann bist du tot" gedroht haben. Nachdem Betroffene die Polizei alarmiert hatten, konnte der Mann widerstandslos festgenommen werden. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

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red