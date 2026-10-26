Van der Bellen wirbt zum Nationalfeiertag für Kompromisse

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat anlässlich des Nationalfeiertags für Zusammenhalt geworben. "Wir alle sind das Volk. Wir gehören zusammen und wie in einer Familie können wir einen Weg finden, friedlich und respektvoll zusammen zu leben", erklärte das Staatsoberhaupt in seiner TV-Ansprache zum 26. Oktober. Denn nur gemeinsam habe man die Kraft und Macht, die Zukunft zu einem schöneren Ort für alle zu machen.

Trump verspricht Millionen für Hinweise auf Wahlbetrug

Washington - Rund eine Woche vor den Midterms in den USA hat Präsident Donald Trump eine Millionenbelohnung für das Melden von Wahlbetrug angekündigt. Im Fall einer Festnahme und Verurteilung verspricht Trump den Hinweisgebern eine Million Dollar (rund 895.000 Euro), wie er am Montag auf seiner Plattform Truth Social mitteilte. Das Angebot gelte sowohl für Hinweise zu den Midterms als auch zur vergangenen Wahl.

Richtungsweisende Knesset-Wahl in Israel

Jerusalem - Rund 7,3 Mio. Wahlberechtigte sind am Dienstag aufgerufen, die 120 Abgeordneten der 26. Knesset zu bestimmen. Angesichts der tiefen gesellschaftlichen Spaltung und der zunehmenden internationalen Isolation Israels gilt die Wahl als Weichenstellung für die Zukunft des Landes. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Ministerpräsident Benjamin Netanyahu an der Macht bleiben kann. Sein rechtsreligiöses Lager umfasst neben dem Likud ultrareligiöse Parteien sowie rechtsextreme Kräfte.

Frankreichs Regierung geht auf Protest-Forderungen ein

Paris - Nach den wochenlangen Schulprotesten verspricht Frankreichs Regierung mehr Geld, mehr Posten und ein Ende des umstrittenen Hochschulzulassungssystems. Die Plattform Parcoursup solle im Herbst 2028 ersetzt werden. Bis es so weit ist, solle das Zulassungssystem aber bereits transparenter werden und Absagen mit einer Begründung versehen werden, sagte Hochschulminister Philippe Baptiste. Die Regierung geht damit einen deutlichen Schritt auf die Gymnasiasten und Studierenden zu.

Ukraine-Krieg: Mehrere Tote auf beiden Seiten bei Angriffen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei gegenseitigen Angriffen sind in der Ukraine und in Russland am Montag mehrere Menschen getötet worden. Bei einer russischen Attacke auf die ostukrainische Großstadt Charkiw kamen mindestens zwei Menschen ums Leben. Zuvor waren bereits von russischer Seite im Gebiet Woronesch mindestens drei Todesopfer gemeldet worden, nachdem dort die Ukraine mit Drohnen angegriffen hatte,

Demokraten fordern Ermittler zu Trumps Epstein-Verbindungen

Washington/New York - Führende Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben am Montag die Einsetzung eines unabhängigen Sonderermittlers gefordert, um Verbindungen von US-Präsident Donald Trump zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu untersuchen. Ein neuer Bericht von Mitarbeitern der Demokraten im Justizausschuss der Parlamentskammer spricht von "immer mehr Beweisen", dass Trump "Mitte bis Ende der 1990er Jahre aktiv an Jeffrey Epsteins sexuellem Missbrauch junger Frauen beteiligt war".

Spitzenvertreter des Mekka-Pakts planen weitere Gespräche

Teheran - Der Iran und die drei Länder des sogenannten Mekka-Abkommens haben nach einem ersten Treffen in Teheran nach Angaben staatlicher Medien weitere Gespräche über eine Stärkung ihrer Zusammenarbeit vereinbart. Die iranischen Vertreter sowie jene Saudi-Arabiens, der Türkei und Pakistans seien darüber übereingekommen, dabei auch über "regionalen Frieden und Sicherheit" zu sprechen, hieß es im staatlichen iranischen Fernsehen am Montag.

EU-Kommission will am Dienstag Klimastrategie vorlegen

Brüssel - Mit verschiedenen Maßnahmen will die Europäische Kommission Europa besser auf Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände und andere Folgen des Klimawandels vorbereiten. An diesem Dienstag legt die Brüsseler Behörde eine neue Strategie dazu vor, wie besser mit Herausforderungen wie etwa Hitze umgegangen werden kann. Im September hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unter anderem angekündigt, mit dem Vorstoß einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz verfolgen zu wollen.

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red