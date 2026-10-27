Höchste Wahlbeteiligung in Israel seit 1977

Jerusalem - Bei der Parlamentswahl in Israel verzeichnet die zentrale Wahlkommission nach eigenen Angaben die höchste Beteiligung seit 1977. Bis 12.00 Uhr (Ortszeit/11.00 MEZ) hätten 31,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das seien mehr als drei Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Wahl 2022. Vor vielen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Ministerpräsident Benjamin Netanyahu an der Macht bleiben kann.

Infineon investiert 1,1 Mrd. Euro in Chip-Fabrik in Villach

Wien/Villach - Der deutsche Chip-Hersteller Infineon will bis 2034 rund 1,1 Milliarden Euro in seinen Standort in Villach investieren. Dort soll laut Angaben des Unternehmens weltweit erstmals in großen Mengen Halbleiter aus Galliumnitrid (GaN) auf 300-Millimeter-Wafern produziert werden. Die Republik unterstützt den Bau der neuen Chipfertigung mit 319 Millionen Euro. Die Europäische Kommission habe die Hilfe im Rahmen des EU-Chips Acts genehmigt, hieß es am Dienstag.

Deko-Kette Depot schließt auch in Österreich endgültig

Wien - Die Dekoartikel-Kette Depot wird nach der Insolvenz der Muttergesellschaft in Deutschland auch in Österreich alle Filialen schließen. Eine eigenständige Weiterführung des österreichischen Geschäfts sei nicht möglich, daher werde die Gries Deco Austria GmbH ihren Betrieb zum 31. Jänner 2027 vollständig einstellen und alle 24 Standorte zumachen, gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Von den Schließungen sind rund 140 Beschäftigte betroffen. Einen Sozialplan gibt es nicht.

Mordversuch-Anklage nach Suizidversuch einer 14-Jährigen

Wien - Im Zusammenhang mit dem Suizidversuch einer 14-Jährigen, die sich im Mai 2026 in einem unteren Kellergeschoß an einer Adresse in Wien-Landstraße das Leben nehmen wollte, hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen jungen Schweden erhoben. Ursprünglich hatte die Anklagebehörde gegen den 21-Jährigen wegen Mitwirkung an der Selbsttötung (� 78 StGB) ermittelt. Nach gesicherten APA-Informationen wurde beim Landesgericht nun aber eine Anklage wegen versuchten Mordes eingebracht.

Finnland und Norwegen sprechen mit Putin über Ukraine

Helsinki/Oslo/Moskau - Finnlands Präsident Alexander Stubb und Norwegens Regierungschef Jonas Gahr St�re haben bei einem Telefonat erstmals mit Kremlchef Wladimir Putin über seinen Krieg gegen die Ukraine gesprochen. "Ziel des Telefonats war es, Präsident Putin direkt Botschaften bezüglich künftiger Verhandlungen zu übermitteln, die zur Beendigung des Krieges beitragen sollen", teilten die beiden europäischen Politiker in Helsinki mit. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte das Telefonat.

Ukraine - Waffenruhe in Stadt Oleschky hält

Cherson - Die Waffenruhe um die von Russland besetzte ukrainische Stadt Oleschky hält nach Angaben des Präsidialamtes in Moskau. Es seien bisher keine Verstöße registriert worden, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Feuerpause soll die Lieferung von Hilfsgütern in und Evakuierungen aus der südukrainischen Frontstadt ermöglichen. In anderen Teilen der Ukraine gingen die Angriffe unterdessen weiter.

Tote Studentin - Freispruch wird rechtskräftig

Innsbruck - Im Fall einer im Jahr 2005 vor einer Telefonzelle in Innsbruck erstochenen 19-jährigen niederösterreichischen Studentin wird der vergangene Woche einstimmig ergangene Freispruch vom Vorwurf des Mordes durch ein Geschworenengericht für einen 42-jährigen damaligen Studienkollegen rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft werde kein Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen, sagte der Sprecher der Innsbrucker Anklagebehörde, Hansjörg Mayr, zur APA am Dienstag.

EU-Kommission wappnet sich gegen Klimakrise

Brüssel/EU-weit - Die EU-Kommission hat am Dienstag ihr Klimaresilienzpaket vorgelegt, um Europa besser auf Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände und andere Folgen der Klimakrise vorzubereiten. Die Maßnahmen umfassen dabei eine festgelegte Referenzkurve zur Erderwärmung, eine gesetzlich verankerte Anweisung für klare Rechtszuständigkeiten im Nachgang von Naturkatastrophen sowie die Definition von 100 besonders betroffenen Gebieten, hieß es am Vormittag auf einer Pressekonferenz in Brüssel.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red