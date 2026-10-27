Höchste je erfasste Wahlbeteiligung in Israel

Jerusalem - Bei der Parlamentswahl in Israel zeichnen sich eine hohe Wahlbeteiligung sowie ein enges Rennen zwischen dem Lager von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und seinen politischen Gegnern ab. Die Abstimmung galt als Schicksalswahl vor allem für die innenpolitische Ausrichtung des Landes. Ein Kurswechsel in der Palästinenserpolitik scheint laut Aussagen führender Politiker unwahrscheinlich.

Trump will bei US-Midterms "ehrliche Wahl" anerkennen

Washington - US-Präsident Donald Trump will das Ergebnis der US-Zwischenwahlen anerkennen, sofern diese "ehrlich" durchgeführt wurden. Dies sagte der Republikaner kurz vor seinem Abflug nach Texas auf die Frage eines Journalisten, ob er den Wahlausgang respektieren werde, "was auch immer passiert". Ob das tatsächlich der Fall sein wird, bleibt offen. Trump ließ für die Wahl in Alaska bereits Klage einreichen.

Insider: Flavio Bolsonaro verlässt Brasilien gen USA

Bras�lia - Der brasilianische Senator Flavio Bolsonaro hat einem Insider zufolge nach seiner Niederlage bei der Präsidentenwahl Brasilien mit Richtung USA verlassen. Ein Vertrauter des Senators bestätigte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters einen entsprechenden Medienbericht. Aus US-Kreisen verlautete, der Politiker befinde sich an Bord eines Flugzeuges mit Ziel USA.

Russland weist österreichische Wirtschaftsdelegierte aus

Moskau/Wien - Russland hat die österreichische Wirtschaftsdelegierte ausgewiesen. Wie das Außenministerium in Wien am Dienstag betonte, gebe es für diese Maßnahme aus österreichischer Sicht "keinerlei Rechtfertigung". Der Schritt steht laut ORF-"ZiB" im Zusammenhang mit langfristigen Problemen bei der Akkreditierung des russischen Handelsvertreters in Österreich. Österreich hat erst kürzlich vier russische Diplomaten ausgewiesen.

Finnland und Norwegen sprechen mit Putin über Ukraine

Helsinki/Oslo/Moskau - In einem unter den Europäern nicht koordinierten Telefonat haben Finnlands Präsident Alexander Stubb und Norwegens Regierungschef Jonas Gahr St�re erstmals mit Kremlchef Wladimir Putin über seinen Krieg gegen die Ukraine gesprochen. "Ziel des Telefonats war es, Präsident Putin direkt Botschaften bezüglich künftiger Verhandlungen zu übermitteln, die zur Beendigung des Krieges beitragen sollen", teilten die beiden europäischen Politiker am Mittwoch in Helsinki mit.

Zögling der Wiener "Auszeit-WG" aus Spital entwichen

Wien - Ein 13-jähriger, der in der Wiener "Auszeit-WG" für strafunmündige Rechtsbrecher untergebracht war, ist Dienstagfrüh aus einem Wiener Spital geflüchtet. Eine Sprecherin die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) bestätigte der APA einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Online-Ausgabe). Der gebürtige Syrer hatte sich am Montag mit vorgeblichen Schmerzen ins Krankenhaus bringen lassen. Wie es ihm gelingen konnte, dort zu entweichen, ist Gegenstand der laufenden Erhebungen.

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red