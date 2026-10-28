64 Tote bei Zugskollision in Spanien

Madrid - Bei einem Zugsunglück sind am Mittwoch in Spanien mindestens 64 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Hochgeschwindigkeitszüge waren am Morgen nahe Urda in der Provinz Toledo rund 130 Kilometer südlich von Madrid zusammen gestoßen. Es könne weitere Tote geben, "weil es bisher noch nicht möglich war, bis ins Innere aller Waggons vorzudringen", sagte der Präsident der Region Kastilien-La Mancha, Emiliano Garc�a-Page. Die Zahl der Schwerverletzten wurde mit rund 50 angegeben.

Netanyahu bei Wahl in Israel vorn - aber ohne Mehrheit

Jerusalem - Nach der Parlamentswahl in Israel hat der rechtsreligiöse Block von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nach Auszählung von rund 77 Prozent der Stimmen seinen Vorsprung gefestigt. Eine klare Mehrheit erreicht das Lager aber nicht. Laut israelischen Medienberichten kommt es nach gegenwärtigem Stand auf 54 der 120 Sitze in der Knesset, das gegnerische Lager von Ex-Militärchef Gadi Eisenkot erreicht demnach 49 Sitze. Für eine Mehrheit wären 61 Sitze nötig.

Nach Urteil - AMS zahlt 135 Mio. Euro Arbeitslosengeld nach

Wien - Nach einem kürzlich erfolgten Verwaltungsgerichtshof-Urteil wird das AMS rund 135 Mio. Euro an Arbeitslosengeld und Notstandshilfe nachzahlen. Es werde eine Nachzahlung für über 100.000 Personen geben, hieß es vom AMS zur APA. Eine Geringverdienerin hatte sich gegen ihre Arbeitslosengeld-Berechnung gewehrt, weil das AMS bei ihrem früheren Gehalt als Berechnungsgrundlage drei Prozent Arbeitslosenversicherungsbeitrag abzog, obwohl sie den gar nicht leisten musste.

Senioren wollen "analog" leben

Wien - Österreichs Senioren wollen trotz der rasanten digitalen Entwicklung auch weiterhin "analog" leben können. Ein dementsprechendes Recht auf staatliche Leistungen in dieser Form forderten die Präsidentinnen des überparteilichen Seniorenrats, Ingrid Korosec (ÖVP) und Birgit Gerstorfer (SPÖ), am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. In Kooperation mit dem Sozialministerium wird daher gerade am Ausbau eines flächendeckenden Beratungsnetzwerkes gearbeitet.

13-jähriger Wiener "Auszeit-WGler" wieder aufgetaucht

Wien - Der 13-jährige "Auszeit-WGler", der am Dienstag aus der Wiener Klinik Donaustadt geflüchtet war, befindet sich wieder in der Einrichtung. Das bestätigte eine Sprecherin der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) am Mittwoch auf APA-Nachfrage. Wie es dem Jugendlichen gelungen war, das Wiener Spital zu verlassen, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so MA-11-Sprecherin Ingrid Pöschmann.

Mädchen in deutschem Wildpark von Wolf schwer verletzt

Baruth - In einem Wildpark im ostdeutschen Brandenburg hat ein Wolf ein achtjähriges Mädchen angegriffen. Das sagte ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag der Deutschen Presse-Agentur. Das Kind kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Achtjährige hatte sich mit zwei anderen Kindern und einer Mitarbeiterin in einem Tiergehege aufgehalten, als sie von mindestens einem Wildtier angegriffen wurde, wie die Polizei mitteilte.

Einbrecher rasten in Wiener Innenstadtjuwelier

Wien - Einbrecher sind Mittwochfrüh mit einem SUV in die Schaufensterfront eines Wiener Innenstadtjuweliers gerast. Nachdem sie sich so Zutritt verschafft hatten, bedienten sich die Unbekannten in dem Geschäft am Graben an dem Schmuck. Laut Polizeisprecherin Julia Schick gelang es den Kriminellen, sich mit ihrem Diebesgut aus dem Staub zu machen. Wie hoch der Schaden ist, stand zunächst nicht fest, er dürfte aber enorm sein. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

EU-Indien-Freihandelsabkommen soll im Dezember stehen

Neu-Delhi/Wien/Brüssel - Die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Indien soll nach Angaben von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) im Dezember "über die Bühne gehen". Indien sei "ein zunehmend wichtiger Markt für österreichische Unternehmen", sagte sie am Mittwoch in einem Pressebriefing, nachdem sie ihren indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar in Neu-Delhi getroffen hatte.

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red