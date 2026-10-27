Knesset-Wahl in Israel hat begonnen

Jerusalem - In Israel hat die Wahl eines neuen Parlaments begonnen. Rund 7,3 Mio. Wahlberechtigte sind aufgerufen, die 120 Abgeordneten der 26. Knesset zu bestimmen. Angesichts der tiefen gesellschaftlichen Spaltung und der zunehmenden internationalen Isolation Israels gilt die Wahl als Weichenstellung für die Zukunft des Landes. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Ministerpräsident Benjamin Netanyahu an der Macht bleiben kann.

Infineon investiert 1,1 Mrd. Euro in Chip-Fabrik in Villach

Wien/Villach - Der deutsche Chip-Hersteller Infineon will bis 2034 rund 1,1 Milliarden Euro in seinen Standort in Villach investieren. Dort soll laut Angaben des Unternehmens weltweit erstmals in großen Mengen Halbleiter aus Galliumnitrid (GaN) auf 300-Millimeter-Wafern produziert werden. Die Republik unterstützt den Bau der neuen Chipfertigung mit 319 Millionen Euro. Die Europäische Kommission habe die Hilfe im Rahmen des EU-Chips Acts genehmigt, hieß es am Dienstag.

2025 neuer Rekordwert für CO2 in der Atmosphäre

Genf - Die Konzentration von Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekord erreicht. Wie die Weltwetterorganisation (WMO) in ihrem jährlichen Treibhausgas-Bulletin am Dienstag mitteilte, stieg der Wert für CO2 im Jahr 2025 auf 426,8 ppm (parts per million - Teilchen pro Million Teilchen). Demnach nahm die CO2-Konzentration von 2024 auf 2025 um 2,8 ppm zu.

EU-Kommission will am Dienstag Klimastrategie vorlegen

Brüssel - Mit verschiedenen Maßnahmen will die Europäische Kommission Europa besser auf Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände und andere Folgen des Klimawandels vorbereiten. An diesem Dienstag legt die Brüsseler Behörde eine neue Strategie dazu vor, wie besser mit Herausforderungen wie etwa Hitze umgegangen werden kann. Im September hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unter anderem angekündigt, mit dem Vorstoß einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz verfolgen zu wollen.

Bereits mehr als 10.000 Ebola-Fälle im Kongo

Goma/Kinshasa/Bunia - In der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der gemeldeten Ebola-Fälle auf 10.060 gestiegen. Das teilten die Gesundheitsbehörden des zentralafrikanischen Landes mit. 4.887 Menschen sind den Angaben zufolge seit Bekanntwerden des Ausbruchs Mitte Mai an Ebola gestorben. Die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC spricht von dem am schnellsten wachsenden Ebola-Ausbruch der Geschichte.

Fünf Landeschefs fordern Flugabgabe-Abschaffung

Innsbruck/Österreich - Aus den Ländern wächst der Druck auf die Bundesregierung für eine Abschaffung der Flugabgabe. Die Landeshauptleute von Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten - Anton Mattle, Karoline Edtstadler, Thomas Stelzer (alle ÖVP), Mario Kunasek (FPÖ) und Daniel Fellner (SPÖ) - richteten ein gemeinsames, der APA vorliegendes Schreiben an Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ), in dem sie diese Forderung erhoben.

Ukraine - Waffenruhe in Stadt Oleschky hält

Cherson - Die Waffenruhe um die von Russland besetzte ukrainische Stadt Oleschky hält nach Angaben des Präsidialamtes in Moskau. Es seien bisher keine Verstöße registriert worden, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Feuerpause soll die Lieferung von Hilfsgütern in und Evakuierungen aus der südukrainischen Frontstadt ermöglichen. In anderen Teilen der Ukraine gingen die Angriffe unterdessen weiter.

Fl�vio Bolsonaros Partei erkennt dessen Wahlniederlage an

Bras�lia - Die rechte Partei des unterlegenen brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Fl�vio Bolsonaro hat den Wahlsieg des linken Amtsinhabers Luiz In�cio Lula da Silva anerkannt, aber eine Klärung offener Fragen zum Wahlprozess gefordert. Der ursprünglichen Forderung Bolsonaros, die Wahl zu annullieren, schloss sich dessen Liberale Partei (PL) nicht an. Bolsonaro änderte am Montag seine Strategie: Er will nicht mehr das Wahlergebnis, sondern die Wahlkampfführung prüfen lassen.

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red