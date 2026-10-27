Keine klare Mehrheit bei Wahl in Israel erwartet

Jerusalem - Die Parlamentswahl in Israel dürfte keine klare Mehrheit gebracht haben. Exit Polls nach Wahlschluss deuteten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Kräfte um Regierungschef Benjamin Netanyahu und der Opposition hin. Die am Dienstagabend veröffentlichten Nachwahlbefragungen sahen den Oppositionsblock um Ex-Militärchef Gadi Eisenkot leicht in Führung.

Insider: Flavio Bolsonaro verlässt Brasilien gen USA

Bras�lia - Der brasilianische Senator Flavio Bolsonaro hat einem Insider zufolge nach seiner Niederlage bei der Präsidentenwahl Brasilien mit Richtung USA verlassen. Ein Vertrauter des Senators bestätigte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters einen entsprechenden Medienbericht. Aus US-Kreisen verlautete, der Politiker befinde sich an Bord eines Flugzeuges mit Ziel USA.

Russland weist österreichische Wirtschaftsdelegierte aus

Moskau/Wien - Russland hat die österreichische Wirtschaftsdelegierte ausgewiesen. Wie das Außenministerium in Wien am Dienstag betonte, gebe es für diese Maßnahme aus österreichischer Sicht "keinerlei Rechtfertigung". Der Schritt steht laut ORF-"ZiB" im Zusammenhang mit langfristigen Problemen bei der Akkreditierung des russischen Handelsvertreters in Österreich. Österreich hat erst kürzlich vier russische Diplomaten ausgewiesen.

AMS drohen Nachzahlungen von 135 Mio. Euro

Wien - Dem AMS drohen Nachzahlungen von rund 135 Mio. Euro, schreiben "Oberösterreichische Nachrichten" und "Kronen Zeitung". Grund sind Auswirkungen einer kürzlichen Verwaltungsgerichtshof-Entscheidung, über die auch "Die Presse" berichtet hatte - die dem Bund finanziell deutlich teurer kommen dürfte, als zunächst angenommen. Es geht um zu gering ausbezahltes Arbeitslosengeld und Notstandshilfe: nicht wie anfangs gedacht in tausenden Fällen, sondern im sechsstelligen Bereich.

Trump will bei US-Midterms "ehrliche Wahl" anerkennen

Washington - US-Präsident Donald Trump will das Ergebnis der US-Zwischenwahlen anerkennen, sofern diese "ehrlich" durchgeführt wurden. Dies sagte der Republikaner kurz vor seinem Abflug nach Texas auf die Frage eines Journalisten, ob er den Wahlausgang respektieren werde, "was auch immer passiert". Ob das tatsächlich der Fall sein wird, bleibt offen. Trump ließ für die Wahl in Alaska bereits Klage einreichen.

Fünf Tote bei erneutem US-Militärangriff auf Boot in Pazifik

Washington - Zum wiederholten Male hat das US-Militär nach eigenen Angaben ein Drogenschmuggler-Boot im östlichen Pazifik angegriffen und dabei fünf Menschen getötet. Geheimdienstinformationen hätten bestätigt, dass das Schiff "aktiv" am Drogenhandel beteiligt gewesen sei, teilte das für die Region zuständige Militärkommando Southcom auf X mit. In dem Beitrag war ein Video zu sehen, dass den Angriff auf das Schnellboot zeigen soll. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

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red