Netanyahu bei Wahl in Israel vorn - aber ohne Mehrheit

Jerusalem - Nach Auszählung von rund 50 Prozent der Stimmen bei der Parlamentswahl in Israel hat der rechtsreligiöse Block von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Medien zufolge seinen Vorsprung ausgebaut. Eine klare Mehrheit erreicht er aber weiterhin nicht. Laut israelischen Medienberichten kommt Netanyahus Lager nach gegenwärtigem Stand auf 56 der 120 Sitze in der Knesset und liegt damit 7 Sitze vor dem gegnerischen Lager von Ex-Militärchef Gadi Eisenkot.

Einbrecher rasten in Wiener Innenstadtjuwelier

Wien - Einbrecher sind Mittwochfrüh mit einem SUV in die Schaufensterfront eines Wiener Innenstadtjuweliers gerast. Nachdem sie sich so Zutritt verschafft hatten, bedienten sich die Unbekannten in dem Geschäft am Graben an dem Schmuck. Laut Polizeisprecherin Julia Schick gelang es den Kriminellen, sich mit ihrem Diebesgut aus dem Staub zu machen. Wie hoch der Schaden ist, stand zunächst nicht fest, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Artenschutzgipfel: Totschnig sieht "Moment der Wahrheit"

Jerewan (Eriwan) - Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) sieht bei den Verhandlungen im Rahmen des UNO-Artenschutzgipfels (COP17) in Armenien einen "politischen Moment der Wahrheit". Die globale Bestandsaufnahme zu Biodiversität während der UNO-Verhandlungen sei keine bloße technische Angelegenheit. "Sie wird zeigen, ob wir die Versprechen einlösen, die wir 2022 gegeben haben", so Totschnig am Mittwoch bei seiner nationalen Rede im Plenum in Jerewan.

Bolsonaro in die USA geflüchtet - Trump befürwortet Aufnahme

Bras�lia/Washington - Der brasilianische Wahlverlierer Flavio Bolsonaro hat sich Insidern zufolge trotz eines Ausreiseverbots in Richtung USA abgesetzt. Das US-Außenministerium werde ihm, seiner Frau und seinen zwei Töchtern Einreisevisa erteilen, sagte ein Vertreter des Ministeriums der Nachrichtenagentur Reuters. Wo genau sich Bolsonaro aufhält, war zunächst unklar. Eine der Familie nahestehende Person erklärte, Bolsonaro sei im US-Bundesstaat Florida gelandet.

Trump kündigt "sehr bald" Treffen mit Putin und Selenskyj an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat ein baldiges Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj angekündigt. "Es wird sehr bald ein Treffen geben", sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten. "Ich glaube, dass dabei große Fortschritte erzielt werden könnten", fügte er mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen hinzu, den seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Krieg zu beenden.

Folgen des Klimawandels nehmen laut Bericht deutlich zu

London - Hunderttausende Hitzetote, wirtschaftliche Einbußen und krasse Wetterextreme: Die gesundheitsgefährdenden Folgen des Klimawandels haben einem aktuellen Bericht zufolge im vergangenen Jahrzehnt deutlich zugenommen. Die Gegenmaßnahmen blieben hingegen deutlich dahinter zurück, warnt ein Team unter Federführung des University College London im Fachjournal "The Lancet".

Meinl-Reisinger trifft indischen Amtskollegen am Mittwoch

Neu-Delhi/Wien/Brüssel - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) trifft am Mittwoch ihren indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar in Neu-Delhi. Schwerpunkte des Treffens sind laut Außenministerium neue Wirtschaftschancen für österreichische Unternehmen sowie die Vorbereitung auf Österreichs Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat 2027/28. Konkret soll auch über Möglichkeiten gesprochen werden, österreichischen Unternehmen den Zugang zum indischen Markt zu erleichtern.

Fall nach 52 Jahren gelöst: Ted Bundy tötete Teenagerin

Park City (Utah) - Der berüchtigte US-Serienmörder Ted Bundy ist 52 Jahre nach dem zunächst ungeklärten Tod einer Teenagerin im Bundesstaat Utah als Täter identifiziert worden. Ein DNA-Abgleich brachte den Durchbruch in dem jahrzehntelang ungelösten Fall, wie die Ermittlungsbehörden auf einer Pressekonferenz in Park City verkündeten. Zuvor seien zwei Mordfälle in Utah miteinander in Verbindung gebracht worden, bei denen es auffällige Ähnlichkeiten beim Tatmuster gegeben habe.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red