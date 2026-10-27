Richtungsweisende Knesset-Wahl in Israel

Jerusalem - Rund 7,3 Mio. Wahlberechtigte sind am Dienstag aufgerufen, die 120 Abgeordneten der 26. Knesset zu bestimmen. Angesichts der tiefen gesellschaftlichen Spaltung und der zunehmenden internationalen Isolation Israels gilt die Wahl als Weichenstellung für die Zukunft des Landes. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Ministerpräsident Benjamin Netanyahu an der Macht bleiben kann. Sein rechtsreligiöses Lager umfasst neben dem Likud ultrareligiöse Parteien sowie rechtsextreme Kräfte.

Fl�vio Bolsonaros Partei erkennt dessen Wahlniederlage an

Bras�lia - Die rechte Partei des unterlegenen brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Fl�vio Bolsonaro hat den Wahlsieg des linken Amtsinhabers Luiz In�cio Lula da Silva anerkannt, aber eine Klärung offener Fragen zum Wahlprozess gefordert. Der ursprünglichen Forderung Bolsonaros, die Wahl zu annullieren, schloss sich dessen Liberale Partei (PL) nicht an. Bolsonaro änderte am Montag seine Strategie: Er will nicht mehr das Wahlergebnis, sondern die Wahlkampfführung prüfen lassen.

Ukraine - Waffenruhe in Stadt Oleschky in Kraft getreten

Cherson - Russland und die Ukraine haben in der Nacht auf Dienstag eine lokal begrenzte Waffenruhe für die russisch besetzte Stadt Oleschky begonnen. Beide Seiten bestätigten den Start der Feuerpause, die humanitäre Maßnahmen für die Stadt nahe der Front ermöglichen soll. In anderen Teilen der Ukraine gingen die Angriffe unterdessen weiter.

EU-Kommission will am Dienstag Klimastrategie vorlegen

Brüssel - Mit verschiedenen Maßnahmen will die Europäische Kommission Europa besser auf Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände und andere Folgen des Klimawandels vorbereiten. An diesem Dienstag legt die Brüsseler Behörde eine neue Strategie dazu vor, wie besser mit Herausforderungen wie etwa Hitze umgegangen werden kann. Im September hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unter anderem angekündigt, mit dem Vorstoß einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz verfolgen zu wollen.

UN-Kommissar Türk warnt vor "ethnischer Säuberung" in Hebron

Genf/New York - UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk warnt angesichts des israelischen Militäreinsatzes in Hebron im besetzten Westjordanland vor einer möglichen "ethnischen Säuberung". Drohungen, ganze Stadtviertel zu räumen und zu zerstören, gäben Anlass zu ernster Sorge, so der Österreicher am Montag. "Kollektivstrafen" seien ein schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht. Laut lokalen Angaben mussten seit Beginn des Militäreinsatzes am Freitag 3.189 Menschen ihre Häuser verlassen.

Trump verspricht Millionen für Hinweise auf Wahlbetrug

Washington - Rund eine Woche vor den Midterms in den USA hat Präsident Donald Trump eine Millionenbelohnung für das Melden von Wahlbetrug angekündigt. Im Fall einer Festnahme und Verurteilung verspricht Trump den Hinweisgebern eine Million Dollar (rund 895.000 Euro), wie er am Montag auf seiner Plattform Truth Social mitteilte. Das Angebot gelte sowohl für Hinweise zu den Midterms als auch zur vergangenen Wahl.

Demokraten fordern Ermittler zu Trumps Epstein-Verbindungen

Washington/New York - Führende Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben am Montag die Einsetzung eines unabhängigen Sonderermittlers gefordert, um Verbindungen von US-Präsident Donald Trump zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu untersuchen. Ein neuer Bericht von Mitarbeitern der Demokraten im Justizausschuss der Parlamentskammer spricht von "immer mehr Beweisen", dass Trump "Mitte bis Ende der 1990er Jahre aktiv an Jeffrey Epsteins sexuellem Missbrauch junger Frauen beteiligt war".

Frankreichs Regierung geht auf Protest-Forderungen ein

Paris - Nach den wochenlangen Schulprotesten verspricht Frankreichs Regierung mehr Geld, mehr Posten und ein Ende des umstrittenen Hochschulzulassungssystems. Die Plattform Parcoursup solle im Herbst 2028 ersetzt werden. Bis es so weit ist, solle das Zulassungssystem aber bereits transparenter werden und Absagen mit einer Begründung versehen werden, sagte Hochschulminister Philippe Baptiste. Die Regierung geht damit einen deutlichen Schritt auf die Gymnasiasten und Studierenden zu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red