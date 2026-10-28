Netanyahu bei Wahl in Israel vorn - aber ohne Mehrheit

Jerusalem - Nach der Parlamentswahl in Israel hat der rechtsreligiöse Block von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nach Auszählung von rund 77 Prozent der Stimmen seinen Vorsprung gefestigt. Eine klare Mehrheit erreicht das Lager aber nicht. Laut israelischen Medienberichten kommt es nach gegenwärtigem Stand auf 54 der 120 Sitze in der Knesset, das gegnerische Lager von Ex-Militärchef Gadi Eisenkot erreicht demnach 49 Sitze. Für eine Mehrheit wären 61 Sitze nötig.

30 Tote bei Zugskollision in Spanien

Madrid - Bei einem schweren Zugsunglück sind am Mittwoch in Spanien mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Hochgeschwindigkeitszüge stießen am Morgen nahe Urda in der Provinz Toledo rund 130 Kilometer südlich von Madrid zusammen. Es gebe auch Dutzende Verletzte, sagte Esther Padilla, Sprecherin der Regionalregierung von Kastilien-La Mancha, im spanischen Fernsehen. Zur Zahl der Verletzten gab es zunächst keine Angaben.

Versicherer zahlte bisher 375 Mio Euro an Dürreentschädigung

Wien - Die Hagelversicherung hat bisher Dürreentschädigungen in Höhe von 375 Mio. Euro an die versicherten Bauern ausbezahlt. Die verbleibenden Schadenszahlungen in Höhe von rund 25 Mio. Euro werden bis Ende November ausbezahlt, wie der Agrar-Versicherer am Mittwoch mitteilte. Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft durch die Rekord-Dürre liegt laut Hagelversicherung weiterhin bei rund 1 Mrd. Euro.

50 angehende Polizisten für "Wien auf Zeit"

Wien - 1.500 Neuaufnahmen hat es im heurigen Jahr bei der Polizei gegeben. "Das ist mehr, als ursprünglich geplant", bemerkte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Für 2027 kündigte er eine "deutliche Steigerung" auf 2.000 Polizistinnen und Polizisten an. Das Modell "Wien auf Zeit" soll dazu beitragen, dass es auch in der Bundeshauptstadt wieder einen deutlichen Zuwachs bei der Exekutive gibt. 50 Interessenten und Interessentinnen gibt es bereits.

EU-Indien-Freihandelsabkommen soll im Dezember stehen

Neu-Delhi/Wien/Brüssel - Die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Indien soll nach Angaben von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) im Dezember "über die Bühne gehen". Indien sei "ein zunehmend wichtiger Markt für österreichische Unternehmen", sagte sie am Mittwoch in einem Pressebriefing, nachdem sie ihren indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar in Neu-Delhi getroffen hatte.

Pröll will Umgang mit Smart Glasses regeln

Wien - Smart Glasses, also Brillen mit eingebauter Kamera, Mikrofon und KI-Funktionen, kommen immer häufiger zum Einsatz. Der Umgang damit ist in Österreich allerdings bisher nach Auffassung von Digital-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) nicht ausreichend geregelt. Er legte daher am Mittwoch ein Stufenmodell zum Umgang damit vor, in dem zunächst die wichtigsten Grundsätze formuliert sind. Als nächster Schritt ist eine parlamentarische Enquete dazu geplant, kündigte Pröll an.

Senioren wollen "analog" leben

Wien - Österreichs Senioren wollen trotz der rasanten digitalen Entwicklung auch weiterhin "analog" leben können. Ein dementsprechendes Recht auf staatliche Leistungen in dieser Form forderten die Präsidentinnen des überparteilichen Seniorenrats, Ingrid Korosec (ÖVP) und Birgit Gerstorfer (SPÖ), am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. In Kooperation mit dem Sozialministerium wird daher gerade am Ausbau eines flächendeckenden Beratungsnetzwerkes gearbeitet.

Tote durch Zyklon "Arnab" in Indien

Neu-Delhi - Mit heftigen Windböen und sintflutartigen Regenfällen ist Zyklon "Arnab" an der Südostküste Indiens auf Land getroffen. Drei Menschen kamen ums Leben, wie der indische Katastrophenschutz am Mittwoch mitteilte. Dutzende Häuser wurden beschädigt, bevor sich der Sturm abschwächte. Im Vorfeld waren fast 100.000 Menschen aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu bringen.

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red