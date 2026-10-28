Zehn Tote bei Zugskollision in Spanien

Madrid - Bei einem Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge südlich von Madrid sind nach Angaben einer Sprecherin der spanischen Regionalregierung von Kastilien-La Mancha mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Es gebe auch zahlreiche Verletzte, die Zahl der Todesopfer könne steigen, wurde sie im staatlichen TV-Sender RTVE zitiert.

Netanyahu bei Wahl in Israel vorn - aber ohne Mehrheit

Jerusalem - Nach der Parlamentswahl in Israel hat der rechtsreligiöse Block von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nach Auszählung von rund 66 Prozent der Stimmen seinen Vorsprung gefestigt. Eine klare Mehrheit erreicht das Lager aber nicht. Laut israelischen Medienberichten kommt es nach gegenwärtigem Stand auf 54 der 120 Sitze in der Knesset, das gegnerische Lager von Ex-Militärchef Gadi Eisenkot erreicht demnach 48 Sitze. Für eine Mehrheit wären 61 Sitze nötig.

Nach Urteil - AMS zahlt 135 Mio. Euro Arbeitslosengeld nach

Wien - Nach einem kürzlich erfolgten Verwaltungsgerichtshof (VwGH)-Urteil wird das Arbeitsmarktservice (AMS) rund 135 Mio. Euro an Arbeitslosengeld und Notstandshilfe nachzahlen. Es werde eine Nachzahlung für über 100.000 Personen geben, hieß es vom AMS zur APA. Eine Geringverdienerin hatte sich rechtlich gegen ihre Arbeitslosengeld-Berechnung gewehrt, weil ihr früheres Gehalt um drei Prozent Arbeitslosenversicherungsbeitrag reduziert wurde, obwohl sie den gar nicht leisten musste.

Pröll will Umgang mit Smart Glasses regeln

Wien - Smart Glasses, also Brillen mit eingebauter Kamera, Mikrofon und KI-Funktionen, kommen immer häufiger zum Einsatz. Der Umgang damit ist in Österreich allerdings bisher nach Auffassung von Digital-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) nicht ausreichend geregelt. Er legte daher am Mittwoch ein Stufenmodell zum Umgang damit vor, in dem zunächst die wichtigsten Grundsätze formuliert sind. Als nächster Schritt ist eine parlamentarische Enquete dazu geplant, kündigte Pröll an.

Senioren wollen "analog" leben

Wien - Österreichs Senioren wollen trotz der rasanten digitalen Entwicklung auch weiterhin "analog" leben können. Ein dementsprechendes Recht auf staatliche Leistungen in dieser Form forderten die Präsidentinnen des überparteilichen Seniorenrats, Ingrid Korosec (ÖVP) und Birgit Gerstorfer (SPÖ), am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. In Kooperation mit dem Sozialministerium wird daher gerade am Ausbau eines flächendeckenden Beratungsnetzwerkes gearbeitet.

Trump kündigt "sehr bald" Treffen mit Putin und Selenskyj an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat ein baldiges Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj angekündigt. "Es wird sehr bald ein Treffen geben", sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten. "Ich glaube, dass dabei große Fortschritte erzielt werden könnten", fügte er mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen hinzu, den seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Krieg zu beenden.

Artenschutzgipfel: Totschnig sieht "Moment der Wahrheit"

Jerewan (Eriwan) - Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) sieht bei den Verhandlungen im Rahmen des UNO-Artenschutzgipfels (COP17) in Armenien einen "politischen Moment der Wahrheit". Die globale Bestandsaufnahme zu Biodiversität während der UNO-Verhandlungen sei keine bloße technische Angelegenheit. "Sie wird zeigen, ob wir die Versprechen einlösen, die wir 2022 gegeben haben", so Totschnig am Mittwoch bei seiner nationalen Rede im Plenum in Jerewan.

Einbrecher rasten in Wiener Innenstadtjuwelier

Wien - Einbrecher sind Mittwochfrüh mit einem SUV in die Schaufensterfront eines Wiener Innenstadtjuweliers gerast. Nachdem sie sich so Zutritt verschafft hatten, bedienten sich die Unbekannten in dem Geschäft am Graben an dem Schmuck. Laut Polizeisprecherin Julia Schick gelang es den Kriminellen, sich mit ihrem Diebesgut aus dem Staub zu machen. Wie hoch der Schaden ist, stand zunächst nicht fest, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

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red