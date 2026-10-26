Präsident Lula gewinnt Stichwahl in Brasilien

Bras�lia - Amtsinhaber Luiz In�cio Lula da Silva ist zum Sieger der Präsidentenwahl in Brasilien erklärt worden, doch sein rechter Herausforderer Fl�vio Bolsonaro will das offizielle Ergebnis nicht anerkennen. Wegen einer kurzfristig um zwei Stunden verlängerten Öffnungszeit der Wahllokale werde er juristische Schritte einlegen, kündigte der Sohn des unter Hausarrest stehenden Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro an.

Plädoyers für verteidigungsfähiges Heer am Nationalfeiertag

Wien - 1.015 Rekruten und Rekrutinnen sind bei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am Wiener Heldenplatz angelobt worden. Zuvor hatten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) die Notwendigkeit eines verteidigungsfähigen Bundesheers in einer veränderten geopolitischen Lage betont. Die Neutralität, deren Beschluss am 26. Oktober gefeiert wird, müsse verteidigt werden können, unterstrich Stocker in seiner Rede.

Serbien steht nach Parlamentswahl vor einem Machtwechsel

Belgrad - Die oppositionelle Studentenliste (SL) hat die vorgezogene Parlamentswahl in Serbien am Sonntag überraschend klar gewonnen. Langzeitmachthaber Aleksandar Vucic räumte seine Niederlage ein. Damit steht das Land vor einem Machtwechsel: Vucic hatte die Serbiens Politik seit 2012 quasi im Alleingang bestimmt und auf eine Anlehnung an Russland und China gesetzt, das Land entfernte sich von Europa. Wer nun Regierungschef wird, ist trotz des fulminanten SL-Wahlsiegs noch offen.

Caritas startet Winternothilfe für Obdachlose

Wien - Mit dem Näherrücken der kalten Jahreszeit startet die Caritas ihre Winternothilfe. "Wir starten in den Wintermodus. Denn wenn die Temperaturen sinken, läuft unsere Hilfe heiß", kündigte Caritasdirektor Klaus Schwertner am Montag an. Ab kommendem Mittwoch (28. Oktober) werden in Wien die Leitungen des Caritas-Kältetelefons wieder freigeschalten, zusätzliche Schlafplätze in Notquartieren bereitgestellt und das Streetwork-Angebot verstärkt.

KI mit Elvis-Songs gefüttert: Millionenklage

New York - Die Rechteinhaber der Musik von Elvis Presley haben US-Medienberichten zufolge das KI-Unternehmen Anthropic geklagt. Demnach soll die Entwicklerfirma hinter dem Chatbot Claude mehr als 270 Lieder Presleys eingespeist haben, um ihre KI-Modelle zu trainieren - ohne Zustimmung der Verwalter des musikalischen Erbes des King of Rock'n' Roll.

Zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff in Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei massiven ukrainischen Drohnenangriffen sind laut russischen Behörden am Montag im Gebiet Woronesch mindestens zwei Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Zudem sei auch ein Zug getroffen worden. Insgesamt gebe es 17 Verletzte, teilte Gouverneur Alexander Gussew mit. In Woronesch selbst und in der Region seien 113 Drohnen abgeschossen worden. Russland kündigte indes an, trotz geplanter Gespräche unter US-Vermittlung seine Angriffe auf die Ukraine fortzusetzen.

Katz: Israel plant vor der Wahl keinen Angriff auf den Iran

Jerusalem - Israel hat laut Verteidigungsminister Israel Katz keine Pläne für einen Angriff auf den Iran vor der israelischen Parlamentswahl an diesem Dienstag. Katz reagierte damit auf einen Medienbericht über angebliche schwere Meinungsverschiedenheiten zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Militärchef Eyal Zamir mit Blick auf den Iran.

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red