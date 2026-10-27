Knesset-Wahl in Israel hat begonnen

Jerusalem - In Israel hat die Wahl eines neuen Parlaments begonnen. Rund 7,3 Mio. Wahlberechtigte sind aufgerufen, die 120 Abgeordneten der 26. Knesset zu bestimmen. Angesichts der tiefen gesellschaftlichen Spaltung und der zunehmenden internationalen Isolation Israels gilt die Wahl als Weichenstellung für die Zukunft des Landes. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Ministerpräsident Benjamin Netanyahu an der Macht bleiben kann.

Infineon investiert 1,1 Mrd. Euro in Chip-Fabrik in Villach

Wien/Villach - Der deutsche Chip-Hersteller Infineon will bis 2034 rund 1,1 Milliarden Euro in seinen Standort in Villach investieren. Dort soll laut Angaben des Unternehmens die weltweit erste Hochvolumenfertigung für Halbleiter aus Galliumnitrid (GaN) auf 300-Millimeter-Wafern entstehen. Die Republik unterstützt den Bau der neuen Chipfertigung mit 319 Millionen Euro. Die Europäische Kommission habe die Hilfe im Rahmen des EU-Chips Acts genehmigt, hieß es am Dienstag.

Fl�vio Bolsonaros Partei erkennt dessen Wahlniederlage an

Bras�lia - Die rechte Partei des unterlegenen brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Fl�vio Bolsonaro hat den Wahlsieg des linken Amtsinhabers Luiz In�cio Lula da Silva anerkannt, aber eine Klärung offener Fragen zum Wahlprozess gefordert. Der ursprünglichen Forderung Bolsonaros, die Wahl zu annullieren, schloss sich dessen Liberale Partei (PL) nicht an. Bolsonaro änderte am Montag seine Strategie: Er will nicht mehr das Wahlergebnis, sondern die Wahlkampfführung prüfen lassen.

Ukraine - Waffenruhe in Stadt Oleschky in Kraft getreten

Cherson - Russland und die Ukraine haben in der Nacht auf Dienstag eine lokal begrenzte Waffenruhe für die russisch besetzte Stadt Oleschky begonnen. Beide Seiten bestätigten den Start der Feuerpause, die humanitäre Maßnahmen für die Stadt nahe der Front ermöglichen soll. In anderen Teilen der Ukraine gingen die Angriffe unterdessen weiter.

EU-Kommission will am Dienstag Klimastrategie vorlegen

Brüssel - Mit verschiedenen Maßnahmen will die Europäische Kommission Europa besser auf Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände und andere Folgen des Klimawandels vorbereiten. An diesem Dienstag legt die Brüsseler Behörde eine neue Strategie dazu vor, wie besser mit Herausforderungen wie etwa Hitze umgegangen werden kann. Im September hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unter anderem angekündigt, mit dem Vorstoß einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz verfolgen zu wollen.

Immer mehr Schülerinnen und Schüler an den Hochschulen

Wien - Geht es nach Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), sollen Gymnasien und Realgymnasien ab Herbst spezielle Klassen für Hochbegabte anbieten können. Derzeit gibt es dazu nur Schulversuche, der Gesetzesentwurf für eine neue AHS-Sonderform ist aktuell in Begutachtung. Genügend potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten dürfte es geben: Die Zahl der hochbegabten Jugendlichen, die schon während der Schulzeit zusätzlich an einer Hochschule studieren, steigt seit Jahren stetig.

Auto fuhr in Deutschland in Menschengruppe - Verletzte

Hannover - Im niedersächsischen Neustadt am Rübenberge bei Hannover ist ein Auto gezielt in eine Menschengruppe gefahren. Vier bis fünf Menschen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer, sagte eine Polizeisprecherin. Die genaue Anzahl stand zunächst nicht fest. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus, sind aber nicht in Lebensgefahr. Polizeibeamte, die wegen einer Verkehrskontrolle in der Nähe waren, beschossen das Auto, um es anzuhalten.

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red