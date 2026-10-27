Höchste Wahlbeteiligung in Israel seit 1977

Jerusalem - Bei der Parlamentswahl in Israel verzeichnet die zentrale Wahlkommission nach eigenen Angaben die höchste Beteiligung seit 1977. Bis 12.00 Uhr (Ortszeit/11.00 MEZ) hätten 31,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das seien mehr als drei Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Wahl 2022. Vor vielen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Ministerpräsident Benjamin Netanyahu an der Macht bleiben kann.

Deko-Kette Depot schließt auch in Österreich endgültig

Wien - Die Dekoartikel-Kette Depot wird nach der Insolvenz der Muttergesellschaft in Deutschland auch in Österreich alle Filialen schließen. Eine eigenständige Weiterführung des österreichischen Geschäfts sei nicht möglich, daher werde die Gries Deco Austria GmbH ihren Betrieb zum 31. Jänner 2027 vollständig einstellen und alle 24 Standorte zumachen, gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Von den Schließungen sind rund 140 Beschäftigte betroffen. Einen Sozialplan gibt es nicht.

2.100 Familien mit über fünf Kindern beziehen Sozialhilfe

Wien - Die Bundesregierung hat sich vergangene Woche auf die lange geplante Reform der Sozialhilfe verständigt. Sie zielt dabei insbesondere darauf ab, dass umstrittene Fälle wie der einer kinderreichen Familie in Wien, die 9.000 Euro erhalten hat, in Zukunft nicht mehr vorkommen können. Wie Zahlen der Statistik Austria auf APA-Anfrage zeigen, gab es zuletzt (2024) 1.726 Paare und 384 Alleinerzieher mit fünf oder mehr minderjährigen Kindern, die Sozialhilfe beziehen.

Siebenjährige in Tirol mit elf Kilo - Eltern angeklagt

Innsbruck - In einem im Mai bekannt gewordenen Fall einer hautkranken, stark unterernährten Siebenjährigen in Tirol hat die Staatsanwaltschaft gegen die Eltern Anklage erhoben. Ihnen wird das Verbrechen der fortgesetzten Gewaltausübung zur Last gelegt. Das Delikt könne auch durch Unterlassung der notwendigen Fürsorge begangen werden, informierte die Staatsanwaltschaft am Dienstag. Die Eltern bestreiten den Vorwurf. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig.

EU-Kommission wappnet sich gegen Klimakrise

Brüssel/EU-weit - Die EU-Kommission hat am Dienstag ihr Klimaresilienzpaket vorgelegt, um Europa besser auf Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände und andere Folgen der Klimakrise vorzubereiten. Die Maßnahmen umfassen dabei eine festgelegte Referenzkurve zur Erderwärmung, eine gesetzlich verankerte Anweisung für klare Rechtszuständigkeiten im Nachgang von Naturkatastrophen sowie die Definition von 100 besonders betroffenen Gebieten, hieß es am Vormittag auf einer Pressekonferenz in Brüssel.

Bereits mehr als 10.000 Ebola-Fälle im Kongo

Goma/Kinshasa/Bunia - Das Ebola-Virus breitet sich in der Demokratischen Republik Kongo weiter fast ungehindert aus. Die Gesundheitsbehörden des Landes meldeten am Dienstag 10.060 nachgewiesene Fälle seit Bekanntwerden des Ausbruchs Mitte Mai. 4.887 der Patienten sind demnach gestorben. Die tatsächliche Zahl der Infizierten könnte deutlich höher liegen. Mehr als 70 Prozent der Neuerkrankungen treten weiterhin bei Menschen auf, die vorher nicht als Kontakte anderer Patienten bekannt waren.

Pyrotechnik in Wiener Zügen aus Tschechien sichergestellt

Wien - Halloween und Silvester nahen: Die Wiener Polizei hat bei einer Schwerpunktaktion gegen illegale Pyrotechnik im Bereich des Bahnhofs Floridsdorf bereits vor mehr als zwei Wochen 254 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. Bei den Kontrollen wurde besonderes Augenmerk auf Züge gelegt, die aus dem benachbarten Tschechien nach Wien kamen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Insgesamt wurden acht Züge kontrolliert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red