Höchste je erfasste Wahlbeteiligung in Israel

Jerusalem - Bei der Parlamentswahl in Israel verzeichnet die zentrale Wahlkommission nach eigenen Angaben die höchste jemals erfasste Beteiligung. Bis 15.00 Uhr MEZ haben demnach bereits 55,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Zum Vergleich: Bei der letzten Wahl vor vier Jahren lag die Wahlbeteiligung zu dieser Uhrzeit bei 47,5 Prozent. Die Daten werden seit 1973 erfasst.

2.100 Familien mit über fünf Kindern beziehen Sozialhilfe

Wien - Die Bundesregierung hat sich vergangene Woche auf die lange geplante Reform der Sozialhilfe verständigt. Sie zielt dabei insbesondere darauf ab, dass umstrittene Fälle wie der einer kinderreichen Familie in Wien, die 9.000 Euro erhalten hat, in Zukunft nicht mehr vorkommen können. Wie Zahlen der Statistik Austria auf APA-Anfrage zeigen, gab es zuletzt (2024) 1.726 Paare und 384 Alleinerzieher mit fünf oder mehr minderjährigen Kindern, die Sozialhilfe beziehen.

Zögling der Wiener "Auszeit-WG" aus Spital entwichen

Wien - Ein 13-jähriger, der in der Wiener "Auszeit-WG" für strafunmündige Rechtsbrecher untergebracht war, ist Dienstagfrüh aus einem Wiener Spital geflüchtet. Eine Sprecherin die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) bestätigte der APA einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Online-Ausgabe). Der gebürtige Syrer hatte sich am Montag mit vorgeblichen Schmerzen ins Krankenhaus bringen lassen. Wie es ihm gelingen konnte, dort zu entweichen, ist Gegenstand der laufenden Erhebungen.

Russland weist österreichische Wirtschaftsdelegierte aus

Moskau/Wien - Russland hat die österreichische Wirtschaftsdelegierte ausgewiesen. Das österreichische Außenministerium bestätigte auf Anfrage der APA einen entsprechenden Bericht der "Presse" (online). Zudem hielt das Ministerium fest, dass es "für diese Maßnahme" aus österreichischer Sicht "keinerlei Rechtfertigung" gebe.

Landeshauptleute fordern Ende der Flugabgabe

Wien/Innsbruck/Österreich - Aus den Ländern wächst der Druck auf die Bundesregierung für eine Abschaffung der Flugabgabe. Die Landeshauptleute von Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten - Anton Mattle, Karoline Edtstadler, Thomas Stelzer (alle ÖVP), Mario Kunasek (FPÖ) und Daniel Fellner (SPÖ) - richteten ein gemeinsames, der APA vorliegendes Schreiben an Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ), in dem sie diese Forderung erhoben.

Finnland und Norwegen sprechen mit Putin über Ukraine

Helsinki/Oslo/Moskau - In einem unter den Europäern nicht koordinierten Telefonat haben Finnlands Präsident Alexander Stubb und Norwegens Regierungschef Jonas Gahr St�re erstmals mit Kremlchef Wladimir Putin über seinen Krieg gegen die Ukraine gesprochen. "Ziel des Telefonats war es, Präsident Putin direkt Botschaften bezüglich künftiger Verhandlungen zu übermitteln, die zur Beendigung des Krieges beitragen sollen", teilten die beiden europäischen Politiker am Mittwoch in Helsinki mit.

Bereits mehr als 10.000 Ebola-Fälle im Kongo

Goma/Kinshasa/Bunia - Das Ebola-Virus breitet sich in der Demokratischen Republik Kongo weiter fast ungehindert aus. Die Gesundheitsbehörden des Landes meldeten am Dienstag 10.060 nachgewiesene Fälle seit Bekanntwerden des Ausbruchs Mitte Mai. 4.887 der Patienten sind demnach gestorben. Die tatsächliche Zahl der Infizierten könnte deutlich höher liegen. Mehr als 70 Prozent der Neuerkrankungen treten weiterhin bei Menschen auf, die vorher nicht als Kontakte anderer Patienten bekannt waren.

33 Goldgräber in Gefängnis in Nigeria erstickt

Abuja - Wegen untragbarer Haftbedingungen sind 33 festgenommene Goldgräber Ermittlern zufolge in einem Gefängnis in Nigeria erstickt. Der Umgang mit den Männern sei "grausam und unmenschlich" gewesen, erklärten unabhängige Ermittler am Dienstag. Gerichtsmedizinische Analysen sowie weitere Beweise belegten, dass die 33 Männer infolge "fortgesetzten Einsperrens in einer stark überfüllten und schlecht belüfteten Haftzelle bei gleichzeitigem Hitzestress und Dehydrierung" gestorben seien.

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red