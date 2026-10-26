Lula gewinnt Wahl in Brasilien - Bolsonaro protestiert

Bras�lia - Präsident Luiz In�cio Lula da Silva hat nach einem Rückstand in der ersten Runde die Stichwahl am Sonntag in Brasilien gewonnen - sein rechter Herausforderer Fl�vio Bolsonaro erkennt das Ergebnis aber nicht an. Wegen der verlängerten Öffnungszeit der Wahllokale werde er juristische Schritte ergreifen, kündigte der Sohn von Ex-Präsident Jair Bolsonaro an. Das Oberste Wahlgericht erklärte den 80-jährigen Linkspolitiker Lula zuvor mit 51,8 zu 48,2 Prozent der Stimmen zum Sieger.

Plädoyers für verteidigungsfähiges Heer am Nationalfeiertag

Wien - 1.015 Rekruten und Rekrutinnen sind bei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am Wiener Heldenplatz angelobt worden. Zuvor hatten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) die Notwendigkeit eines verteidigungsfähigen Bundesheers in einer veränderten geopolitischen Lage betont. Die Neutralität, deren Beschluss am 26. Oktober gefeiert wird, müsse verteidigt werden können, unterstrich Stocker in seiner Rede.

Nach Parlamentswahl steht Serbien vor einem Neuanfang

Belgrad - Die neue oppositionelle Studentenliste hat die vorgezogene Parlamentswahl in Serbien überraschend klar gewonnen. Langzeitmachthaber Aleksandar Vučić räumte seine Niederlage ein. Damit steht das Land vor einem Machtwechsel - und einem Neuanfang: Vučić hatte die serbische Politik seit 2012 in wechselnden Funktionen quasi im Alleingang bestimmt und dabei auf eine Anlehnung an Russland und China gesetzt, das Land entfernte sich von Europa.

Tote bei ukrainischem Drohnenangriff in Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind laut russischen Behörden im Gebiet Woronesch mindestens drei Menschen getötet worden. Zudem sei auch ein Zug getroffen worden. Insgesamt gebe es 39 Verletzte, die meisten in dem Zug, teilte Gouverneur Alexander Gussew mit. In Woronesch selbst und in der Region seien 113 Drohnen abgeschossen worden. Russland kündigte indes an, trotz geplanter Gespräche unter US-Vermittlung die Angriffe auf die Ukraine fortzusetzen.

Temu macht nach Geldstrafe Zugeständnisse an EU

Brüssel/Shanghai/Wien - Der Onlinehändler Temu hat nach einer im Mai verhängten EU-Geldstrafe in Höhe von 200 Mio. Euro Zugeständnisse für eine bessere Überwachung der Risiken auf seiner Plattform gemacht. Temu habe zugesagt, bis Ende November einen detaillierten Risikobericht vorzulegen, teilte die EU-Kommission am Montag mit. Dabei geht es unter anderem um Algorithmen, die unsichere oder gesundheitsgefährdende Produkte bewerben. Temu will die Risikobewertungsmethodik verbessern, hieß es zur APA.

Spitzenvertreter des Mekka-Pakts beraten in Teheran

Teheran - In einem weiteren Versuch der diplomatischen Lösungssuche im Iran-Krieg treffen sich hohe Vertreter Pakistans, Saudi-Arabiens und der Türkei in Teheran zu Gesprächen. Pakistans mächtiger Armeechef Asim Munir sei am frühen Montagnachmittag (Ortszeit) angekommen, wie der staatliche iranische Rundfunk IRIB mitteilte. Irans Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei sagte laut Staatssender Press TV, bei den Gesprächen gehe es um gemeinsame regionale Sicherheitsinteressen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red