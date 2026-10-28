Lukas Resetarits zieht sich von der Bühne zurück

Wien - Es ist das Ende einer Ära: Die Kabarettlegende Lukas Resetarits zieht sich nach 49 Jahren mit sofortiger Wirkung und für immer von der Bühne zurück. "Nach 30 Solokabarettprogrammen [...] wurden die Bühnenauftritte für Lukas Resetarits körperlich immer fordernder und der Stresslevel immer höher", teilte das Management des 79-Jährigen in einer Aussendung mit: "Lukas Resetarits hat daher beschlossen, mit sofortiger Wirkung seinen Bühnenabschied zu nehmen."

68 Tote bei Zugskollision in Spanien

Madrid - Bei einem schweren Zugsunglück sind in Spanien mindestens 68 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Hochgeschwindigkeitszüge stießen nahe Urda in der Provinz Toledo rund 130 Kilometer südlich von Madrid zusammen. Die Zahl der Todesopfer könne noch weiter steigen, sagte am Unglücksort der Präsident der Region Kastilien-La Mancha, Emiliano Garc�a-Page. Die Zahl der Schwerverletzten wurde mit rund 50 angegeben. Zu Ausländern unter den Opfern wurde vorerst nichts bekannt.

Nach Urteil - AMS zahlt 135 Mio. Euro Arbeitslosengeld nach

Wien - Nach einem kürzlich erfolgten Verwaltungsgerichtshof-Urteil wird das AMS rund 135 Mio. Euro an Arbeitslosengeld und Notstandshilfe nachzahlen. Es werde eine Nachzahlung für über 100.000 Personen geben, hieß es vom AMS zur APA. Eine Geringverdienerin hatte sich gegen ihre Arbeitslosengeld-Berechnung gewehrt, weil das AMS bei ihrem früheren Gehalt als Berechnungsgrundlage drei Prozent Arbeitslosenversicherungsbeitrag abzog, obwohl sie den gar nicht leisten musste.

Senioren wollen "analog" leben

Wien - Österreichs Senioren wollen trotz der rasanten digitalen Entwicklung auch weiterhin "analog" leben können. Ein dementsprechendes Recht auf staatliche Leistungen in dieser Form forderten die Präsidentinnen des überparteilichen Seniorenrats, Ingrid Korosec (ÖVP) und Birgit Gerstorfer (SPÖ), am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. In Kooperation mit dem Sozialministerium wird daher gerade am Ausbau eines flächendeckenden Beratungsnetzwerkes gearbeitet.

Medien: Fl�vio Bolsonaro in den USA gelandet

Bras�lia/Washington - Der Verlierer der brasilianischen Präsidentschaftswahl, Fl�vio Bolsonaro, ist laut US-Medien nach seiner spektakulären Flucht aus Brasilien in den Vereinigten Staaten gelandet. Er stieg mit seiner Ehefrau Fernanda und seinen Töchtern Carolina und Luiza am Flughafen von Miami aus einem Privatflugzeug aus, wie im Fernsehen zu sehen war.

Mädchen in deutschem Wildpark von Wolf schwer verletzt

Baruth - Ein Wolf hat ein achtjähriges Mädchen in einem brandenburgischen Wildpark bei Baruth/Mark südlich von Berlin angegriffen und schwer verletzt. Das Kind kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Polizei untersucht, wie es zu dem Angriff kommen konnte. Das Mädchen hielt sich in der Früh mit zwei anderen Kindern und einer Mitarbeiterin nach Darstellung der Polizei in einem Tiergehege auf. Es soll dann von mindestens einem Wildtier angegriffen worden sein.

13-jähriger Wiener "Auszeit-WGler" wieder aufgetaucht

Wien - Der 13-jährige "Auszeit-WGler", der am Dienstag aus der Wiener Klinik Donaustadt geflüchtet war, befindet sich wieder in der Einrichtung. Das bestätigte eine Sprecherin der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) am Mittwoch auf APA-Nachfrage. Wie es dem Jugendlichen gelungen war, das Wiener Spital zu verlassen, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so MA-11-Sprecherin Ingrid Pöschmann.

Pröll will Umgang mit Smart Glasses regeln

Wien - Smart Glasses, also Brillen mit eingebauter Kamera, Mikrofon und KI-Funktionen, kommen immer häufiger zum Einsatz. Der Umgang damit ist in Österreich allerdings bisher nach Auffassung von Digital-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) nicht ausreichend geregelt. Er legte daher am Mittwoch ein Stufenmodell zum Umgang damit vor, in dem zunächst die wichtigsten Grundsätze formuliert sind. Als nächster Schritt ist eine parlamentarische Enquete dazu geplant, kündigte Pröll an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red