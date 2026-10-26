Van der Bellen wirbt zum Nationalfeiertag für Kompromisse

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat anlässlich des Nationalfeiertags für Zusammenhalt geworben. "Wir alle sind das Volk. Wir gehören zusammen und wie in einer Familie können wir einen Weg finden, friedlich und respektvoll zusammen zu leben", erklärte das Staatsoberhaupt in seiner TV-Ansprache zum 26. Oktober. Denn nur gemeinsam habe man die Kraft und Macht, die Zukunft zu einem schöneren Ort für alle zu machen.

Lula gewinnt Wahl in Brasilien - Bolsonaro protestiert

Bras�lia - Präsident Luiz In�cio Lula da Silva hat nach einem Rückstand in der ersten Runde die Stichwahl am Sonntag in Brasilien gewonnen - sein rechter Herausforderer Fl�vio Bolsonaro erkennt das Ergebnis aber nicht an. Wegen der verlängerten Öffnungszeit der Wahllokale werde er juristische Schritte ergreifen, kündigte der Sohn von Ex-Präsident Jair Bolsonaro an. Das Oberste Wahlgericht erklärte den 80-jährigen Linkspolitiker Lula zuvor mit 51,8 zu 48,2 Prozent der Stimmen zum Sieger.

Plädoyers für verteidigungsfähiges Heer am Nationalfeiertag

Wien - 1.015 Rekruten und Rekrutinnen sind bei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am Wiener Heldenplatz angelobt worden. Zuvor hatten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) die Notwendigkeit eines verteidigungsfähigen Bundesheers in einer veränderten geopolitischen Lage betont. Die Neutralität, deren Beschluss am 26. Oktober gefeiert wird, müsse verteidigt werden können, unterstrich Stocker in seiner Rede.

Nach Parlamentswahl steht Serbien vor einem Neuanfang

Belgrad - Die neue oppositionelle Studentenliste hat die vorgezogene Parlamentswahl in Serbien überraschend klar gewonnen. Langzeitmachthaber Aleksandar Vučić räumte seine Niederlage ein. Damit steht das Land vor einem Machtwechsel - und einem Neuanfang: Vučić hatte die serbische Politik seit 2012 in wechselnden Funktionen quasi im Alleingang bestimmt und dabei auf eine Anlehnung an Russland und China gesetzt, das Land entfernte sich von Europa.

Trump sieht Orb�n als neuen UNO-Generalsekretär

New York/Budapest/Washington - US-Präsident Donald Trump plant Medienberichten zufolge, den im April abgewählten ungarischen Premier Viktor Orb�n als gemeinsamen Kandidaten der USA, Russlands und Chinas für den Posten des UNO-Generalsekretärs zu nominieren. Laut "Wall Street Journal" (WSJ) sei diese Idee von amerikanischer Seite an Orb�n herangetragen worden und dieser sei ermutigt worden, für die Nachfolge von Ant�nio Guterres zu kandidieren, der noch bis Ende Dezember im Amt ist.

Ukraine-Krieg: Mehrere Tote auf beiden Seiten bei Angriffen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei gegenseitigen Angriffen sind in der Ukraine und in Russland am Montag mehrere Menschen getötet worden. Bei einer russischen Attacke auf die ostukrainische Großstadt Charkiw kamen mindestens zwei Menschen ums Leben. Zuvor waren bereits von russischer Seite im Gebiet Woronesch mindestens drei Todesopfer gemeldet worden, nachdem dort die Ukraine mit Drohnen angegriffen hatte,

Papst Leo reist wie geplant nach Südamerika

Vatikanstadt - Die für den 6. bis 17. November geplante Reise von Papst Leo XIV. nach Uruguay, Argentinien und Peru findet wie vorgesehen statt. Die postoperative Genesung des Papstes nach der Lungenoperation schreite weiter gut voran, teilte der Vatikan am Montag unter Berufung auf den behandelnden Arzt Luigi Carbone mit. Die jüngsten medizinischen Untersuchungen bestätigten den guten Gesundheitszustand des Papstes.

Stichwahl über neues Staatsoberhaupt in Bulgarien nötig

Sofia - Im EU- und NATO-Land Bulgarien soll das neue Staatsoberhaupt erst bei einer Stichwahl gewählt werden. Antreten werden am kommenden Sonntag (1. November) die jetzige Präsidentin Ilijana Jotowa und ihr Herausforderer aus dem prowestlichen liberalkonservativen Oppositionslager, Andrej Gjurow. Das geht aus den amtlichen Ergebnissen hervor, die von der Zentralen Wahlkommission (ZIK) nach Auszählung von 99,95 Prozent der Wahlprotokolle am Sonntag veröffentlicht wurden.

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red