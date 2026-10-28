Netanyahu bei Wahl in Israel vorn - aber ohne Mehrheit

Jerusalem - Bei der Parlamentswahl in Israel hat das Lager von Benjamin Netanyahu seine Mehrheit laut Prognosen verloren, doch der Regierungschef gibt sich siegesgewiss. Seine rechtskonservative Likud-Partei bleibe stärkste Kraft im Parlament, sagte Netanyahu in der Nacht auf Mittwoch vor Anhängern. Dahinter liegt die Mitte-Partei Yashar von Ex-Militärchef Gadi Eisenkot. Auch dessen Lager, das ebenfalls aus mehreren Parteien besteht, verfehlte die Mehrheit.

Folgen des Klimawandels nehmen laut Bericht deutlich zu

London - Hunderttausende Hitzetote, wirtschaftliche Einbußen und krasse Wetterextreme: Die gesundheitsgefährdenden Folgen des Klimawandels haben einem aktuellen Bericht zufolge im vergangenen Jahrzehnt deutlich zugenommen. Die Gegenmaßnahmen blieben hingegen deutlich dahinter zurück, warnt ein Team unter Federführung des University College London im Fachjournal "The Lancet".

US-Medienberichte: Fl�vio Bolsonaro in den USA eingetroffen

Bras�lia - Der offenbar aus seinem Land geflüchtete brasilianische Präsidentschaftskandidat Fl�vio Bolsonaro ist US-Medienberichten zufolge in den USA eingetroffen. Wie der Sender CNN und die "Washington Post" berichteten, landete Bolsonaro am späten Dienstagabend (Ortszeit) in den USA. Wo er genau landete, war zunächst nicht bekannt.

Syrien und Jordanien wollen Krise beilegen

Damaskus/Amman - Nach jordanischen Vergeltungsangriffen in Syrien nach einem Anschlag auf eine Kirche in Jordanien haben sich beide Länder auf die Beilegung ihrer seit Jahren schwersten Krise geeinigt. Sie seien entschlossen, ihre guten Beziehungen aufrechtzuerhalten, hieß es am Dienstag in einer vom syrischen Außenministerium veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Demnach nahm Jordaniens Außenminister Ayman Safadi am Dienstag Kontakt zu seinem syrischen Kollegen Asaad al-Shaibani auf.

AMS drohen Nachzahlungen von 135 Mio. Euro

Wien - Dem AMS drohen Nachzahlungen von rund 135 Mio. Euro, schreiben "Oberösterreichische Nachrichten" und "Kronen Zeitung". Grund sind Auswirkungen einer kürzlichen Verwaltungsgerichtshof-Entscheidung, über die auch "Die Presse" berichtet hatte - die dem Bund finanziell deutlich teurer kommen dürfte, als zunächst angenommen. Es geht um zu gering ausbezahltes Arbeitslosengeld und Notstandshilfe: nicht wie anfangs gedacht in tausenden Fällen, sondern im sechsstelligen Bereich.

Trump will bei US-Midterms "ehrliche Wahl" anerkennen

Washington - US-Präsident Donald Trump will das Ergebnis der US-Zwischenwahlen anerkennen, sofern diese "ehrlich" durchgeführt wurden. Dies sagte der Republikaner kurz vor seinem Abflug nach Texas auf die Frage eines Journalisten, ob er den Wahlausgang respektieren werde, "was auch immer passiert". Ob das tatsächlich der Fall sein wird, bleibt offen. Trump ließ für die Wahl in Alaska bereits Klage einreichen.

Russland weist österreichische Wirtschaftsdelegierte aus

Moskau/Wien - Russland hat die österreichische Wirtschaftsdelegierte ausgewiesen. Wie das Außenministerium in Wien am Dienstag betonte, gebe es für diese Maßnahme aus österreichischer Sicht "keinerlei Rechtfertigung". Der Schritt steht laut ORF-"ZiB" im Zusammenhang mit langfristigen Problemen bei der Akkreditierung des russischen Handelsvertreters in Österreich. Österreich hat erst kürzlich vier russische Diplomaten ausgewiesen.

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red